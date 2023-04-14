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Son dakika: Kur'an ve Türk bayrağına bir çirkin saldırı daha... Danimarka elçisi Dışişleri'ne çağrıldı

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#Danimarka#Kuran#Türk Bayrağı
Son dakika: Kuran ve Türk bayrağına bir çirkin saldırı daha... Danimarka elçisi Dışişlerine çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 19:02

Son dakika haberine göre; Danimarka'da Kuran ve Türk bayrağına bir kez daha saldırı düzenlendi. Danimarka Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı. Büyükelçiye bu saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesinin kabul edilemez olduğu iletildi.

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Danimarka’da Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim’e bir saldırı daha gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı, Danimarka Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağırıldığını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Danimarka'da bugün bir kez daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez. Bu konudaki tavrımız Bakanlığa çağrılan Ankara'daki Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir. Avrupa'da son dönemde endişe verici şekilde artış gösteren İslam ve yabancı düşmanlığının somut örneği olan bu aşağılık saldırıya ve benzer nefret suçlarına karşı çok taraflı platformlarda ve ikili alandaki girişimlerimiz hiç şüphesiz sürecektir. Danimarka'nın bu konudaki duyarsız tutumu ise dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çekmekte ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığını göstermektedir. Bu nedenle mübarek ramazan ayında devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi ve tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz" denildi. 

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 İLK SKANDAL DEĞİL

İsveç'te 2023'ün ilk haftalarında gerçekleşen bir dizi provokasyonun ardından bir skandal komşusu Danimarka'dan gelmişti. Danimarka'da bir grup, Türk büyükelçiliği önünde Kuran'ı Kerim ve Türkiye bayrağı yakmıştı.

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#Danimarka#Kuran#Türk Bayrağı

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