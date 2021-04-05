Yeter artık yahu...

PANDEMİ... Virüs... Karantina... Yasaklar... Korku... Ölümler... Artan vaka sayıları... Kapanan işyerleri... Derken...
Geçen yaz, korku dolu bir yazdı... İşte yine yaz geliyor.
Ve ben içine düştüğümüz bu karantinalı günlere inat...
Bu yaz başındaki karamsarlığımızı, “masmavi bir umutla” delmek istedim.
Yılların denizci/yazarı dostum Ali Boratav’ın çıkardığı “mavi yolculuk rehberi”ni koyuyorum önümüze...
İçinden martı çığlıkları geçen ve lacivert sulardan gelen bir rehber...
İlk olarak rapordan bir cümle aktarıyorum:
“Kaunos kaya mezarları, kayaçlarındaki bozulma nedeniyle gün geçtikçe yapısal bütünlüğünü kaybetmekte, hatta yok olma tehlikesi ile de karşı karşıyadır.”
Bu çarpıcı tespitten sonra şimdi detaylara girebilirim.
Düşünün ki...
Pers işgallerinden, Bizans ordularından, Roma baskınlarından kurtulmuş bir tarih.
Şimdi “ilgisizliğin sinsi işgali”nden kurtulamıyor.
Genç kadını karnındaki bebeğiyle birlikte delik deşik edip öldürdü....
Yine haberler. STK tepkileri.... Gazete manşetleri.... Kınamalar.... Bela okumalar....
Ama sonuçta gencecik bir kadın kalbindeki ve karnındaki hayalleriyle birlikte gömüldü gitti....
Daha öncekilerde olduğu gibi yine 3-5 gün geçecek.... Yine unutulacak....
Ama buna rağmen önceki gün Antalya’dan umut dolu bir haber geldi...
DHA’dan Aslı Duran geçmiş:
“Antalyalı iş insanlarından Melek İpek’e:
Tahliye olduğunda işin, aşın hazır...”
Öylesine etkilenmiştim ki.
Bir DHA muhabirinin gündelik haber takibiydi bu...
Şırnak... Beytüşşebap...
2800 metre yukarıda... Sarp dağlarda...
Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin hassasiyetini bildiğim için de umutla sonuç bekliyorum.
Dalyan’dan... Dalaman’dan... Göcek Göbün Koyu’ndan Urla’ya kadar ihbar ediyorum.
Orman Bakanlığı lütfen araştırsın...
Ekolojik tarım destekleniyor ya...
Özel çevre korumasındaki koylarda bir bakıyorsunuz, bir gecede bazı ağaçlar kesilmiş.
Sonra ilana bir bakıyorsunuz...
Videolu bir ilan:
“Deniz manzaralı ekolojik arsa...”
Suç kimde?
Aslında birçok dalda Türkiye olimpiyatlarda kalıcı bir başarı elde edemiyor.
Futbol dahil...
Dopingler... Kaybolan madalyalar... Çöken hayaller... Neden?
İşte bu soruların cevapları için bu pazar sizi bir zaman yolculuğuna davet ediyorum.
Şimdi 67 model kıyafetlerimizi giyip gelecekten geldiğimizi gizleyerek izleyelim.
Evet yıl 1967... Ve aylardan haziran...
Ankara 19 Mayıs Atletizm Federasyonu Binası’nda efsane başkan
“17 milyonluk Hollanda şampiyon oluyor da...”
“Yunanistan madalya alabiliyor da...”
“80 milyonluk Türkiye neden bir tek madalya bile alamıyor?”
Sorular net ve keskin...
Spor Bakanı’ndan beklenen cevaplar...
Atletizm Federasyonu’na eleştiriler...
Önceki gün Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ı aradım.
“Başkan, ne diyorsun bu sorulara?”
Başkan Gürün, özellikle Bodrum’daki ve Muğla genelindeki nüfus artışına dikkat çekmişti.
Ben de bunu “Bu yaz kıyılara tsunami gibi göç dalgası vuracak” diye özetlemiştim.
Maddeler halinde devam edersek...
Marmaris-Kaş hattı: Bodrum’un aksine Marmaris’te o düzeyde bir nüfus artışı yok. Çünkü Marmaris’te Bodrum ve Fethiye gibi bir “yerleşim grafiği” yok.
Marmaris’in ve Dalaman-Kaş hattının gözü kulağı, 12 Nisan’da Londra’dan gelecek haberde...
İngiltere ya kapıları açacak... Ya da açmayacak...
Güney Ege Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu çok net konuşuyor:
“Eğer İngiltere 12 Nisan’da bu kararı vermezse, yani mayıs ortası Türkiye için güvenli hava koridorunu açmazsa büyük sıkıntı olur.”
"Stajyer sistemi” yıllardır bürokrasinin çukurunda amaçsız, ufuksuz bir hal almıştı.
Bilirsiniz... Yaz ayları yaklaşırken bir “stajyer” gündemi başlar.
Falanca kurumun başkanına, patronuna ya da genel müdürüne açılan telefonlar:
“Bizim kızın bir staj işi vardı da... Senin marka bizim kız için çok önemli...”
“Yahu sen staja al, gerisi önemli değil...”
Evet tam da böyledir öğrencinin staj arayışı.
Aşağı doğru yürüdü. Birkaç adım daha attı.
“Aman Allah’ım...”
Suda ölü balıklar yüzüyordu.
Uçakta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de var. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanları da Akar’a eşlik ediyor.
Amaç, Türk ordusunun lojistik gücüne çağ atlatacak olan Airbus (400 M) nakliye uçaklarının montajını denetlemek.
40 dakika süren sohbetimizde Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine gelen Amerikan askeri varlığından Suriye-Irak sınırındaki Ayn Divar bölgesine yapıldığı iddia edilen Amerikan askeri tahkimatına, Yunanistan’ın yeni silahlanma stratejisinin yaratacağı etkiden Gara harekâtına ve oradan FETÖ’cü paşa Serdar Atasoy’ın tayinine ve “gizli el iddialarına” kadar uzun bir sohbet yapıyoruz.
Akar her zamanki gibi tek tek bütün detaylarıyla olayları anlatıyor.
Kayseri gezimizin nedeni ise 12. Hava Üs Komutanlığı’nda inşa edilen çok özel hangarlar ve bu hangardaki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik yeteneğini ciddi şekilde arttıracak olan dev Airbus (400M) uçakları ve özel inşa hangarları.
Ziyaretin bir başka nedeni ise çok anlamlıydı.
Kayseri’deki şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına MSB Hulusi Akar birer tablet hediye etti.
Duygusal anlar yaşadık.
14 maddelik iklim değişikliği eylem planı...
Nedense “iklim değişikliği” konusu pek ilgi çekmez.
Çünkü bugüne ait değildir. Şimdinin meselesi, bugünün sorunu değil gibi algılanır.
“Dur bakalım” dedirten... “Bizden sonraki kuşaklar” diyerek meseleyi bugünden uzaklaştıran bir tembelliktir aslında bu... Aymazlıktır...
O nedenle Çevre Bakanı Kurum’un yaptığı konuşma medyada pek yer bulmadı.
Sanıyorum bir tek Milliyet’ten Verda Özer yazdı.
Oysa içinde müthiş mesajlar olan bir konuşmaydı.
En önemlisi,
Yeter artık yahu!
Geçenlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Kayseri’deydim.
Orada TSK’nın lojistik gücüne büyük katkı yapacak dev uçakların yenilenme ve bakım hangarlarının son halini gezdik...
Sohbetler ettik...
Akar, Türkiye’nin uluslararası bir güç olarak kendi bekasını koruması için nasıl fedakârca çalışıldığını anlatıyordu.
Suriye’den Libya’ya, Azerbaycan’dan Somali’ye kadar başarılı bir ordu.
Hain darbe girişimine rağmen, kendi sınırları dışında dünyanın en zor harekâtlarını başarıyla yapan bir ordu...
Erciyes manzarasına doğru sohbet ederken “Ölürsek şehit, kalırsak gazi” diyordu...
Akar her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini vurguluyordu.
Bunları konuşmuştuk.
Komutanlarla da sohbet etmiştim.
Komutanlar işlerine odaklanmışlardı... Moralleri çok iyiydi...
O geziden ben de moralle dönmüştüm.
Çünkü konularına hâkim, demokrasiyi hazmetmiş ve yalnızca işlerine odaklı bir TSK yönetimi görmüştüm...
Ve bunu da böyle yazmıştım.
104 DENSİZ İMZA
Bu gezinin üzerinden 1 ay geçmedi ki amirallerin “ayar vermeye çalışan” bildirisi yayınlandı.
Montrö ve kılık kıyafet üzerine bir bildiri...
İnanamadım...
Yeter artık yahu...
Bıktık artık bu kaotik oyunlardan...
Böyle toplanıp toplanıp bildiri yayınlamak nedir?
Bir derdiniz, bir itirazınız varsa siyasete girin.
Ama artık millet olarak bunları yemeyelim lütfen...
Esas olan millet iradesidir.
O yüzden ben Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamayı önemsiyorum.
O açıklamaya güveniyorum...
Çünkü o açıklama, Kayseri gezisinde gördüğüm her şeyi özetliyor.
Bırakın da Türkiye demokrasisi yolunda devam etsin...
TURİZM BAKANI ERSOY, KAYA MEZARLARI İÇİN DEVREDE
TÜRKİYE turizminin en önemli güzergâhındaki “Likya kaya mezarları” için, “eriyip gidiyor” diye yazdım.
Dalyan, Köyceğiz, Fethiye rotası...
Arkeologların raporu böyleydi.
Gerçekten de 3 bin yıllık tarihin izleri silinme noktasına gelmişti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy anında aradı:
“Yazını okudum. Gündeme aldık. Gidip yerinde tespitler yapacağım... Tarihin silinmesine elbette izin vermeyiz...”
O yazımda da vurgulamıştım...
Bakan Ersoy iş ve çözüm odaklı bir isimdir.
Zaten beni aradığında da Bodrum’daki arıtma tesisi şantiyelerini geziyordu.
Ve ne garip bir tesadüftür ki; ben kaya mezarları için yardım isterken, o Bodrum’da binlerce yıllık bir mezarın toprak altından çıkartılışına nezaret ediyordu...
Teşekkürler Sayın Ersoy...