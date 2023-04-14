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Yunan televizyonunda skandal sözler: 'Erdoğan seçimde darbe almalı'

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#Türkiye#Yunanistan#TGC ANADOLU
Yunan televizyonunda skandal sözler: Erdoğan seçimde darbe almalı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 17:44

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun donanmanın hizmetine girmesi Yunan medyasını rahatsız etti. Yunanistan'ın Blue Sky televizyonu spikeri İoannis Theodoratos TCG Anadolu'ya ilişkin yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal ifadeler kullandı.

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Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketi ve Yunanistan'daki tren faciası sonrası gösterilen karşılıklı dayanışma iki ülke arasında diyalog köprüsünü yeniden kurmuştu.

Yunan Bakanların Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaretler ve karşılıklı verilen sıcak mesajlar sonrası iki ülke arasında buzların eridiği düşünülürken, Yunanistan Televizyonu Blue Sky'ın yaptığı bir yayın yaşanan sıcak atmosfere gölge düşürdü.

Yunan televizyonunda skandal sözler: Erdoğan seçimde darbe almalı

TÜRKİYE'NİN MİLLİ GURURU RAHATSIZ ETTİ

Türkiye’nin yerli/milli savunma sanayiinin göz bebeği projelerinden biri TCG Anadolu geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

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Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak hizmete giren TCG Anadolu Yunanistan'da Ege Denizi gerilimine dair tartışmalara yol açtı.

"TÜRKLER EGE İÇİN MOTORLARI ISITIYOR"

Yunanistan'ın Blue Sky televizyonu spikeri İoannis Theodoratos ,TCG Anadolu'ya ilişkin bir haberde Türkiye-Yunanistan arasındaki, Atina yönetiminin Ege adalarını silahlandırması ile başlayan gerilime atıfta bulunarak "Türkler Ege için motorları ısıtıyor." ifadelerini kullandı.

Yunan televizyonunda skandal sözler: Erdoğan seçimde darbe almalı

"ERDOĞAN SEÇİMLERDE DARBE ALMALI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde bir kez daha kazanmaması gerektiğini söyleyen Yunan spiker, skandal ifadelere imza atarak "Erdoğan'ın önümüzdeki 10 yıl boyunca iktidarda kalması nahoş sürprizler getirebilir, bu nedenle Erdoğan seçimlerde darbe almalı" dedi. 

BU İLK DEĞİL...

Yunan spiker İoannis Theodoratos daha önce yaptığı yayınlarda da Türkiye'nin attığı yerli ve milli savunma adımlarından rahatsız olduğunu açıkça belli etmişti.

Erdoğan'ın seçim sonrası savunma alanında projeler geliştirmeye devam edeceğini belirten Yunan Spiker, "Kılıçdaroğlu kazanırsa savaş uçağı almamıza bile gerek kalmayacak" demişti.

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#Türkiye#Yunanistan#TGC ANADOLU

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