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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete deprem turisti tepkisi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Diyarbakır#İftar
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan muhalefete deprem turisti tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 19:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesi genelinde toplam 872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin binanın kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır'da 18 bin 860 konut ve köy evi yaparak sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız" dedi. Muhalefete 'deprem turisti' tepkisi gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar geldiler, konuştular, poz verdiler ve daha sonra deprem bölgesini gündemlerinden çıkardılar. Şimdi de aynı umursamaz tavrı sergiliyorlar" ifadelerini kullandı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Vefat edenler hükmen şehit sayılmaktadır. Depremzedelerimizle milletimizin bir kez daha başı sağolsun. 6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin büyüklüğünü tarife, kelimeler yetersiz kalıyor. Bilim insanları, depremleri asrın doğal afeti olarak tanımlıyor. Bazı yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımız kıyamet benzetmesiyle ifade ediyor. Bölge genelinde toplam 872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. Milletimizin tüm imkanlarıyla devletimizin kurumlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğuna şahit olduk. Gerek hava çetin kış şartlarının gerekse depremin etkilemesinin çalışmaları zorlaştırdığı bir gerçektir. Deprem turisti misali birkaç gün arzı endam ettikten sonra sırra kadem basanların hezeyanlarını dikkate almıyoruz. İftira atanları kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz. Milletimiz deprem yıkıntıları üzerinde siyaset yapanları, siyasi rant elde etme peşinde koşanları iyi biliyor. Bunlar geldiler, konuştular, poz verdiler ve daha sonra deprem bölgesini gündemlerinden çıkardılar. Şimdi de aynı umursamaz tavrı sergiliyorlar.

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Tüm kurumlarımız, hayırseverlerimizle sizlerin ihtiyaçlarını gidermenin mücadelesini veriyoruz. Depremzedelerimizle oruçlarımızı açtık. Dün Malatya'daydık, bugün de Diyarbakır'da deprem konutlarımızın temel atmalarını gerçekleştirdik. Diyarbakır'da 18 bin 860 konut ve köy evi yaparak sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Göreve geldiğimiz günden beri hep sizin için çalıştık. Demokrasiden hak ve özgürlükleri her alanda ihmalleri gidermenin geçmişin hatalarını düzeltme gayretinde olduk. Siz bize güvendiniz. Biz de sizlere aşkla hizmet ettik. Kandan, gözyaşından, güvensizlik ortamından beslenen insanlık düşmanlarına 20 yılda sessiz bir devrime imza attık. Batıda hangi hizmetler varsa aynı iklimi burada da tesis ettik. Bu iklimin zedelenmesine müsamaha göstermeyeceğiz.

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"KÜRT KARDEŞLERİMİZİ CHP VE HDP ZİHNİYETİNE ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"

Gençlerimiz gençlerine daha güvenle bakıyor. Diyarbakır 40 yılda olmadığı kadar huzur ve emniyet içindedir. Yarının Diyarbakır'ı da bugünkünden müreffeh olacaktır. Siyaset ve toplum mühendislikleriyle ülkemizi 80'lerin istikrarsızlık iklimine sürüklemeye çalışanlar başarılı olamayacak. Kürt kardeşlerimizi 2 Kürt düşmanı yapının CHP ve HDP zihniyetine asla bırakmayacağız. Gelin Cumhuriyetimizin ikinci asrını beraber inşa edelim diyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Diyarbakır#İftar

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