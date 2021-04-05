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Haber Giriş: 05.04.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... Güvenlik kaynakları: Emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre bildiriye imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

Emekli amirallerin darbe imalı bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 emekli amiral ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınanlardan 6'sı Ankara'ya götürüldü.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

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