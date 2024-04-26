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Çocuklarda beyin tümörünün ilk sinyali olabilir! Her gün ‘Başım ağrıyor’ diyorsa ihmal etmeyin…

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#Beyin Tümörü#Çocuklarda Beyin Tümörü#Beyin Tümörü Belirtileri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 11:58

Beyin tümörleri, çocuklarda lösemiden sonra en yaygın görülen ikinci kanser türünü oluşturuyor. Çocuklarda iyi ve kötü huylu beyin tümörlerinin neden oluştuğuna yönelik kesin bir veri ise henüz mevcut değil. Bu kansere işaret eden çok kritik belirtiler var.

1/6Çocuklarda beyin tümörünün ilk sinyali olabilir Her gün ‘Başım ağrıyor’ diyorsa ihmal etmeyin…

Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Memet Özek, beyin tümörlerinin tedavisinden başarılı sonuçlar elde edilmesinde erken tanı ve tedavinin kilit rol oynadığına işaret ederek, “Erken tanı için ebeveynlerin bazı belirtilerde zaman kaybetmeden hekime başvurmaları çok önemlidir. Özellikle baş ağrısı, bulantı ve kusma, en yaygın görülen üç belirtiyi oluşturmaktadır. Çocuğun her gün ısrarlı baş ağrısından yakınması ve özellikle sabahları yataktan kalkar kalkmaz, henüz yemek yemeden fışkırır tarzda kusması, beyin tümörünün önemli bir işareti olabilmektedir. Dolayısıyla bu yakınmaları olan çocuğa mutlaka beyin MR tetkiki yapılmalıdır” dedi ve çok önemli bilgiler verdi.

 

2/6BU BELİRTİLERDE ZAMAN KAYBETMEYİN

BU BELİRTİLERDE ZAMAN KAYBETMEYİN

 

Çocukluk çağı beyin tümörlerinin belirtileri, tümörün tipine ve konumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Çocuklarda gelişen iyi ve kötü huylu beyin tümörlerinin belirtilerini şöyle sıralanabilir:

Bebeklerde;

-- Henüz bıngıldağı açık bebeklerde baş çevresinin normalden fazla genişlemesi,

-- Güçsüz emme refleksi,

-- Aktivite düşüklüğü,

-- Bulantı, kusma ve kilo kaybı.

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3/6Çocuklarda beyin tümörünün ilk sinyali olabilir Her gün ‘Başım ağrıyor’ diyorsa ihmal etmeyin…

Çocuklarda;

-- Bulantı, kusma ve baş ağrısı,

-- Gözlerde kayma,

-- Konuşma bozukluğu,

-- El-kol koordinasyon bozukluğu,

-- Kol ve bacaklarda güç kaybı,

-- Denge problemleri.

4/6GENELLİKLE AMELİYATA BAŞVURULUYOR

GENELLİKLE AMELİYATA BAŞVURULUYOR

 

Çocuk beyin cerrahı tarafından tümörün cinsi, yerleşim yeri, yayılımı, büyüklüğü, el ve kolu hareket ettiren yollara olan yakınlığı gibi parametreler değerlendirilerek tümöre uygun bir tedavi planlanıyor. Tedavide genellikle cerrahi yönteme başvuruluyor. Nadiren de olsa bazı nörofibramatözis gibi genetik hastalıklarla beraber görülen tümörler ve bazı iyi huylu tümör çeşitlerinde cerrahi yerine izlem önerilebiliyor. Fakat takip sırasında yapılan beyin MR’larında görülecek en ufak bir değişiklikte doku örneği alınması şart. Tümörün cinsi ile ilgili en son kararı her zaman ameliyat sırasında alınan doku örneği ile patoloji bölümü söyleyecektir.

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5/6TEDAVİDEKİ GELİŞMELER UMUT VERİYOR

TEDAVİDEKİ GELİŞMELER UMUT VERİYOR

 

Çocukluk çağında oluşan her 6 tümörden birinin beyinde yerleştiği belirtiliyor. Bu tümörlerin yüzde 52’si ilk 2-10 yaş, yüzde 42’si ise 11 – 18 yaş arasında ortaya çıkıyor. Çocuklarda ilk 12 ayın altında gelişen beyin tümörleri de yaklaşık yüzde 5,5 oranında görülüyor. Erken tanı ve tedavi, çocukluk çağında gelişen beyin tümörlerinin üstesinden gelmede kritik bir öneme sahip.

Beyin tümörlerinin tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, radyoterapi ve kemoterapi yer almakta olup, çocuğun durumuna göre bireyselleştirilmiş tedavi planları uygulanıyor. Günümüzde sağlıklı dokulara hasar vermeyen hedefe yönelik kemoterapiler geliştiriliyor. Ayrıca tümörlerin barındırdıkları mutasyonlara etki edebilen ilaçlar geliştirilmiştir. Bunlara günümüzde akıllı ilaç deniyor. Bu sayede iyi veya kötü huylu tümörlerin yeniden büyümeleri ve beynin diğer bölgelerine yayılmaları önlenebiliyor.

6/6Çocuklarda beyin tümörünün ilk sinyali olabilir Her gün ‘Başım ağrıyor’ diyorsa ihmal etmeyin…

Özellikle bazı tümör türlerinin gelişim aşamalarını anlayabilmede moleküler testlerin oldukça önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Memet Özek, “Bu testler sonucunda hastalığın gidişatı açısından daha net bilgiler elde edebilmekte ve ayrıca sadece o moleküler değişikliklere sahip hücreleri yok etmeyi amaçlayan hedefli tedaviler planlanabilmektedir” dedi.

 

 

 

 

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#Beyin Tümörü#Çocuklarda Beyin Tümörü#Beyin Tümörü Belirtileri

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