Karaciğeri koruyor, tansiyonu düzenliyor! Enginarın faydaları saymakla bitmiyor... Şifa enginarın kalbinde

KAN BASINCINI DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUR

Yüksek tansiyonu olan kişilerde enginarın, tansiyonun düşmesine yardımcı etkisi olduğu düşünülmektedir.

Yüksek tansiyonu olan 98 erkekte yapılan bir çalışmada, 12 hafta boyunca günlük enginar özü tüketmenin diastolik kan basıncını 2.76 mmHg ve sistolik kan basıncını da 2.85 mmHg azalttığını gözlenmiştir. Enginar ekstresinin kan basıncını nasıl düşürdüğü tam olarak anlaşılamamıştır. Enginarı besin olarak tüketmenin aynı yararları sağlayıp sağlamadığı açık değildir, çünkü bu çalışmalarda kullanılan enginar ekstresi oldukça konsantredir.

Enginar, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan iyi bir potasyum kaynağıdır.