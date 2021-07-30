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Haber Giriş: 30.07.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

Son dakika.. İstanbul Valiliği ormanlara girişi yasakladı

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Son dakika.. İstanbul Valiliği ormanlara girişi yasakladı

Ülkenin güneyindeki orman yangınları sonrası art arda flaş kararlar geldi. İstanbul'da Valilik de ormanlara girişi yasakladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır'' denildi.

Ülkenin güneyindeki orman yangınları sonrası art arda kentlerde valiliklerçe ormanlara giriş yasaklandı. 

ÇANAKKALE

Çanakkale Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “6831 Sayılı Orman Kanunu'nun ‘Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler’ hükmüne uygun olarak Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler, Çanakkale Valiliği’nin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır" denildi.

GAZİANTEP'TE ORMANLARA GİRİŞE 15 GÜN YASAK

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım" dedi.

Ülkenin güneyindeki orman yangınları sonrası art arda flaş kararlar: Dikkat... Ormanlara girişleri yasaklandı
Ülkenin güneyindeki orman yangınları sonrası art arda flaş kararlar: Dikkat... Ormanlara girişleri yasaklandı

BALIKESİR'DE ORMANLARA GİRİŞ 3 AY YASAKLANDI

Balıkesir Valiliği tarafından alınan karar ile yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yarın başlayacak olan yasaklar, 31 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

KOCAELİ'DE ORMANLIK ALANLARA GİRMEK YASAKLANDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti. Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi duyurdu: İl genelinde ormanlık alanlara girmek yasaklandı
Kocaeli Valisi duyurdu: İl genelinde ormanlık alanlara girmek yasaklandı

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