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Karaciğeri koruyor, tansiyonu düzenliyor! Enginarın faydaları saymakla bitmiyor... Şifa enginarın kalbinde

Güncelleme Tarihi:

#Enginar#Enginarın Faydaları#Enginar Kalbi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 08:53

Akdeniz mutfağının lezzetli sebzelerinden biri olan enginar tam bir sağlık deposu! Enginar aslında bir tür deve dikeni ancak sağlığa katkıları nedeniyle yüzyıllardır sebze olarak kullanılıyor. Karaciğer sağlığını koruyan, sindirim sistemini destekleyen enginarın sayısız faydasını uzmanlardan dinledik.

1/11Karaciğeri koruyor, tansiyonu düzenliyor Enginarın faydaları saymakla bitmiyor... Şifa enginarın kalbinde

Diyetisyen Gülhan Koca, enginarın bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve kolesterolü düşürmeye yardımcı, diyabet , ateroskleroz , kalp krizi ve felç gibi hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğunu, ayrıca toksik maddelerini vücuttan uzaklaştırarak karaciğer sağlığını desteklediğini, hazımsızlık, kabızlık , irritabal bağırsak sendromu (IBS) ve ishal gibi sindirim sorunlarına da yardımcı olduğunu söyleyerek söze başladı ve besin değerleri hakkında bilgi verdi

2/11ENGİNARIN BESİN DEĞERLERİ NEDİR

ENGİNARIN BESİN DEĞERLERİ NEDİR?

Bir orta enginar çiğ olarak yaklaşık 128 gram, pişmiş hali ile 120 gram olup ortalama 60 kalori enerji ve 4 gram protein içermektedir. Düşük karbonhidrat ve yağ oranına sahip olan enginar, lif (7 gr - günlük referans alımının % 23-28 oranında), vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Yüksek miktarda Folat, C, K vitaminleri ve magnezyum, fosfor, potasyum, demir gibi önemli minerallere sahiptir.

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3/11KÖTÜ KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜR

KÖTÜ KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜR

Enginar yaprağı ekstresi, kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Bununla ilgili 700'den fazla kişiyle yapılan kapsamlı bir çalışmaya göre; 5-13 hafta boyunca günlük alınan enginar yaprağı ekstraktı takviyesinin toplam ve kötü kolesterolün azalmasına yol açtığını bulunmuştur.
Düzenli olarak enginar ekstraktı kullanımının yüksek kolesterolü olan yetişkinlerde iyi kolesterol HDL’yi arttırdığı görülmektedir.

4/11KAN BASINCINI DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUR

KAN BASINCINI DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUR

Yüksek tansiyonu olan kişilerde enginarın, tansiyonun düşmesine yardımcı etkisi olduğu düşünülmektedir.

Yüksek tansiyonu olan 98 erkekte yapılan bir çalışmada, 12 hafta boyunca günlük enginar özü tüketmenin diastolik kan basıncını 2.76 mmHg ve sistolik kan basıncını da 2.85 mmHg azalttığını gözlenmiştir. Enginar ekstresinin kan basıncını nasıl düşürdüğü tam olarak anlaşılamamıştır. Enginarı besin olarak tüketmenin aynı yararları sağlayıp sağlamadığı açık değildir, çünkü bu çalışmalarda kullanılan enginar ekstresi oldukça konsantredir.
Enginar, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan iyi bir potasyum kaynağıdır.

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5/11KARACİĞER SAĞLIĞINI DESTEKLER

KARACİĞER SAĞLIĞINI DESTEKLER

Enginar yaprağı özünün, hasar gören karaciğer hücrelerini onardığı ve yeni hücre oluşumu sağlayarak karaciğer sağlığını desteklediği düşünülmektedir. İnsanlarda yapılan bazı çalışmalarda enginarın karaciğer sağlığı üzerinde olumlu etkileri gözlemlenmiştir. Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı olan 90 kişiyle yapılan bir deneyde, iki ay boyunca günde 600 mg enginar ekstresinin tüketilmesinin karaciğer fonksiyonunda iyileşmeye yol açtığını görülmüştür.

6/11SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Enginar, bağırsak dostu bakterilerin (probiyotikler) gelişip çoğalmasını sağlayan prebiyotik görevi gören “inulin” içermektedir. Enginar bağırsak dostu bakterileri teşvik ederek, kabızlık ve ishal semptomlarının azalmasına yardımcı olur. Sindirim sistemini destekleyerek, bağırsak kanseri riskini azaltmaya yardımcı olan mükemmel bir lif kaynağıdır. Enginar ekstraktı ayrıca midedeki şişkinlik, kramp, bulantı ve mide ekşimesi gibi hazımsızlık belirtilerinde rahatlama sağlayabilir.

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7/11KAN ŞEKERİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR

KAN ŞEKERİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Enginar ve enginar yaprağı ekstresinin kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Aşırı kilolu 39 erişkinde yapılan bir çalışmada, iki ay boyunca günlük olarak barbunya ve enginar özü tüketenlerde, açlık kan şekeri seviyesini takviye almayanlara oranla düşürdüğü tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bu etkinin ne kadarının enginar özünün kendisinden kaynaklandığı belirsizdir.

8/11ANTİ-KANSER ETKİLERİ OLABİLİR

ANTİ-KANSER ETKİLERİ OLABİLİR

Tüp ve hayvan çalışmalarında enginarın, kanserli hücrelerin büyümesini engellediğine dair dikkat çekiliyor. Enginardaki rutin, kersetin, silimarin ve gallik asit gibi antioksidanların bu antikanser etkiden sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Örneğin, silimarinin ile yapılan hayvan çalışmalarında cilt kanserini önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olduğu bulunmuştur. Bu umut verici sonuçlara rağmen, insan çalışmaları yoktur. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

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9/11ENGİNARI NASIL TÜKETELİM

ENGİNARI NASIL TÜKETELİM?

Gülhan Koca, aldığınız enginarları fırında, haşlayarak, ızgara veya sote yaparak pişirebileceğinizi, zeytinyağlı yemek olarak tencerede içine soğan, patates, havuç, bezelye/bakla ekleyerek pişirmek en klasik yöntemlerimizden olduğunu söyledi. Enginarın hem kalbinin hem de yaprakların yenebileceğini hatırlatan Koca, piştikten sonra limon sıkarak lezzetini arttırabileceğinizi sözlerine ekledi.

 

Enginar, şeker hastalarında kan şekerini dengelemede büyük yardımcıdır. Enginarın içerisindeki inulin formundaki karbonhidratın etkisinin görülebilmesi için taze olması tek şarttır.

10/11ŞİFA, ENGİNARIN KALBİNDE

ŞİFA, ENGİNARIN KALBİNDE!

Diyetisyen Çağlayan Şahin, enginarın tam ortasında herkesi rahatsız eden, yenmeyen tüylü diken benzeri bir doku olduğunu, bunun eğer izin verilirse olgunlaşırsa çiçeğe dönüştüğünü, içerisinde ‘enginarın kalbi’ denilen bir yer olduğunu söyledi.

 

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11/11Karaciğeri koruyor, tansiyonu düzenliyor Enginarın faydaları saymakla bitmiyor... Şifa enginarın kalbinde

Etrafındaki yapraklar ve tüylü doku çıkarıldığında bu kalbe ulaşılır ve en dişe dokunur yeri bu kısmıdır. Yapraklarının da uygun bir pişirme yöntemiyle tüketimi mümkündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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