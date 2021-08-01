Arabanın ön camından cehennemi gören kahramanlar

Tam Manavgat’a doğru alçalırken...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle konuşuyoruz.
Acı büyük. Alevler durmuyor...
Soruyorum:
- Sayın Pakdemirli, önce milletçe hepimize geçmiş olsun. Bir sabotaj endişeniz var mı?
- Her yangında kafamızdaki soru budur. Ama kolluk kuvvetleri bulacak bunu... Sabotajın bulunmasına yönelik teknikler var. Polisimiz, jandarmamız bu konuda çok deneyimli...
- Bir de bazı eleştiriler var. Yangınları söndürmek konusunda yeterli olunamıyor türünden. Muhalefet liderleri bunu iddia ediyor.
İçimdeki ayyıldız öyle bir dalgalandı ki..
Ve hele bir de Eda’nın sözünü duyunca..
Özellikle hayata ve geleceğe karşı korkuları olan gençler için o sözü yazmak istedim..
Dün onlar son olimpiyat şampiyonu Çin’le oynarken biz yüreğimiz ağzımızda...
Sinir uçlarımızda birkaç damla gözyaşı...
Sevinç desen... Heyecan desen...
Ne dersen de...
- Hadi biz kendi içimizde bu betondan işgali ve rezaleti yaşayıp eleştiriyoruz... Peki ya karşıdan bakınca, dışarıdan nasıl görülüyoruz...
- İşte o nedenle kimseyi suçlamak değil...
- Kimseye öfkelenmek değil...
-“Bak sen şu rantiyecilere”
Karşı tarafta kardeşi Esra telefonda aramalarını bekliyordu.
Böylece Erol ve Nermin birbirlerini görerek konuşabiliyordu.
Nermin, Erol aramadan kızına saçını başını düzelttiriyor. Erol’a bitkin görünmemek için elinden geleni yapıyordu.
Böylece Erol ve Nermin hiç olmazsa birbirlerinin gözlerinin içine bakabiliyorlardı.
“Bugün nasılsın canım?” diyen tatlı bir ses...
Bir gülümseme o günü ışıtıyordu.
Yazının başlığında sordum ya...
“80 yaşında aşk ilk günkü gibi olur mu?”
Rodos’ta Nicos Taverna’nın sahibi Nicolas: “Her yıl düğünler için gelinlik ve damatlığı İzmir’den alırdık. Çok kaliteli ve hesaplı olurdu. Bu sene hükümet Türkiye’ye kapıları kapatınca kaldık. Çocuklara da söz vermiştik..”
Nicos o kadar samimi ve Türk dostu birisi ki gülerek sordu:
“Ben sana ölçüleri versem bana damatlık kargolar mısın?”
Rodos üzerinden Leros’a kadar geçtik. Kimle konuşsam “Türkler nerede?” diye sordu.
Rodos’taki acenta Figen “Herkes dört gözle Türkleri bekliyor” diyor. Lindos’ta hediyelik eşya satıcısı “Bakın kalenin yolları bomboş. Oysa buraları Türkler doldururdu” diye şikâyet ediyor.
Ve Türk bayrağını gören, “Siz nasıl gelebildiniz yoksa açıldı mı?” diye heyecanlanıyor.
Evet. Ege adalarında esnaf, turizmci bunalmış durumda.
Yüzünü yıkayıp ekmeğin arasına peyniri koyduktan sonra...
“Haydi Bismillah”diye kapıya çıkıyor...
Hayatı ve her şeyi olan küçük kasa yeşil kamyonetine atlıyor...
Aydın’ın ilçelerinde cadde cadde, sokak sokak geziyor.
DÜNYA ajanslarının ilk sıralarında hep aynı başlık:
“NATO çekiliyor. Türkiye Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nı koruma görevini alacak mı?”
“Alırsa ne olur?”
Dünya merak ediyor çünkü
Taliban’la merkezi hükümet arasındaki savaş kızışıyor. Taliban ilerliyor...
Peki Türkiye oraya giderse, riskleri ve faydaları nedir?
Şimdi detaylara geçelim.
Türkiye ABD ile Kabil Havalimanı’nın güvenliği meselesini konuşurken Afganistan’da son durum şöyle:
Taliban ülkenin önemli sınır kapılarını ele geçirmiş.
İran sınırındaki İslamkale ve Türkmenistan sınırındaki Torkundi ilçeleri Taliban’ın kontrolünde.
Uluslararası ajanslardan gelen fotoğraflar Taliban’ın ilerleyişini doğruluyor.
Arkadaşlar eğer bu coğrafyada ABD bir yerden çekiliyorsa...
Orada mutlak bir Rusya ağırlığı başlıyor demektir.
Bakınız Suriye...
Bir şehit verdik...
Gencecik aile babası Görkem...
Marmaris dağlarından denize doğru akan o canım ağaçlar şimdi yok...
Kötü, kirli bir çirkinlik...
Bir ‘katliam karası’ olarak bize doğru baktığı için yazıyorum...
Unutmadık demek için yazıyorum bu yazıyı...
Çünkü. Unutuyoruz...
Geçenlerde efsane atletimiz Muharrem Dalkılıç’ın hastanede yattığını yazmıştım.
Sayısız şampiyonluğu olan Muharrem Dalkılıç...
“Vefa” dedim... “Hatırlanmak” dedim...
“Muharrem Abi” çok mutlu oldu...
Ve Hıncal Uluç...
Hıncal Abi spora, atletizme gönül ve değer veren bir gazetecidir. Bana da örnek olmuştur.
Öyle bir yazı yazdı ki...
“Neden spor sayfalarında atletlerimizi göremiyoruz”
Döndüm bir daha okudum.
Şaşırdım... Bir daha okudum...
Haber şöyle başlıyor:
“6 gün süren bilirkişi incelemesi sonucu; yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı rapor edilerek Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.”
Ne demek bu?
Bir şehit verdiğimiz o yangın...
Türkiye’nin en güzel kıyılarına doğru inen ormanlarımızı kül eden o yangın...
Enerji hatlarındaki bakımsızlık yüzünden mi çıkmış?
ANKARA’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çok yakında programını açıklıyor. Hem de muhteşem yeni salonunda.
Bu haberi alınca nasıl mutlu oldum bilemezsiniz. Çünkü CSO, gençlik yıllarımızın, aşklarımızın, heyecanlarımızın çoksesli tarihidir.
Bunu en iyi kim bilir?
Mesela akşamları CSO’dan gelen sanatçılarla oturduğumuz Replik Bar’da Selçuk Yöntem bilir. Selçuk o zaman da sahiciydi şimdi de öyle.
Prof. Dr. Mustafa Sarı bir süre önce müsilajın son durumunu raporlamak için bir dizi dalış kararı almıştı.
Çanakkale’den Göcek’e kadar inecekti.
Merakla bekliyordum...
Mustafa Hoca o dalışlara başladı. Önce Çanakkale-Babakale arasında daldı.
Son olarak perşembe günü Avşa Adası’nda daldı...
İsmail’in elinde elektrikli testere...
Dallarından kıpkırmızı kirazların sallandığı yemyeşil ağacı kökünden kesiyor...
Testerenin çıkardığı o tiz ses içimizi yakıyor...
Canım ağaç devriliyor. İsmail aynı öfkeyle diğerine geçiyor.
Testerenin keskin ve tırtıklı kenarı ağaca saplanınca yine aynı ses:
“Ciiiiiiiiiiiaaaaaaa...”
Neredeyse bir çığlık...
Onlarca ağaç böyle ölüyor.
21 Haziran gecesi...
Sırası gelen Yusuf, tam teçhizat nöbet yerine geçmişti.
Dağlarda gölgeler kesilmiş, zifiri karanlık yayılıyordu.
Uzman Çavuş Yusuf, gecenin sessizliğini dinliyordu...
Hakurk bu... Malum.
Yıllarca PKK/YPG’nin kamp bölgesiydi. Şimdi Türk askeri orayı tutuyordu.
Ama alçaklık ve pusu bitmemişti.
Çünkü spor yazarlarına saygım var.
Ama bazen bilgi önüme geliyor.
Günlerdir Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e eleştiriler var.
Hatırlayalım...
İtalya yenilgisinden sonra basın “Yok bir şey, bu maçı unutalım” diye moral veriyordu...
Ben ise şöyle yazmıştım:
“Gerçek 1: Şenol Güneş beraberliğe oynadı. İtalya ile beraberlik ve ardından bir galibiyet yeter, dedi. Yanlış hesap yaptı... Böylece aslan gibi takım, savunmada kaldı...
Gerçek 2: Milli takımdaki bazı oyuncular Avrupa’da star olmuşlar.
Dahası...
Klasik NATO misyonunun yepyeni bir tanıma geçiş sinyaliydi.
En keskin şekliyle özetlersem:
ABD Başkanı Biden’ın mesajları açısından NATO artık bir “savunma paktı” değildir...
NATO’nun bir askeri güç olarak “küresel çözüm ve karar merkezi” haline gelme arzusu açıktan vurgulanmıştır.
Biden’ın özet olarak şu sözleri önemlidir:
NATO’nun küresel işlevi genişlemelidir...
NATO’nun siyasi etki alanı da olmalıdır...
Şu hale bakın ki...
Geçenlerde Gazze Şeridi’ndeki Filistin direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası, “çatışma tarihindeki en büyük füze saldırısında” İsrail’i 300’den fazla roket ve füzeyle vurduğunu açıklıyor...
Ölüler, yaralılar var... Bu defa İsrail vuruyor... 12’si çocuk 35 Filistinli hayatını kaybediyor, 233 kişi yaralanıyor.
Filistin’de aç çocuklar gece yarısı yataklarında yanıyor... Aşı yok...
- İhbar hattı...
- Abi Sarıçubuk yolundayım. Bir araba cayır cayır yanıyor.
İhbarı alan genç jandarma çavuşu hemen bir ekiple olay yerine geçti.
Gittiklerinde araba bir metal yığını haline gelmişti. Hemen çevreyi kordon altına aldılar.
Çavuş bir baktı ki otomobilin şoför koltuğunda birisi var...
- Hemen ambulans... Adli tabip...
Eğildi baktı... Biraz daha yaklaştı...
Hemen aracın plakasını aldı. Ve merkeze bildirdi:
Arabanın ön camından cehennemi gören kahramanlar
1) Hangi fotoğrafa baksak tutuşuyoruz...
Hangi videoyu izlesem yanıyorum.
Ama dün gece öyle bir sahne izledim ki...
İşte o yüzden sordum:
“Siz hiç otomobilin camlarından cehennemi gördünüz mü?”
Bu pazar Manavgat Tilkiler Köyü’ne malzeme yardımı götürmek için yola çıkan 4 esnafın hikâyesini anlatmak istedim.
Yakın köy alevler arasında kalınca pideden ayrana ne buldularsa yardım olarak yanlarına alıp arabaya atlıyorlar...
Ve yardım için çıktıkları yolda cehennemin ortasına düşüyorlar...
Onları bilin istedim. Hayatta “insanlık” diye bir şey varsa... “Yardımlaşmak” diye bir şey varsa...
İşte onun hikâyesidir bu...
2) ‘YAHU ARKADAŞLAR! ONLAR YANGINA SIKIŞTI, DURACAK MIYIZ?’
UĞUR gelen haberi duyunca hemen televizyonu açtı. Sonra internet...
Cayır cayır alevler...
Hemen Mahmut’u aradı:
“Mahmut Tilkiler’i alevler kuşatmış. Yanıyor...”
Mahmut:
“Deme ya... Murat’la Ali’ye haber et... Toplanalım bir çare bulalım...”
Bir saat sonra Antalya Karaoğlan Parkı’nın yakınlarındaki dükkânlarında buluşurlar...
Uğur Polat... Mahmut Aktan, Murat Kurt ve Ali Oğuz...
“Uğur senin doblo iyi malzeme alır. Gelin kardeşler ne yiyecek olursa alıp yola çıkalım...”
Anında pideler yaptırılır, ayran, su, Allah ne verdiyse araca yüklenir...
Ve Manavgat üzerinden Tilkiler’e doğru yola çıkılır...
Evet arkadaşlar, şimdi aktaracaklarım cehennemin ortasında kalan 4 yardımsever arkadaşın o an yaşadıkları ve konuştuklarıdır.
Bir videosu var. Lütfen izleyin...
3) ‘LAN OĞLUM KURŞUN GİBİ GELİYOR’
Buradan sonrası tamamıyla onların konuşmalarıdır...
Tilkiler Köyü’ne 500 metre kala...
Aha... Ulan... Alevler...
Dikkatli geç... Yavaş...
Sola bak, sola bak, alev fışkırıyor... Hızlı geç abi buradan...
Ama bu tarafa geliyor. Camları kaldırın... Camları kaldırın...
Allllaaaaahhhhhhh...
Abi şu tarafa kır. Benim tarafa, bak tekere gelecek...
Tamam... Tamam geçtik...
(Virajı dönünce tam bir felaket... Yolun iki tarafından ağaçlar alev topu gibi... Kozalaklar mermi gibi patlıyor...)
Bismillahirrahmanirrahim... Allah’ım... İki yandan geliyor oğlum...
Abi tekere dikkat...
Bas. Bas... Geri bas... Kaç... kaç...
Dur abi, ön kaputa ateş düştü.
Yanıyor muyuz lan... İki yanımız alev. Kaput yanıyor mu?
Sen geri bas abi...
(Ön kaputa iki kozalak daha alev topu gibi çarpar...)
Araba yanacak lan.
Buradan geçemeyiz abi...
Aha bir tane daha çarptı...
Abi sıçrıyor...
Durdum... Sen in de ön kaputa bir bak... Yanıyor...
(Murat dışarı çıkar... Ve daha ilk anda yüzüne alevler vurunca bağırır. )
Abi hemen kaçmazsak...
Bin lan... Bin... Bin...
Geri... Geri... Bas abi...
KÖYE 300 METRE KALA
Evet arkadaşlar... Antalyalı 4 kahraman esnaf kardeşimiz. Tilkiler Köyü’ne yardım götürmek üzere yola çıkıyorlar.
İşte bu konuşmalar o an çekilen videodan alınmıştır.
Yardım için çıktıkları yolda cehennemin ortasına düşen 4 kardeşimiz.
Her birinizi alnınızdan öpüyorum.
Ben bu videoyu insanlık adına hep saklayacağım.
Unutmayacağım...
TERÖR DEMEK KOLAY, PEKİ YA ENERJİ HATLARI
POLİS, MİT, Jandarma araştırıyor.
Bu yangınlar terör mü?
Ama bir de şunu hatırlatmak istedim.
Bir önceki Marmaris yangınıyla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı çok başarılı bir soruşturma yürüttü.
Sonunda bilirkişi ve polis raporları yangının enerji nakil hatlarından çıktığını belirledi.
O yüzden soruyorum:
Bu soruşturma sonucuna göre ormanlık alanlardaki enerji nakil hatları denetleniyor mu?
Yazları kat kat artan nüfusun tüketimi yüzünden eski ve kapasitesi az trafolar patlıyor mu?
EFSANE YAZDIN EVLADIM
METE Gazoz olimpiyat altın madalyasını aldı...
Muazzam bir başarı. Helal olsun sana evladım...
İlk kez böyle bir başarı geliyor. O nedenle bir efsane yazdın diyorum...
Tebrik ediyorum.
Bir tebrik de Mete’ye sponsor olan “Uludağ Ailesi”ne...
Yıllardır amatör sporlar için aynı şeyi yazdım...
Çocuklarımızın arkasında birer büyük yatırımcı olsa... Tenisten atletizme sponsorluk sistemi gelişse...
Kim bilir daha ne başarılar görürüz...