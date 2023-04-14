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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede teröre, tehdide, beyaz toroslara yer yok

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#Recep Tayyip Erdoğan#Diyarbakır#TOKİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 17:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu. HDP'ye tepki gösteren Erdoğan, 'Bunların derdi Kürtler değil, bunlar katil, bunlar terörist. Bizim tek derdimiz ülkemizdir' ifadelerini kullandı. Erdoğan, 'Bu ülkede teröre, tehdide, beyaz toroslara yer yok' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Sevgili Diyarbakırlılar, aziz kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Bugün bir kez daha Dicle'nin incisi Diyarbakır'da sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bu şehrin her taşında, tarihin, medeniyetin nabzı atıyor. Dicle'nin ve Fırat'ın coşkusu, bereketi, asaleti bu şehrin her karış toprağında kendini belli ediyor.

AHMET ARİF'İN DİZELERİ İLE SESLENDİ

Diyarbakır'ın büyük şairi Ahmet Arif ne diyor; Bunlar engerek ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü...

Diyarbakır 40 yıldır ekmeğe karşı koyanlara karşı mücadele veriyor. Geçmişte burada insanlarımıza yapılan yanlışlar oldu mu? Elbette oldu.

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BUNLARA VERİLEN GÖREV EMPARYALİZMİN UŞAKLIĞINI YAPMAKTIR

Kürt kardeşlerimizi sokağa dökerek 51 yavrumuzu öldürmediler mi? Şimdi bu Selo nerede? Yasin Börü yavrumuzu öldürmediler mi? Bunlar katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli cevabı vermeye var mıyız? Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin insanlıkla ilgisi yoktur. Bunların derdi insanlarımızın çilesi olmadı. Derdi Diyarbakır olanın, silahı bırakıp bu ülkenin ortak bir geleceğinde yer almaktır. Bunlara verilen görev emperyalizmin uşaklığını yapmaktır. Sizlerin oyu ile bu milletin tüm değerlerine düşmanlık yapanların Diyarbakır'a bir faydası olabilir mi? 

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KÜRT KARDEŞLERİME EZİYET ETMİŞ CHP'YE YANCI OLDULAR

Kandil'den bay bay Kemal'i destekleyeceklermiş. Kürt kardeşlerimi de böyle aldatacaklarını sanıyorlar. Bunlar benim Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçırmadılar mı, bunları taciz etmediler mi? Bunlara 14 Mayıs'ta tarihi bir ders vermeye var mıyız? Bir de gittiler, bu ülkede Kürt kardeşlerime eziyet etmiş CHP'nin kurduğu masaya yancı yazıldılar. Diyarbakır'a ve 81 vilayetimize kendi gücümüzden başka kimsenin hayrı olmayacağını gördük. Tek derdimiz bu ülkedir, evlatlarımızın geleceğidir. 

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Bizim topraklarımızda başaramadıklarını Suriye'de başarmaya çalıştılar. Bugün varlar yarın olmayacaklar. Tüm hesapların bu gerçeğe göre yapılmasını istiyorum. Milletimin geleceğinde sokaklarında beyaz Toros'ların gezdiği bir Türkiye fotoğrafına yer yoktur, asla olmayacaktır. PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerinin siyaseti yönlendirdiği Türkiye'yi de kabul etmeyeceğiz. 85 milyonun kardeşlik içinde birlik içinde yaşadığı, özgür, güvenli bir Türkiye istiyoruz. 20 yıl önce bu Diyarbakır neydi, bugün ne? Hiç kimse inancından, dilinden ötürü horlanamaz. Tehdide yer yoktur.. Bu ülke vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini sağlayabilen bir Türkiye'dir. Girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akı ile çıktık. Şimdi yeni bir mücadelenin, yeni bir asrın eşiğindeyiz. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemize kazandırdığımız kalkınma atılımları sayesinde bu dönemin eksiklerini telafi ettik. Türkiye yüzyılını başlatıyoruz. Türkiye yüzyılını Diyarbakır ile inşa edeceğiz. Gelin, 14 Mayıs'ta 'yeter söz de karar da milletindir' diyerek yeni şahlanışa beraber imza atalım. Yeni sivil, özgürlükçü bir anayasayı beraber yapalım. Bu çağrım 85 milyonun tamamınadır. Bu meydandan öyle bir ses verin ki duymayan kalmasın.

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Diyarbakır#TOKİ

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