Fransa bu karara kilitlendi! Macron için büyük bir deprem olabilir....

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Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören yasa tasarısı Fransa'yı adeta yangın yerine çevirdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haftalardır devam eden protestolara rağmen geri adım atmayı reddetti üstelik ülkedeki gerilim zirvedeyken Anayasa'nın özel bir maddesini kullanarak meclisi devre dışı bıraktı.



Ülkedeki protestolar devam ederken gözler bugün Anayasa Konseyi'nin vereceği karara çevrildi. Aylardır Fransa'nın bir numaralı gündem maddesi olan düzenleme için kritik karar yerel saat ile 18:00'da açıklanacak.

Konsey yaptığı değerlendirme sonrası, düzenlemenin 'tamamen aykırı', 'kısmen aykırı' ya da 'uygun' olduğuna karar verebilir. CNN International'da yer alan bilgilere göre mahkemenin düzenlemeyi 'uygun' ya da 'kısmen aykırı' görmesi Macron için bir zafer sayılacak. Fransız başkan bu durumda gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra reformu yürürlüğe koyabilecek.



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Konsey düzenlemenin 'tamamen aykırı' olduğuna karar verirse (Uzmanlar bunun pek olası olduğunu öngörmüyor) bu Macron hükümeti için büyük bir deprem olacak.

Konsey ayrıca muhalefetin çağrısı üzerine yasayla ilgili referanduma izin verilip verilmeyeceğine de karar verecek.



Fransız lider kritik oylama öncesi yaptığı açıklamada "ülkenin ilerlemeye devam etmesi gerektiğini" belirterek kararlılığını sürdürdü.

Aynı kararlılık protestocular için de geçerli. Anayasa Konseyi'nin vereceği karar öncesi Konsey binasının önünde toplanan göstericiler sokakları çöp yığınları ile doldurdu.

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İçişleri Bakanlığının talimatıyla Konsey binasının etrafında yarın sabaha kadar gösteri düzenlenmesi yasaklandı. Bugün binanın önünde geniş güvenlik önlemleri alındığı ve çelik bariyerlerin kurulduğu görüldü. Fransız basını göz konusu kareleri 'Tarihi görüntüler' olarak servis etti.



Fransız halkı konseyin vereceği karara kilitlenmişken ülkenin farklı şehirlerinde protestolar devam etti. Uluslararası ajansların servis ettiği görüntülerde polis ve göstericiler arasındaki tansiyon giderek daha yükseldiği görüldü.

Dün ülke çapında düzenlenen 12. kez kitlesel gösteriler kapsamında 80 kişinin gözaltına alındığı 76 polisin de yaralandığı açıklandı.



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Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten yasa geçen hafta Senato'da kabul edilmiş ancak parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'teki oylamaya dakikalar kala hükümet Anayasa'nın özel bir maddesini kullanarak meclisi devre dışı bırakmış ve meclis oylaması olmadan yasayı yürürlüğe koyma kararı almıştı.

Fransa hükümeti, Salı günü Meclis’te yapılan güven oylamasını az bir farkla da olsa kazanmıştı.