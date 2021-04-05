Amiraller bildirisine dair gelişigüzel ON NOT

Akşam saat 19.00 itibarıyla tüm kafe ve lokantalar kapanıyor.
*
Ramazan itibarıyla ise uygulama şöyle olacak:
*
Bütün kafe ve lokantalar kapalı.
*
Bu karar, yeniden gözden geçirilirse...
Hop, başlıyor kalbim Sinovac diye atmaya.
*
“Yeni teknolojileri denemek lazım arkadaş” diyorlar.
Hop, bu sefer kalbim BioNtech diye atmaya başlıyor.
*
Bilmem kaç bin yıllık Çin kültüründen söz ediyorlar.
Hemen Sinovac’a ısınıyorum.
Avrupa birincisiyiz.
Dünyada dördüncüyüz.
40 binleri geçmiş durumdayız.
Varyantlar kaplamış her bir yanımızı.
En çok da İngiliz varyantı.
*
Durduramıyoruz.
“Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.”
*
Ne demek bu?
Hadi biraz anlamaya çalışalım.
“Muhalefetteki milliyetçi odaklar” derken kastettiği İYİ Parti mi acaba? “Bu iş İYİ Parti’yle gitmez” mi demek istiyor Demirtaş?
*
Önerdiği yol şu: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani? Millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de
Ben her zaman ve her durumda...
“Suçun şahsiliği” prensibinden zerre kadar ödün vermedim.
*
Ensar olayında böyle davrandım.
Milyonlarca dayak yemeyi göze alarak...
*
CHP’de ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarında...
Yine aynı prensibe göre hareket ettim.
Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.
*
Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:
*
Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.
*
Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...
“Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir askeri yetkili dedi ki...”
*
Saygı Öztürk’ün dünkü köşesinde gördüm ki...
O kalıp, şuna dönüşmüş:
*
“Adını açıklamayan bir yargı mensubu dedi ki...”
*
VALLA abi şöyle söyleyeyim: Sonbaharda olabilir. Olmadı, ilkbaharda... Ama bir de bakmışsın, seküler kesimin tatile gitmesini fırsat bilip Ağustos’un tam göbeğinde de yapabilirler. Bu arada seneye kalma ihtimali de var... Ama Reis sürpriz sever. Bir de bakmışsın seçim vaktinde yapılmış...
*
2- KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
Siz bu yazıyı okurken, değişim gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var... Bir bakmışsınız, bir hafta sonra olmuş. Bu da ihtimaller arasında... Bakanlıklar ikiye, üçe, dörde bölünebilir... Ama bölünmeyebilir de! Şu da var: Belki her şey aynı kalır, sıfır değişim olur.
*
3- TAM KAPANMA
Bir tam kapanma kararı gelebilir... Ama gelmeyebilir de... Belki yarı kapanmanın dozu biraz artar... Mesela: Cumartesi öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı gibi... Mesela: Lokantalardaki masa sayısının biraz daha azaltılması gibi... Ha şu da var: Yarı kapanmaya tam gaz devam da edilebilir.
BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.
*
İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.
Kısacası...
Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.
*
Tezgâh şöyle işliyor:
Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.
*
Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.
Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!
*
Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...
YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR
“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”
*
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...
İlk verdiğim tepki şu oldu:
*
Aaaa! Ne kadar da haklı!
Fakat sonra kafamda
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”
*
Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?
Şu üç şeyi:
*
BİR: Bir Türkiye halkı vardır.
İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.
ÜÇ:
Kendisine karşı bir önyargım yok.
Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.
*
Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.
*
Söylediklerini dikkatle dinledim.
Muhalif, solcu falan.
İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.
*
Nedir ihale?
Gelin, detaylarına bakalım:
*
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.
Bunun için de ihaleye çıkmış.
Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:
- Açım.
- Torunuma süt alamıyorum.
- Bir dilim ekmeğe muhtacım.
- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.
- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.
*
Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.
Bu güruhun temel özelliği şu:
*
Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.
*
Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.
Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.
Korona olduğu için hastaneye kaldırılan
Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.
*
Bu arada...
Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...
Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:
*
“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
*
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
Amiraller bildirisine dair gelişigüzel ON NOT
Not bir- ‘Yüce Türk milletine’ dendi mi işkillenirim
“Yüce Türk milletine!” diye başlayan hiçbir bildiriden hoşlanmıyorum.
Çünkü bu seslenişin tınısında...
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve de 15 Temmuz var!
*
Kaldı ki...
Radyo zamanlarının üslubudur bu.
Siyah beyaz televizyonlarda kalmıştır.
*
En son 15 Temmuz’da ise...
Minicik bir cep telefonu, bu üsluplu bir bildiriyi rezil kepaze etmeye yetip de artmıştır.
Ne çabuk unutuldu!
NOT İKİ – GECENİN ŞERRİ… SABAHIN HAYRI…
Bu tür bildirilerin gecenin bir yarısı piyasaya sürülmesi ne kadar da sevimsiz.
Güzelim gündüzler çuvala mı girdi sayın amiraller?
Bari gazetelerin baskıya giriş saatlerini falan gözetseydiniz yahu!
*
Gecenin şerri, sabahın hayrı derdi büyükannelerimiz.
Aklınıza gelmedi mi?
NOT ÜÇ- AKSİ HALDE NE OLUR SAYIN AMİRALLER?
Bildirinin “aksi halde” diye bölümünü okudunuz mu?
O bölüm, tam anlamıyla “muhtıra” kokuyor.
*
Ne olacakmış aksi halde?
Bildiriye göre...
Bunalımlar olacakmış...
Tehlikeli olaylar yaşanacakmış...
Riskler doğacakmış.
*
Bunlar ne kadar da üst perdeden laflar böyle sayın amiraller.
Tehdit mi ediyorsunuz, nedir?
NOT DÖRT- KURMAY ZEKÂSI DİYE BİR ŞEY YOK MUYDU?
İlkokul zekâsına sahip çocuklar bile, bu bildirinin üslubunun...
“Darbe iması” diye algılanabileceğini kestirir.
En azından böyle kullanılacağını tahmin eder.
*
Düşünün:
Kurmay zekâsına sahip koca amiraller, bunu kestiremiyor.
*
Belki de bilerek, isteyerek, kasten böyle yapıyorlardır.
Neyse... Neyse...
NOT BEŞ- VARSA BİR KAYGIN, GİRSENE SİYASETE
Toplu bildiri yayınlamak ne kadar da demode bir şey.
Varsa bir endişen, bir kaygın, bir önerin...
Gir siyasete.
Gir bir partiye... Gir CHP’ye... Gir İYİ Parti’ye...
Orada istediğin kadar nutuk atıp milleti ikna etmeye çalış.
*
Bildiri yayınlamak da neyin nesi?
NOT ALTI- BU BİLDİRİYİ NASIL HAZIRLADILAR ACABA?
100 değil, 101 değil, 102 değil, 103 değil...
Tam 104 emekli amiral.
*
Bu bildiriyi nasıl hazırladılar acaba?
Bir büyük toplantı mı yaptılar?
“Aramıza amiralden başkası giremez” diye karar mı aldılar?
Askeri bir disiplin içinde mi hareket ettiler?
*
Bu soruların akla gelmesi bile bu bildiriyi töhmet altında bırakmıyor mu?
NOT YEDİ- AAAA! YİNE MAĞDURİYET ÇIKARIYORLARMIŞ
“AK Parti bu işten mağduriyet çıkarıyor” diyorlar.
“Aaaa! Yine mağdur oldular” diyorlar.
*
Çıkarırlar tabii kardeşim.
Olurlar tabii.
*
Senin en parlak dediğin kurmayların, bunu öngöremezse...
Senin kurmay zekâlıların, bunu bile kavrayacak noktadan uzaksa...
Tabii ki mağdur olurlar.
Tabii ki mağduriyet çıkarırlar.
NOT SEKİZ- BEN MUHALEFETİN YERİNDE OLSAM
Ben muhalefetin yerinde olsam...
“Bu tür emekli amiral bildirilerine kategorik olarak karşıyız. İçeriği ne olursa olsun... Emekli amiral bildirileri, siyasi tarihimiz açısından hiç de hoş şeyler çağrıştırmıyor” diye bir açıklama yaparım.
*
Böylece hem demokratik bir düzlemde kalmış olurum.
Hem de mağduriyete prim vermemiş olurum.
*
Ama İYİ Partili Aytun Çıray’ın ilk tepkisini görünce...
Pek de umutlu değilim açıkçası.
NOT DOKUZ- DÜŞÜNCE AÇIKLAMIŞLAR NE VARMIŞ BUNDA?
“Düşüncelerini açıklamışlar, ne var bunda canım” diyenler var.
*
Açıklanan düşüncenin dili tehdit kokuyor.
Gece yarısı açıklanması bir tuhaf.
İmzacılarının sayısı çok intizamlı.
İmzacı rütbesinde zerre kadar ödün verilmemiş, hepsi amiral.
Açıklanan düşüncenin adı “Bildiri” ve “Yüce Türk milletine” diye başlıyor.
*
Bütün bunları toplayınca...
“Düşüncelerini açıklamışlar canım, ne olacak” denilip geçilemeyecek bir durum çıkmıyor mu ortaya?
NOT ON- VİCDANLARDA MAHKÛM EDELİM DİYECEĞİM AMA
Emekli amiral bildirisiyle ilgili soruşturma açılmasına gelince...
Ben genelde bu tür durumlarda “vicdanlarda mahkûm edelim, soruşturmaya gerek yok” ilkesini benimserim ama bu olayda aynı tavrı koyamıyorum.
*
Çünkü burada...
Soruşturulmaya, sorgulanmaya değer hususlar var. Demokrasinin kendini koruması adına bu bildiri olayıyla ilgili olarak sağlam bir soruşturma yürütülmesi gerekir.
Ve hepimizin de bu soruşturmanın sonucunu beklememiz lazım.
NEREDEN ÇIKTI BU MONTRÖ MESELESİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Habertürk’te katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını cevaplarken yaptığı açıklamalardan çıktı.
Gazeteci Muharrem Sarıkaya soruyor Mustafa Şentop’a:
*
“Mesela bir cumhurbaşkanı isterse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden ya da Montrö’den de çekilebilir mi?”
*
Şentop cevap veriyor:
*
“Teknik olarak yapabilir. Mümkündür ama muhtemel değildir. Mümkün başka, muhtemel başka. Marmara Denizi’nden ayran yapabilmek mümkün müdür? Mümkündür. Yeterli miktar yoğurt bulursanız mümkün olabilir. Ama böyle bir şey muhtemel değildir.”
*
Bütün gürültü işte bu sözlerden çıktı. Bildiri de bundan çıktı. Allah’ım! Hepimizin akıl sağlığını koru. Toptan deliriyor gibiyiz çünkü.