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Son dakika: MİT'ten operasyon... FETÖ'cü Mehmet Cintosun Türkiye’ye getirildi

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#FETÖ#TERÖR#MİT
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 13:52

FETÖ’nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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Hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kaydı bulunan Cintosun, 1995-2014 arası dönemde FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi.

FETÖ ÜYELERİNE FİNANSAL DESTEK SAĞLADIĞI BELİRLENDİ

Cintosun, 2014'te Türkiye'ye döndü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar etti. Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

Cintosun'un, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yönettiği, yurt dışına yasal olmayan yöntemlerle kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı tespit edildi.

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#FETÖ#TERÖR#MİT

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