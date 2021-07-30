Son dakika... Antalya Manavgat'ta alevler yükseliyor! Bir noktada daha yangın çıktı

İşte DHA muhabiri Alparslan Çınar'ın Manavgat'tan aktardıkları...

Sabah saatlerinde yaptığımız yayınlarda Manavgat'ın sakin bir gün geçirdiğini söylemiştik ancak biraz önce Salur Mahallesi'nde alevler yeniden yükselmeye başladı ve 2 yangın söndürme uçağı görüyorum. Bu noktaya müdahale ediliyor. bu dağ sırası boyunca 6 noktadan dumanın yükseldiğini görüyorum. kozalaklar patlayıp 200 metreye kadar saçılabiliyor. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor, bir camiyi görüyoruz, tam da o noktada Salur Mahallesi'ni görüyoruz. Henüz o mahallenin boşaltılmadığı bilgisi var.

34 mahalle yangından etkilenmişti, 18 mahalle tahliye edilmişti. Sabotaj iddiasıyla ilgili jandarma 5 kişiyi gözaltına aldı. Bugün sakin bir gün bekliyoruz dedik ama yeni bir noktada yeni yangın başladı.

DUMANDAN BAYILAN ALMANI ORMAN İŞÇİSİ KURTARDI

Yangında yaşlı bir Alman vatandaşı ölümden döndü. Yeniköy mahallesindeki orman yangınında dumandan etkilenip bayılan ve ismi öğrenilemeyen Alman vatandaşının yardımına bölgeye erzak taşıyan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman işçisi Ali Karaoğlan koştu. Yol kenarında baygın yatan Alman vatandaşını gören orman işçisi Ali Karaoğlan (44), ilk müdahaleyi yapıp zehirlenmeye karşın ayran içirdi. Yerleşik Alman'ın ayakkabılarını almadan villasından ayrıldığı, ellerinde ve kafasında yanık izleri olduğu görüldü.

Bölgede görev yapan ekiplere erzak taşıdığını söyleyen orman işçisi Ali Karaoğlan, "Kalemler'de erzak dağıtıyorduk. O esnada dumanın içinden geçtik. Geçtiğimizde Alman vatandaşını dumandan zehirlenmiş bir şekilde yerde yatarken gördük. İlk müdahale için ayran verdik. Bilinci yerine gelince kadar konuştuk ve arabamıza aldık ve 112 ekibi gelince teslim ettik" dedi.

İki çocuk babası Karaoğlan, yaşlı Alman'ın yanan evinden sürünerek o yola geldiğini söyledi. Alman adamın evine girip, başka birisinin olup olmadığına da baktıklarını söyleyen orman işçisi Karaoğlan, "Villasında kimse yoktu ama yanmıştı. Ben ve arkadaşlarım vatandaşlık görevimizi yaptık. Sağlık durumu iyiydi" diye konuştu.

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