Son dakika haberi: Montrö bildirisine imza atan 10 emekli amiral gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan emekli amirallerin Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal olduğu belirlendi.

Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey'in ise 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.



NE OLMUŞTU?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara ve bir tarikatta görüntülenen cübbeli-sarıklı tuğamirale tepki gösteren 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisi, Ankara’da tansiyonu yükseltti. Bildiride kullanılan ifadeler, muhtıra çağrışımı ve demokrasi dışı arayış olarak yorumlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlıoldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.

BİLDİRİDE NELER VAR?

104 emekli amiralin tartışmalara yol açan bildirisinde özetle şu ifadeler yer aldı:

* “Yüce Türk Milletine, son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse uluslararası antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır...Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazları’ndan geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz’i barış denizi yapan sözleşmedir.

* Montrö, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi’nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nın, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

* Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.”

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