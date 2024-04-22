Bu gıdaları bol bol tüketmek kilo vermeye yardımcı oluyor

"Kalorisiz yiyecek" diye bir şey yoktur. Yediğimiz en hafif meyveler sebzeler bile vücudumuza girip sindirildiğinde kaloriye dönüşür. Ancak kilo aldırmayan yiyeceklerden bahsedebiliriz ki bunlar genelde nişastalı olmayan sebzeler ve meyvelerdir.

INSIDER'a konuşan beslenme uzmanı Dr. Lisa Young'a göre, bu meyve ve sebzelerin kilo aldırmamasının sebepleri şunlar:

-- Yapılarının önemli bir kısmı sudur.

-- Kalorileri düşüktür.

-- Kolayca doymanızı ve tok kalmanızı sağlayan lifler içerirler.

Bu sebze ve meyvelerin proteini yüksek olmasa da vitamin, antioksidan ve diğer besleyici maddeler açısından zengin oldukları söylenebilir. Öte yandan başlık sizi yanıltmasın: Ne yerseniz yiyin, fazlası zarardır ve kilo aldırabilir. O nedenle tek bir besini sınırsız yemek hatasına sakın düşmeyin. Yine de "Gönül rahatlığıyla bol bol ne yiyebilirim?" derseniz işte cevabı...