Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı'na yapılan çirkin saldırıya art arda tepkiler

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İsveç'te 2023'ün ilk haftalarında gerçekleşen bir dizi provokasyonun ardından bir skandalda komşusu Danimarka'dan geldi. Danimarka'daki İslam karşıtı 'Vatanseverler Faaliyete Başlıyor' isimli provokatör grup, Türk büyükelçiliği önünde Kuran'ı Kerim ve Türkiye bayrağı yaktı. Skandala siyasilerden tepki art arda geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMİYORUZ



"Danimarka’da dün (24 Mart) akşamüstü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylem, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa’da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça göstermiştir.

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Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir.

Danimarka makamlarını, bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya, toplumsal huzuru, barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonların önlenmesi amacıyla somut tedbirler almaya çağırıyoruz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: DANİMARKA MAKAMLARINI KINIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarını bir an evvel saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atmaya davet ediyoruz.

Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz.



Danimarka makamlarını bir an evvel saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atmaya davet ediyoruz. — Fuat Oktay (@fuatoktay) March 25, 2023

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: KURUMLARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Şentop, açıklamasında saldırıyı kınayarak, "Danimarka'da Büyükelçiliğimiz önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı ve bu kabul edilemez eylemlere izin verilmesini en sert şekilde kınıyorum. İslam'ın en temel değerlerine ve Müslümanlara saldırarak açıkça savaş açanlara karşı yasal süreçlerin başlatılması için başta Danimarka makamları olmak üzere, uluslararası yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz" ifadelerini kullandı

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Danimarka’da Büyükelçiliğimiz önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı ve bu kabul edilemez eylemlere izin verilmesini en sert şekilde kınıyorum.



İslam’ın en temel değerlerine ve Müslümanlara saldırarak açıkça savaş açanlara… — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 25, 2023

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: NEFRET EYLEMLERİNE İZİN VERENLER, KENDİ DEMOKRASİLERİNİ DE ZEHİRLİYORLAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz. Değerlerimize yapılan tüm saldırılarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Danimarka makamlarının Türkiye'ye ve Müslümanlara karşı işlenen bu apaçık nefret suçuna ifade özgürlüğü adı altında izin vermesini şiddetle kınıyoruz. Nefret eylemlerine izin verenler, kendi demokrasilerini de zehirliyorlar. Avrupa'nın sağduyulu siyasetçileri başta olmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefret salgınına karşı harekete geçmeli; tedbir almalı ve gerekeni yapmalıdır. Nefret siyasetinin ve eylemlerinin demokratik değerleri tehdit etmesine izin verilmemelidir” ifadelerine yer verdi.

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Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk Bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz.

Değerlerimize yapılan tüm saldırılarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz… — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 25, 2023

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: NE YAPARLARSA YAPSINLAR İSTİKBAL İSLAM’INDIR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Danimarka'da, İslam ve Türkiye düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'e ve bayrağımıza karşı gerçekleştirdikleri faşist ve düşmanca saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Mübarek Ramazan ayında kutsallarımıza yönelik hain provokasyonlar büyük ve güçlü Türkiye’den duyulan rahatsızlığın alçakça ifadesidir. Bu ırkçı, İslam ve insanlık düşmanlarına seyirci kalan ülkelerin yöneticileri aslında kendi geleceklerini karartıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar İstikbal İslam’ındır” dedi.

Danimarka'da, İslam ve Türkiye düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'e ve Bayrağımıza karşı gerçekleştirdikleri faşist ve düşmanca saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.



Mübarek Ramazan ayında kutsallarımıza yönelik hain provokasyonlar büyük ve güçlü Türkiye’den duyulan rahatsızlığın alçakça… — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) March 25, 2023

MSB: DANİMARKA’NIN BU SORUMSUZ TUTUMU HEM MÜTTEFİKLİK RUHUNA HEM DE EVRENSEL DEĞERLERE AYKIRIDIR

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ve şanlı bayrağımızı hedef alan aşağılık, barbarca ve iğrenç saldırıyı milletimiz ve insanlık adına telin ediyoruz. Danimarka’nın insanlığın ortak değeri haline gelmiş kutsallara saldırıya ‘ifade özgürlüğü’ diyerek izin vermesi nefret suçuna ortak olmaktır. İnsanlık suçudur. Bu terörist, alçak saldırıya müsaade eden NATO üyesi de olan Danimarka’nın bu sorumsuz tutumu hem müttefiklik ruhuna hem de evrensel değerlere aykırıdır. Bu yanlış tutum kendi halkının da barış iklimine zarar verecektir. Danimarka yanlıştan hemen dönmeli, medeni ülkeleri örnek almalı ve bu nefret suçunu işleyen mahluklardan derhal hesap sormalıdır” ifadeleri kullanıldı.