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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazını 20 Nisan'da çıkarıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#İstanbul#Cumhurbaşkanlığı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 14:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karadeniz gazının 20 Nisan'da çıkarılacağını ve bütün planlamaların buna göre yapıldığını, söyledi

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre.

11 vilayetin tamamında da gerek temel atma gerek konut teslimleri, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Vatandaşlarımdan 1 yıl gibi süre talep ettim. İnşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bakanlığımız yoğun çalışmayı devam ettiriyor, enkaz kaldırmalar var. Zemin etütleri yapılıyor.

ŞEHİR HASTANELERİNDE VATANDAŞIMIZIN HUZURU VAR

Şehir hastaneleri biliyorsunuz, geçmişte özellikle de sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, rehin rehine alma dönemleri hatta Savaş Ay'ın programında izlediğimiz Kılıçdaroğlu'nun da genel müdür olduğu dönem. O zaman bu hastanelerin durumu ortadaydı, her taraf pislik içindeydi, rezillikti. Galoşları satarlardı ve kan pislik böyle bir durumdu. Şu anda şehir hastanelerinde vatandaşımın huzuru var, bu hastanelerde tertemiz pırıl pırıl... Bu hastaneye gelen içeri girdiğinde huzur buluyor. Huzur bulmayla birlikte de şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada biz sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Cleveland derler, bizim şehir hastaneleri Cleveland'i aştı. Ankara'da Etlik, İstanbul'da Murat Dilmener, Pakize Öz olsun, tüm hastanelerimiz ortada. Vatandaş hastaneye girdiğinde hamdolsun orada yatmadan şifayı buluyor. Bu da bizi mutlu kılıyor. Yaygınlaştırarak şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz.

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HASTANELERDE SİSMİK İZOLATÖR KULLANILIYOR

Bu hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatörler kuruldu ve yaygınlaştırıyoruz. Hastanelerin çoğunda izolatörler var. Yatırımlarımızda buna hassasiyet göstereceğiz.

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#Recep Tayyip Erdoğan#İstanbul#Cumhurbaşkanlığı

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