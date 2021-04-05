Son dakika... Güvenlik kaynakları: Emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre bildiriye imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.
Emekli amirallerin darbe imalı bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 emekli amiral ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınanlardan 6'sı Ankara'ya götürüldü.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.
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