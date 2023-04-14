Bakan Kurum: Her felaketi birbirimizden güç alarak aştık

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Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hep birlikte nasıl afetin ilk gününde ilk saatinde bir olduysak 11 ilimiz için mücadele ettiysek afetin sonuna kadar da Diyarbakır’ımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Güzeller güzeli Diyarbakır'dayız. Yeni yuvalarımızın temellerini atıyoruz. İşte tüm Diyarbakırlı kardeşlerimizle yeşertiyoruz. Diyarbakır’ımızın çocuklarına yarınlarına el ele omuz omuza mücadele ediyoruz. Daim olasan Diyarbakır, sağolasın Diyarbakır... 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın arkasında durdunuz. Biz de hep 21 yıldır eserlerin peşinden koştuk, eser siyaseti yaptık. Diyarbakır için en güzeli, en iyisi neyse onu hayal ettik.

'HER FELAKETİ BİRBİRİMİZDEN GÜÇ ALARAK AŞTIK'

Biz Diyarbakırımızı çok seviyoruz, sizleri çok seviyoruz. Hazro'dan Silvan'a Kayapınar'dan Eğin'e kadar candan öte seviyoruz. Biz hep birlikte milletçe depremlerde salgınlarda yangınlarda afetlerde çok acılar yaşadık. Her felaketi birbirimizden güç alarak aştık. Birbirimize olan muhabbetimizden sevgimizden güç alarak aştık. Devletimizin omuzlarına bu gücü sizler verdiniz. Sizler için en güzelini en iyisini yapmak bizlerin boyununun borcudur.

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Sosyal konutlarımızı nasıl söz verdiğimiz gibi bitirdiysek afet ve köy konutlarımızı da daha önceki sözlerimiz gibi 21 yıldır yaptığımız gibi yine yapacağız, vatandaşlara teslim edeceğiz.