Arabanın ön camından cehennemi gören kahramanlar

Yangının dört bir tarafı sardığı saatlerde...

Tam Manavgat’a doğru alçalırken...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle konuşuyoruz.

Acı büyük. Alevler durmuyor...

Soruyorum:

- Sayın Pakdemirli, önce milletçe hepimize geçmiş olsun. Bir sabotaj endişeniz var mı?

- Her yangında kafamızdaki soru budur. Ama kolluk kuvvetleri bulacak bunu... Sabotajın bulunmasına yönelik teknikler var. Polisimiz, jandarmamız bu konuda çok deneyimli...

- Bir de bazı eleştiriler var. Yangınları söndürmek konusunda yeterli olunamıyor türünden. Muhalefet liderleri bunu iddia ediyor.