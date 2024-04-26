Karaciğeri koruyor, tansiyonu düzenliyor! Enginarın faydaları saymakla bitmiyor... Şifa enginarın kalbinde

ENGİNARI NASIL TÜKETELİM?
Gülhan Koca, aldığınız enginarları fırında, haşlayarak, ızgara veya sote yaparak pişirebileceğinizi, zeytinyağlı yemek olarak tencerede içine soğan, patates, havuç, bezelye/bakla ekleyerek pişirmek en klasik yöntemlerimizden olduğunu söyledi. Enginarın hem kalbinin hem de yaprakların yenebileceğini hatırlatan Koca, piştikten sonra limon sıkarak lezzetini arttırabileceğinizi sözlerine ekledi.
Enginar, şeker hastalarında kan şekerini dengelemede büyük yardımcıdır. Enginarın içerisindeki inulin formundaki karbonhidratın etkisinin görülebilmesi için taze olması tek şarttır.