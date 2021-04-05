Emekli amirallerin bildirisine sert tepki ve soruşturma

Emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmaların ardından, önceki gece yayınladığı bildiriyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında açıklamanın organizasyonuna öncülük eden kişilerin tespit edildiği öğrenildi. Bu isimlerin kısa süre içinde ifadeye çağrılması bekleniyor.

Bildirinin ardından hükümet yetkilileri ve siyasilerden şu tepkiler geldi:



DARBE ÇAĞRIŞIMI

* TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz’da sadece FETÖ’cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka.

HADDİNİZİ BİLİN

* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, millet iradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... Haddinizi bilin. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, hodri meydan.

YERİNİZDE OTURUN

* Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bir grup mütekait askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun.

O TÜRKİYE ESKİDE KALDI

* Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir ‘bildiri’ yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin! Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye’nin önünü kesemeyecek!

MONTRÖ’YE ETKİSİ YOK

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kanal İstanbul’un Montrö’ye etkisi yok, Montrö’nün de Kanal İstanbul’a etkisi yok. Bu, muhtıra niteliğinde bir bildiridir. Burada aba altından sopa gösteriyorlar, yani şöyle olur, böyle olur bir nevi bunlar görevde olsalar bir muhtıradır bu ama emekli oldukları için ‘Biz görevde değiliz’ diyorlar ama darbeyi çağrıştıracak üslubu kolayca görebiliyoruz bu bildiride.

SABRIMIZI ZORLAMASINLAR

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Bunlar son kalıntılardır...Söyleyeceğimiz cümle şudur, sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız. Ve biz buradayız.

ŞUNU İYİ BİLSİNLER

* Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri şunu iyi bilsin, köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan, bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık. Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer.

KABUL EDİLEMEZ

* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir. Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır.

ERDOĞAN'DAN TOPLANTI

Emekli amirallerin bildiri yayınlamasının ardından bugün Ankara’da kritik toplantılar yapılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan güvenlik toplantısı yapacak, perşembe günü için planlanan AK Parti MYK’yı bugün toplayacak. Güvenlik toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar ve Erdoğan’ın güvenlik kurmayları katılacak. Toplantıda başta tartışmalı bildiri olmak üzere gündemdeki gelişmeler masaya yatırılacak.

MSB: DEMOKRASİMİZE ZARAR VERİR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) emekli amirallerin yayınladığı bildirinin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yurtiçinde ve dışında, hakları korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak, dost ve kardeş ülkelerin de hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakârlık ve kahramanlıkla hiç olmadığı kadar yoğun mücadele ettiği vurgulandı. Açıklama şöyle:









DÜŞMANLARIMIZI SEVİNDİRİR

“Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. Uluslararası anlaşmaların kazanç ve kayıplarının da bilgi ve bilincinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Bağrından çıktığı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla içeriden ve dışarıdan her türlü fitne-fesat ve yıkıcı girişime rağmen gücüne güç katan Türk Silahlı Kuvvetleri; egemenlik, bağımsızlık ve bekamız ile hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasını dikkat ve hassasiyetle ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde kahramanlık ve fedakârlıkla başarıyla gerçekleştirmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile iç-dış fitne ve fesatlara rağmen, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun parçalanması dahil, düşmanlarımızı hayal kırıklığına uğratan önemli başarılar elde edilmiştir.

SİLAHLI KUVVETLER BİR BÜTÜNDÜR

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. Kahraman ordumuzun güçlendiğinin en açık göstergesi, başarıyla icra edilen operasyonlar ile sayısı ve kapsamı giderek artan tatbikatlardır. Uzun yıllardan beri hayal ettiğimiz harekât etkinliğine ulaşılmış ve denizde tüm zamanların yıllık en yüksek seyir süresi gerçekleştirilmiştir.

TSK GÖREVİNİN BAŞINDADIR

Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerler ile asil milletimizin bağrından çıkan ve Peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri; Atatürk’ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarında en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir.”



BAHÇELİ: RÜTBELERİ SÖKÜLMELİ









MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bildiriye Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi: “104 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi MHP nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir: Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır. Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır.”



AKŞENER'DEN SERT TEPKİ: BU BİR ZEVZEKLİK









İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın toplantısı yaparak 104 emekli amiralin bildirisine sert tepki gösterirken “Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti” dedi. Akşener’in açıklaması özetle şöyle: “İlginç, sabah bir uyandık emekli amiraller bir bildiri yazmış ve iktidar partisi ve mensupları bunun üzerinde tepiniyor. İş, 15 Temmuz’a kadar gitmiş. Bu tür gece yarısı emekli de olsa gece yarısı silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı açıklamalar genellikle Türkiye’deki demokrasinin kesintisine sebep olan muhtıraları, darbeleri hatırlatır, şuur altı devreye girer. Ben bu arkadaşlar görevdeyken maalesef Yunanistan’ın işgal ettiği adalara karşı tavırlarını görmedim. Siyaset, siyasetçi tarafından yapılır. Bugün darbe çağrıştıracak bütün gerçek gündemi örtecek bir yolun oluşmasına sebep olamazlar. Böyle bir hakları da hadleri de yoktur. Elbette herkes fikrini söyler ama bunu demokrasiye bir tehditmiş gibi algılanabilecek bir yolu açmaktan imtina ederler. Bildirinin öznesi Montrö ile ilgili Meclis Başkanı’nın söylediği sözler. Biz çok sert tavır koyduk, iktidar partisi destek vermedi ve Sayın Meclis Başkanı da ‘Yanlış anlaşıldım’ diyerek düzeltti.”



BİLDİRİDE NELER VAR?



104 emekli amiralin tartışmalara yol açan bildirisinde özetle şu ifadeler yer aldı:



* “Yüce Türk Milletine, son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse uluslararası antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır...Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazları’ndan geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz’i barış denizi yapan sözleşmedir.



* Montrö, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi’nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nın, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.



* Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.”

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