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Bakan Kurum: Her felaketi birbirimizden güç alarak aştık

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Murat KURUM#KONUT
Bakan Kurum: Her felaketi birbirimizden güç alarak aştık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 17:01

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. 'Sizler için en güzelini en iyisini yapmak bizlerin boyununun borcudur.' diyen Bakan Kurum, 'Her felaketi birbirimizden güç alarak aştık' ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hep birlikte nasıl afetin ilk gününde ilk saatinde bir olduysak 11 ilimiz için mücadele ettiysek afetin sonuna kadar da Diyarbakır’ımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Güzeller güzeli Diyarbakır'dayız. Yeni yuvalarımızın temellerini atıyoruz. İşte tüm Diyarbakırlı kardeşlerimizle yeşertiyoruz. Diyarbakır’ımızın çocuklarına yarınlarına el ele omuz omuza mücadele ediyoruz. Daim olasan Diyarbakır, sağolasın Diyarbakır... 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın arkasında durdunuz. Biz de hep 21 yıldır eserlerin peşinden koştuk, eser siyaseti yaptık. Diyarbakır için en güzeli, en iyisi neyse onu hayal ettik.

'HER FELAKETİ BİRBİRİMİZDEN GÜÇ ALARAK AŞTIK'

Biz Diyarbakırımızı çok seviyoruz, sizleri çok seviyoruz. Hazro'dan Silvan'a Kayapınar'dan Eğin'e kadar candan öte seviyoruz. Biz hep birlikte milletçe depremlerde salgınlarda yangınlarda afetlerde çok acılar yaşadık. Her felaketi birbirimizden güç alarak aştık. Birbirimize olan muhabbetimizden sevgimizden güç alarak aştık. Devletimizin omuzlarına bu gücü sizler verdiniz. Sizler için en güzelini en iyisini yapmak bizlerin boyununun borcudur.

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Sosyal konutlarımızı nasıl söz verdiğimiz gibi bitirdiysek afet ve köy konutlarımızı da daha önceki sözlerimiz gibi 21 yıldır yaptığımız gibi yine yapacağız, vatandaşlara teslim edeceğiz.

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Murat KURUM#KONUT

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