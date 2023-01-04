Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, tüm parti mensuplarımıza en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Bugün son Kabine Toplantımızın ardından bir kısmını milletimizle paylaştığımız 2022 değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Ayrıca 2022'de milletimize kazandırdığımız çalışmalardan bazılarını kısaca hatırlayacağız. Yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmayı da sürdüreceğiz. Her programımız bir eser ve hizmet şöleni şeklinde geçmektedir. Toplu açılış törenleriyle bu şöleni illerimize de taşıyoruz. Bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerine çelme taksın, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin gerçeği sanarak kendi devletine karşı kin kusmaya devam etsin.

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Biz demokrasimizi güçlendireceğiz, mağdurların umudu olarak ülkemizi bölgesinde ve dünyada yüceltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın farkı diğerlerinden budur. Milletimiz yalanlara, kavgalara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kendisi ve evlatları için kimin ne yaptığıdır. Ne icat ne vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse görmedik, tanımıyoruz. Bizim en büyük gücümüz inancımızdır. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz.

Yeni yönetim sistemimizin sağladığı hızlı karar alma kabiliyetini, programlarımızı daha çabuk hizmete geçirmek için kullanıyoruz. Biz de yaptıklarımızla yetinmeyecek daha ötesindeki hizmet ve eserleri arayacağız. Gençlerimize Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyecekleri bir ülke bırakma hedefindeyiz. Tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçimle ilgili söylüyorum. 'Start' değil bu 'finish', bunu bu şekilde başaracağız.

Yıl değerlendirmesinde eğitim, sağlık, adalet, güvenlik ve gençlik spor alanlarındaki çalışmalarımızın özetlerini paylaşmıştık. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 360 kilometre yeni bölünmüş yol, 834 kilometre bütümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. 5 yeni tünel ile 15,7 kilometreyi bulan 78 yeni köprüyü tamamladık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde hizmete açtık. Malatya çevreyolunun 1. kısmı ve Malatya Hekimhan Yolu'nu, Bitlis çevreyolunu, Togg fabrikası bağlantı yollarını ve Hasankeyf Tüneli'ni, Yusufeli yollarını, 39 köprü ve 19 köprü viyadüğüyle, uzunluğu 70 kilometreyi bulan Ağrı-Patnos yolunu, Samsun'da Kavak-Asarcık yolunu hizmete aldık.

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Havayollarında Rize-Artvin Havalimanı'yla Tokat Havalimanı'nı hizmete alarak toplam havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık. Biz gerçekleri anlatıyoruz. Tren yollarında Konya-Karaman Hızlı Tren hattını, Gaziantep Gaziray'ı, Sabiha Gökçen-Tavşantepe metro hattının açılışını yaptık. Bu sene ulaştırmada Aydın-Denizli Otoyolu'nun önemli bir kısmını, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana'yı hizmete açıyoruz. Uzunluğu 120 kilometre olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile Antalya-Alanya Otoyolu'nun yapımına başlıyoruz. Ankara-Sivas hızlı tren hattının eksiklerini tamamlıyor, Halkalı-Ispartakule hızlı tren hatlarındaki çalışmaları hızlandırıyoruz. Yerköy-Kayseri hızlı tren hatlarının inşasına başlıyoruz.

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Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı açılışa hazır hale getireceğimiz projeler arasında yer alıyor. Elektrikli tren hatlarımıza 393 kilometrelik Kayseri-Sivas kesimlerini de dahil ediyoruz. Bayburt-Gümüşhane havalimanlarını bitiriyoruz, Kayseri ve Sivas havalimanlarının yeni terminal binalarının yapımına geçiyoruz.

Elektrikte yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 devlet desteği sağladık. Sosyal yardımlar kapsamında da 2.4 milyon haneye 2.9 milyar lira elektrik desteği verdik. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdük. Doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 73'e, vatandaş sayımızı 70 milyona, abone sayımızı 19 milyonun üzerine yükselttik. Silivri tesisindeki doğal gaz depolama kapasitemizi 4.6 milyar metreküpe ulaştırdık. TANAP'ın kapasitesini 2 katına çıkartma kararı aldık. Abdülhamit Han başladığı sondajına devam ediyor. Karadeniz gazını milli sisteme bağlamak için 8 bin personelle yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık. Doğal gaz rezervimizi 710 milyar metreküpe yükselttik. Adana ve Cizre'deki son keşiflerle petrol üretimimizi arttırdık. Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi ülkemizde keşfedildi. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını Mart ayının sonunda devreye alıyoruz. Nükleer güç santralimizin ilk ünitesinde elektrik üretmeye başlıyoruz.

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Lityum üretim tesisinin temelini atıyoruz. Tuzlu Gölü Doğal Gaz Depoloma Tesisi'nde kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz yıl sanayide 8.9 milyar lira destek ödemesi yaptık. Çocuklarımızın teknolojideki kabiliyetlerini keşif amacıyla kurduğumuz atölyeleri 100 adede çıkardık. Ülkemizin dört bir yanından 500 bin öğrencimizin projelerinin bilim fuarlarında sergilenmesini temin ettik. Ülkemizin yerli otomobil rüyası Togg fabrikasının kurulmasını sağlayarak projeyi hayata geçirdik. 18.1 milyar lira yatırım büyüklüğü olan 100 katma değeri yüksek projeyi destekledik. 6 yeni endüstri bölgesi ilan ettik. Yatırım tutarı 101 milyar lira olan 10 proje bazlı destek kararı aldık. Ülkemize 10.3 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım çektik. Kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla binin üzerinde projeye 1.1 milyar liraya, 633 projeye 1.5 milyar lira destek verdik.

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Kabine Toplantımızda da ifade ettiğimiz gibi savunma sanayindeki çalışmalarımız başlı başına bir program olduğu için onları ileride anlatacağız. Organize sanayi bölgesi sayımızı 365'e yükselteceğiz. Teknoloji sicil kanununu çıkararak firmalarımızın çalışmalarına hukuki zemin kazandıracağız. GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idarelerimizin desteklediği proje sayılarımızı artıracağız. Enerji, sağlık, toprak ve su verimliliği gibi alanlardaki bilimsel çalışmaları daha etkin şekilde destekleyeceğiz.

Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilikte dünyanın en büyük toplu konut projelerinden biri olan kampanyayla harekete geçtik.

Ayrıntılar geliyor...