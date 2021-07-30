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Haber Giriş: 30.07.2021 - 07:24 | Son Güncelleme:

İtfaiyecilere yardım eden Şahin Akdemir hayatını kaybetti! Son paylaşımı yürek burktu

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İtfaiyecilere yardım eden Şahin Akdemir hayatını kaybetti! Son paylaşımı yürek burktu

Şahin Akdemir 25 yaşındaydı. Marmaris'te çıkan orman yangınına gönüllü olarak yardım etti. Motosikletine alabildiği kadar içme suyu alıp itfaiye ekiplerine taşıdı. Ancak bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yaptı, yaralanan Şahin Akdemir alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Akdemir'in son paylaşımı ise tüm Türkiye'yi duygulandırdı: “Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin…”

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  • Bir kâbus daha Marmariste orman yangını
  • Bir kâbus daha Marmariste orman yangını
  • Bir kâbus daha Marmariste orman yangını
  • Bir kâbus daha Marmariste orman yangını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Marmaris'in Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

İtfaiyecilere yardım eden Şahin Akdemir hayatını kaybetti Son paylaşımı yürek burktu

Yangın söndürme çalışmaları, 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katılımıyla devam ediyor.

İçmeler Mahallesine kadar ulaşan yangında alevlerin sıçradığı evlere de müdahale ediliyor.

İtfaiyecilere yardım eden Şahin Akdemir hayatını kaybetti Son paylaşımı yürek burktu

GÖNÜLLÜ OLARAK SU TAŞIYORDU

Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Akdemir'in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

 

Marmaristeki orman yangın Bir kişi hayatını kaybetti, bölgeden dehşet verici kareler geliyor...
Marmaris'teki orman yangın! Bir kişi hayatını kaybetti, bölgeden dehşet verici kareler geliyor...

ŞAHİN AKDEMİR'İN SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Akdemir'in, yangına yardım etmek için motosikletiyle bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi.

Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

İtfaiyecilere yardım eden Şahin Akdemir hayatını kaybetti Son paylaşımı yürek burktu

Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. Şahin Akdemir, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" ifadelerini kullanıyor.

Farklı bir paylaşımda ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, "Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" diye konuşuyor.

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