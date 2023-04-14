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Rus pilot komutu yanlış anlayınca İngiliz uçağına füze fırlattı

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#İngiltere#Rusya#Abd
Rus pilot komutu yanlış anlayınca İngiliz uçağına füze fırlattı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 09:51

ABD Savunma Bakanlığı’ndan sızdırılan gizli belgelere göre 29 Eylül'de Karadeniz'de görev yapan bir Rus uçağı yer kontrolöründen gelen komutu yanlış anlayınca İngiltere'ye ait RAF gözetleme uçağına füze fırlattı.

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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) gizli belgelerinin ifşa olması, sır gibi saklanan birçok bilginin gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

İngiliz Telegraph gazetesi sızdırılan belgelerde yer alan geçtiğimiz sene yaşandığı öğrenilen tehlikeli bir detayı okuyucuları ile paylaştı.

KOMUTU YANLIŞ ANLADI, İNGİLİZ UÇAĞINA FÜZE FIRLATTI

Gazetede yer alan habere göre geçtiğimiz sene Rusya'ya ait bir Su-27 savaş uçağının pilotu yer kontrolöründen gelen komutu yanlış anlayınca İngiltere'ye ait RAF gözetleme uçağına füze fırlattı.

Uçakta meydana gelen teknik bir hata büyük bir krizin önüne geçti. Pilot füzeyi ateşlemeye çalıştı ancak fırlatma gerçekleşmedi.

Rus pilot komutu yanlış anlayınca İngiliz uçağına füze fırlattı

"SAVAŞ NEDENİ OLABİLİR"

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29 Eylül'de Karadeniz'de meydana gelen olay hakkında bilgisi olan ABD'li iki savunma yetkilisi, New York Times'a olayın ilk başta çok ciddi olduğunu ve bir savaş nedeni olabileceğini söyledi. Yetkililerden biri olayı "gerçekten korkutucu" olarak nitelendirdi.

Yetkililer 30 kişiye kadar taşıyabilen bir gözetleme uçağı olan İngiliz RC-135 Rivet Joint'in o sırada Su-27 pilotu ile yer kontrolü arasındaki iletişimi dinlediğini söyledi.

RAF sözcüsü konuya ilişkin açıklama yapmayı reddederken, olay İngiliz basınında yankı uyandırdı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ekim ayında parlamentoya bir Rus jetinin İngiliz uçağının yakına füze fırlattığını duyurmuş ve Kremlin'in kendisine "teknik bir arıza" açıklaması yaptığını belirtmişti.

1 Mart’ta Discord uygulamasında paylaşılan gizli belgelerde ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Güney Kore ve İsrail gibi ülkelere air dikkat çeken detaylar var.

Güney Kore hakkındaki belgelerde, bu ülkenin Ukrayna savaşına daha fazla destek verme konusundaki iç tartışmaları ifşa olmuştu.

Bir diğer belge, Ukrayna’da hangi Batılı ülkenin kaç özel birliği olduğunu içeriyordu.

Belgelerde ABD’nin, BM Genel Sekreteri Guterres'in Rusya'ya çok yumuşak davrandığını düşündüğü de ortaya çıkmıştı.

Üst düzey Pentagon yetkilisi Chris Meagher bu bilgilerin ulusal güvenlik için büyük bir risk oluşturduğunu söylemişti.

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#İngiltere#Rusya#Abd

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