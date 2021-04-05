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Hilal ÖZTÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - AA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı!

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104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Gözaltına alınan emekli amirallerin bildirinin hazırlanmasında, bildiride adı geçen diğer kişilere ulaştırılmasında ve imzalatılmasında rol oynadıkları tespit edildi. Öte yandan soruşturmada yöneltilecek üç kritik soruya DHA muhabiri ulaştı. Emekli amirallere, bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı tarihten ve saatten haberdar olup olmadıkları sorulacak.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan emekli amirallerin bildirinin hazırlanmasında, bildiride adı geçen diğer kişilere ulaştırılmasında ve imzalatılmasında rol oynadıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ettiği öğrenilen soruşturmada, emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi.

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DHA ULAŞTI! SORUŞTURMADA ÜÇ KRİTİK SORU

Soruşturma kapsamında bildiride imzası bulunan emekli amirallere yöneltilecek üç kritik soruya DHA muhabiri ulaştı. Emekli amirallere, bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı tarihten ve saatten haberdar olup olmadıkları sorulacak.

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10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan re'sen açılan soruşturmada Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı.

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Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise 3 gün içerisinde emniyete gelmeleri için tebligat yapıldı.

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