Manavgat Marmaris Bodrum Adana Osmaniye Mersin Kayseri... Kimin işi?

Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisindeki ormanlık alanda dün 13.11’de yangın çıktı. Alevler, 5 dakika içinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldı. Yangına 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. İçmeler Mahallesi’nde yangından kaçmak isterken, motosikletiyle kaza yapan Şahin Akdemir (25) alevlerin arasında kalarak can verdi. Alevler, Siteler, Armutalan ve Turban bölgelerinde ev ve otellere kadar indi. Oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuk Emniyet’e götürüldü.



BELEDİYE BAŞKANI: SABOTAJ İHTİMALİ ÇOK KUVVETLİ

CNN Türk’e konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Şu anda yerleşim yerlerinde tehlike gözükmüyor. Bozburun yarımadasına doğru giden yangın devam ediyor. Yangının 3 farklı noktada başladığını değerlendiriyoruz. Birkaç noktada aynı anda yangın çıkması nedeniyle sabotaj ihtimali oldukça kuvvetli” dedi.



BODRUM

MUĞLA’da Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi Kuyucak mevkisindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda dün saat 14.30’da yangın çıktı. Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayanan alevlere 8 arazöz ve 6 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi ile müdahale edildi. Otellere sıçrayan yangın sorası karayolunu alevler sardı. Plajda mahsur kalan turistlerin imdadına tur tekneleri ve bölgede balıkçılık yapanlar yetişti. Bazı tekne sahipleri gönüllü olarak otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.



ANTALYA

Manavgat’ın yanı sıra Kepez ilçesinde, AVM, sera ve evlerin yakınındaki çalılık alanda da dün yangın çıktı. Yerleşim yerleri ve sera alanlarının ortasındaki ot ve çalılık alanda başlayan yangın, hızla büyüdü. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. Bir şüpheli yakalandı. Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı.



ADANA

Kozan’da önceki akşam ormanlık alanda başlayan yangın dün de sürdü. Bölgedeki birçok yerleşim yeri alevler içinde kaldı. Aladağ ilçesinde de önceki akşam ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın, Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayıldı.

OSMANİYE

Osmaniye’de 3 ayrı bölgede çıkan yangınlardan 2’si kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine sıçrayan, evlerin ve bahçelerin yandığı, ahırlardaki havyanların da öldüğü yangının ardından gözaltına alınan 5 kişiden 2’si serbest bırakıldı. 3 şüphelinin hakkında daha önce tarla açmak suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı.

MERSİN

Aydıncık’ta önceki gün başlayan yangın, poyrazın etkisiyle hızla büyüdü. Tedbir amaçlı 5 köydeki 202 ev tedbiren boşaltıldı. Silifke’nin Boğsak, Işıklı ve Hırmanlı Mahallesi’nde devam eden yangın, Yeşilovacık Mahallesi’ne de sıçradı. Yangınlara müdahale gece boyu sürdü.

KAYSERİ

Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı’nda önceki gün başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor.

KAÇIŞ

Marmaris’te 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı.



HAYVANLARA DESTEK

KADIKÖY Belediyesi orman yangınlarından etkilenen bölge halkı için bir çok dernek, kuruluş ve belediye gibi sosyal yardım ekiplerini Manavgat ve Marmaris’e gönderirken hayvanları da unutmadı. Belediye tıbbi müdahale ve bakımları için veterinerlik müdürlüğü ekiplerini yanan bölgelere desteğe yolladı.

ALTUN: KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili, “Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir” dedi.

GÜL: BAŞSAVCILIKLAR HAREKETE GEÇTİ

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’nin farklı yerlerinde çıkan yangınların başsavcılıklar tarafından araştırıldığını belirtti.Gül, Twitter’den “Yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor” yazdı.

SORUŞTURULUYOR

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezi'nde gazetecileri bilgilendirdi.

Pakdemirli, “3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz. İlk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, 1000 küçükbaş hayvan, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var” dedi.



ERDOĞAN: VATANDAŞIN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanlarla telefonda sürekli görüşerek bilgi aldı. Erdoğan, yangınların söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirterek, vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

KILIÇDAROĞLU: SABOTAJSA HESABI SORULUR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris’teki yangınla ilgili, “Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin” mesajını paylaştı.

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