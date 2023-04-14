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Bakan Soylu duyurdu: Kira ödemeleri haftaya başlıyor

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#Süleyman Soylu#İçişleri Bakanlığı#Kahramanmaraş
Bakan Soylu duyurdu: Kira ödemeleri haftaya başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 11:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu, depremzede vatandaşlara yönelik yardımlarla ilgili konuştu. Soylu, kira yardımlarının haftaya başlayacağını ifade etti.

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Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

 Deprem bölgesinde Hatay hariç enkaz kaldırma çalışmalarında birinci periyodu bayramdan önce tamamlamış olacağız. 

Tüm bu süreçte ilk önce açıklanan hasarlı hanelere 10 bin lira verilecekti. Yüzde yüzüne yakını olmak üzere ödeme yapılmış oldu.

Taşınma yardımı 15 bin lira verilecekti 431 bin hane sahibine nakit yardımı gönderildi.

50 bin 500 vatandaşımızın hayatını kaybettiği söz konusu. 5 bin kişilik hayatını kaybeden vatandaşımızla ilgili ödemeler bulunmuyor. Ödemeler bloke edildi.

KİRA ÖDEMELERİ HAFTAYA BAŞLIYOR

Kira ödemeleri önümüzdeki hafta başlayacak. Konteynerde kalanlar yararlanamayacak. Diğerleri yararlanabilecek. Bu şehirlerde kiralık ev bulmakta zorlanacaklar. Deprem bölgesinde takibe rağmen kira fiyatlarının iki üç kat arttığına dair tespitlerimiz var. Hepimizi üzmektedir. Devlet üzülmekle kalmaz gereğini yerine getirmekle sorumludur. CİMER'e, 112'ye ve karakol ve kaymakamlıklarımıza başvurularında takip başlatılacaktır.

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Vatandaşlarımızın da kiralık ev bulamazsa onlara burada ev sahipliği yapmak görevimiz.

18'inde inşallah Çin'den gelen konteynerlar köylere sevk edilecek

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#Süleyman Soylu#İçişleri Bakanlığı#Kahramanmaraş

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