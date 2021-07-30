Son dakika... Ä°zmir, MuÄŸla, Antalya, Adana, Mersin, Konya, Kastamonu ve KahramanmaraÅŸ'taki yangÄ±nlarda son durum

SAAT: 16:00 - Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilÃ§elerinde, ormanlÄ±k ve makilik alanlarda Ã§Ä±kan yangÄ±nlar kÄ±sa sÃ¼rede kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.



Toroslar ilÃ§esi SoÄŸucak Mahallesi'ndeki yerleÅŸim yerlerine yakÄ±n ormanlÄ±k alanda henÃ¼z bilinmeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

Ã‡evrede duman yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶renler, durumu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi itfaiye ve Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine bildirdi.

YangÄ±n, bÃ¶lgeye sevk edilen ekiplerin mÃ¼dahalesiyle kÄ±sa sÃ¼rede kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.



OTOYOLDAKÄ° YANGIN BÃœYÃœMEDEN SÃ–NDÃœRÃœLDÃœ



Tarsus-PozantÄ± Otoyolu'nun Damlama mevkisindeki makilik alanda da henÃ¼z belirlemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.Â BÃ¶lgeye yÃ¶nlendirilen itfaiye ekipleri, alevler otoyola ulaÅŸmadan yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±.Â YangÄ±n bÃ¶lgelerinde soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Â





SAAT 15:50 -Â Â Kastamonu'nun TaÅŸkÃ¶prÃ¼ ilÃ§esinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±na mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor. RÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle bÃ¼yÃ¼yen alevlere ekiplerin yanÄ± sÄ±ra kÃ¶y sakinleri de mÃ¼dahale ediyor. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± alanÄ±n yakÄ±nÄ±nda buÄŸday tarlalarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± dikkati Ã§ekti.

YangÄ±n alanÄ±na gelerek Ã§alÄ±ÅŸmalarla ilgili bilgi alan TaÅŸkÃ¶prÃ¼ KaymakamÄ± Ã‡aÄŸlar Partal, AA muhabirine, yangÄ±n ihbarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ekiplerin hÄ±zlÄ± ÅŸekilde olay yerine hareket ettiÄŸini belirtti.

YangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almak iÃ§in Ã§aba sarf ettiklerini dile getiren Partal, "YangÄ±nÄ± baÅŸlangÄ±Ã§ aÅŸamasÄ±nda kontrol altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼meyecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ekiplerimiz ciddi anlamda mÃ¼dahale ediyor. Ä°lÃ§emizin bÃ¼tÃ¼n ekiplerini seferber ettik." dedi. Â





SAAT 15:30 - Konya'nÄ±nÂ AkÅŸehir ilÃ§esinde HÄ±dÄ±rlÄ±k mesire yerinde otlarÄ±n tutuÅŸmasÄ±yla Ã§Ä±kan yangÄ±n, ormanlÄ±k alana sÄ±Ã§ramadan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

HÄ±dÄ±rlÄ±k bÃ¶lgesindeki ormanlÄ±k alanÄ±n kenarÄ±ndaki kuru otlar, Ã¶ÄŸle saatlerinde belirlenemeyen nedenle tutuÅŸtu. Durumu fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. AkÅŸehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere mÃ¼dahale edip bitiÅŸiÄŸindeki ormanlÄ±k alana sÄ±Ã§ramadan sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± noktada incelemede bulunan AkÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Salih Akkaya da sosyal medya hesabÄ±ndan ''AkÅŸehirâ€™imizin HÄ±dÄ±rlÄ±k bÃ¶lgesinde henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle Ã§Ä±kan yangÄ±n ekiplerimizin mÃ¼dahalesiyle kÄ±sa sÃ¼rede kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±'' ifadesiyle mesaj yayÄ±nladÄ±. (Atilla MEMÄ°Åž/AKÅžEHÄ°R Konya - DHA)





SAAT 15:20 -Â Â Ä°zmir'in Ã–demiÅŸ ilÃ§esinde ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan yangÄ±na havadan ve karadan mÃ¼dahale ediliyor.



GÃ¶lcÃ¼k Mahallesi'nde henÃ¼z bilinmeyen nedenle bahÃ§elere yakÄ±n ormanlÄ±k alanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¶lgeden duman yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶renler, durumu itfaiye ve Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine bildirdi. Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± 1 helikopter ve 5 arazÃ¶z ile itfaiye ekipleri bÃ¶lgeye yÃ¶nlendirildi. Ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

SAAT: 15:15 -ÂTarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, Adana'nÄ±n Ceyhan ilÃ§esinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â Bakan Pakdemirli, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ''Adana Ceyhan yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â SoÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor'' dedi.Â

SAAT: 15:10 -Â Kastamonu'nun TaÅŸkÃ¶prÃ¼ ilÃ§esinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±na mÃ¼dahale ediliyor.

Obrucak kÃ¶yÃ¼ndeki ormanlÄ±k alanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye Orman Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ve arazÃ¶zler sevk edildi. RÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle bÃ¼yÃ¼yen alevlere ekiplerin yanÄ± sÄ±ra kÃ¶y sakinleri de mÃ¼dahale ediyor. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± alanÄ±n yakÄ±nÄ±nda buÄŸday tarlalarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± dikkati Ã§ekti.

SAAT: 15:00 - Â Ä°zmir'in Kiraz ilÃ§esinde Mersinlidere ve Olgunlar mahalleleri arasÄ±nda ormanlÄ±k alanda saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¶lgeye Ä°zmir Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± 1 helikopter, 4 arazÃ¶z ve orman iÅŸÃ§isi sevk edildi. Ekiplerin mÃ¼dahalesiyle yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â (FÄ±rat AKAY/Ä°ZMÄ°R - DHA)





SAAT: 13:25 -Â Â Antalya'nÄ±n GazipaÅŸa ilÃ§esinde dÃ¼n gece Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediliyor.





Ä°lÃ§e merkezine yaklaÅŸÄ±k 10 kilometre mesafedeki KÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ ve Ä°nceÄŸiz mahallelerinde dÃ¼n saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda 3 farklÄ± noktada Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.Â RÃ¼zgarÄ±n etkisiyle yayÄ±lan alevlere, arazÃ¶z, itfaiye araÃ§larÄ± ve bir helikopterle mÃ¼dahale ediliyor.Â YangÄ±n nedeniyle ÅŸu ana kadar 300 hektar Ã§am ormanÄ± zarar gÃ¶rdÃ¼. Â





SAAT: 13:15 -Â Â Adana'nÄ±n YÃ¼reÄŸir ilÃ§esinde, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde makilik ve ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.



BelÃ¶ren Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlÄ±k alanda, henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye 15 arazÃ¶z, 5 su tankÄ± ve Ã§ok sayÄ±da iÅŸ makinesi ile 100 personel sevk edildi. Gece boyunca sÃ¼ren sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.BÃ¶lgede soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.





SAAT: 13:10 -Â Adana'nÄ±n Feke ilÃ§esinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.



KaracauÅŸaÄŸÄ± Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda gece saatlerinde henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da arazÃ¶z ve sÃ¶ndÃ¼rme ekibi sevk edildi. Ekiplerin mÃ¼dahalesiyle yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. BÃ¶lgede soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.





SAAT: 12:00 -ÂMuÄŸla'nÄ±n KÃ¶yceÄŸiz ilÃ§esindeÂ AÄŸla Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda dÃ¼n baÅŸlayan yangÄ±n, BeyobasÄ± Sazak Mahallesi'ne kadar ulaÅŸtÄ±.

BÃ¶lgede 10 arazÃ¶z ve 2 dozer ile Ã§ok sayÄ±da yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme ekibi gÃ¶rev yapÄ±yor.

GeniÅŸ bir alanda etkili olan yangÄ±n, ekiplerce kontrol altÄ±na alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

KAHRAMANMARAÅž'TA 3 HEKTARLIK ALAN YANDI

KahramanmaraÅŸ'Ä±n AndÄ±rÄ±n ilÃ§esinde gece Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±, ekipler tarafÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Alevlerin sardÄ±ÄŸÄ± 3 hektar alan zarar gÃ¶rdÃ¼.

Ä°lÃ§ede kÄ±rsal RÄ±fatiye Mahallesi'nin Canbaz mevkisindeki ormanlÄ±k alanda, gece saatlerinde henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n baÅŸladÄ±. Ormandan yÃ¼kselen alevleri gÃ¶renlerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye AndÄ±rÄ±n Orman Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kÄ±sa sÃ¼rede kontrol altÄ±na alÄ±p, sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. YangÄ±nda 3 hektar alanÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli de yangÄ±nla ilgili olarak ''KahramanmaraÅŸ yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. SoÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor'' dedi.Â (Ä°skender ZENGÄ°N/ KAHRAMANMARAÅž - DHA)





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