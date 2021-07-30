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DHA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... Marmaris'te yangını çıkardığı iddia edilen 2 çocuğun ifadesi ortaya çıktı! 'Kitap yakıyorduk, alev çoğaldı'

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Son dakika... Marmaris'te yangını çıkardığı iddia edilen 2 çocuğun ifadesi ortaya çıktı! 'Kitap yakıyorduk, alev çoğaldı'

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği yangın devam ediyor. Yangını 2 çocuğun çıkardığı iddia edildi. Pedagog eşliğinde ifadeleri alınan 10 yaşlarındaki çocukların "Kitap yakıyorduk, alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dediği öğrenildi.

İçmeler kara yolu Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre uzaklıktaki yangın bölgesine ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Son dakika... Marmariste yangını çıkardığı iddia edilen 2 çocuğun ifadesi ortaya çıktı Kitap yakıyorduk, alev çoğaldı
'KİTAP YAKIYORDUK, BİR ANDA ALEV ÇOĞALDI, KAÇTIK'

Alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar, yangını komşu çocuklarının çıkardığını öne sürdü. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı. Çocukların, “Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık” dediği öğrenildi.

Öte yandan Bodrum ve Köyceğiz’deki yangınlarla ilgili de araştırmaların sürdüğü belirtildi.

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