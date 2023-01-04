Yeni Evim Konut Finansman Programı: Devlet enflasyon döneminde önemli küfeyi sırtına alıyor

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Türkiye'de konut sektörüne yönelik dev kampanya duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı sunumla açıklanan Yeni Evim Konut Finansman Programı açıklanır açıklanmaz ilgi odağı haline geldi.

Yüzde 0,69 oranında faiz, 15 yıl vade ve 5 milyon liraya kadar kredi kullanımına izin veren yeni kampanyayla yüz binlerce kişi ev sahibi olacak.

Uzmanlar Yeni Evim Konut Finansman Programı'nı yorumladı. İnşaat sektörüne can suyu olacağına dair görüş veren sektör temsilcileri vatandaşların 81 ilde konut alımı yapabileceklerini söyledi.

"DARALAN İNŞAAT SEKTÖRÜNE CAN SUYU"

ÇEKMÜDER Başkanı Yücel Evsen

Orada en önemli bültenlerden bir tanesi devam eden ve yeni başlayan projeler. Türkiye'nin 81 ilde Emlak konutlarda dahil vatandaşlarımız bu kampanyalardan yararlanacak.

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Daralan İnşaat sektörüne can suyu diyebiliriz. Sıkıntımız neydi satılan konutların %30'u sıfır konuttu. Bankalarımız da kesinlikle Bakanımızın açıkladığı gibi süreci devam ettirmeli. Krediye erişim noktasında 20-30 daire yapan müteahhitlerimize hayır biz girmiyoruz yapanlara buradan şikayetlerimizi ileteceğimizi şimdiden söylüyoruz. Çünkü 2023 içine girdiğimiz bu dönemde çok önemli bir kampanya. Tekrar söylüyorum yeni ve devam eden projeler için.

GARANTÖR DEVLET MİDİR?



Garantörlük anlaşması yapıldığı anda artık ben buradayım diyor. Vatandaşın ödeyeceği taksitler, orada bloke tutulur. Orada üretici firma her ay sonu gelecek rakamı bilir, karşı tarafta "firma bitiremeyebilir" diye bir korkusu olmayacaktır. Bu bir avantaj. Devam eden projelere de bu destek sağlandığında sıfır elde yaşanan konut sıkıntı burada çözülecektir. 100 binlik rakamla başladık burada ama bu rakam çok rahatlıkla 500 bini bulabilir.

"DEVLET ENFLASYON DÖNEMİNDE ÖNEMLİ BİR KÜFEYİ SIRTINA ALIYOR"

Doç. Yüksek Okşak - Uludağ Üniversitesi

Olması gereken buydu. Bütün konuşmayı dinledik ama bence en önemli ifade şuydu: Sürdürülebilir ve dengeli büyüme. Bunu tekrar yaşamamak için bölgeler belirlenmiş, üst limitlerin adı konmuş. Otokontrol mekanizması kurulması çok önemliydi.

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Daha mikro müteahhitlerde bitmeyen, zamanında yetişemeyen projeler. Şimdi burada devlet hak ediş usulünü gözetecek. Müteahhit bitirdikçe tıkır tıkır ödemesi alacak. Vatandaş da zamanında konutunu alacak.

Burada proje başvurusunu yapacak olan devlete müteahhit. Vatandaş değil. Siz bir ev almak istiyorsanız müteahhitti sıkıştıracaksınız. O başvuracak işlemler tamamlandıktan sonra kredi mekanizması başlayacak. Burada en önemli hususlardan bir tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alması gerektiği. Ondan sonra finansman kısmı başlıyor.

"ŞARTLARI SAĞLAYAN TÜM VATANDAŞLAR ZAMAN İÇİNDE YARARLANACAK"



Sosyal konut projesinde olduğu gibi bu proje de bekle-gör projesi olacak. Ciddi bir başvuru olduğunda tahminim o yönde 2. 3. aşama diye devam edecek. Vatandaşlarımız 100 bin konut diye az olduğunu düşünmesinler. Burada şartları sağlayan tüm vatandaşların zaman içerisinde bu haktan yararlanacağını düşünüyorum başvuru artsa bile.

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"EV FİYATLARINDAKİ TIRMANIŞ AŞAĞI ÇEKİLECEK"

Konut sahibi olmayanlar hedeflendi, hedef doğrultusunda ilerlenecek. Bu projeye dahil olamayanlar ve ikinci ev meselesi. İkinci ev fiyatlarındaki tırmanışı da aşağı çekecek. Bu proje büyüdükçe göreceksiniz ikinci el konutta da fiyatlarda orta ve uzun vade de düşül görülecektir.

"DEVLET KÜFEYİ SIRTINA ALIYOR"

Aradığımız, istediğimiz buydu. Sayın bakan da ifade ettik; bizim için amaç konutta barınma. Memleketteki insanların çoğu kiradaysa, konut sahibi olamıyorsa, bizim milyonlarca konut satmamız ticaretten başka bir işe yaramıyor. Devletin görevi sosyal faydayı benimsemek. Biz ne yapacağız, herkesi az çok bütçesine göre evine sokmamız lazım. Devlette bu noktada böylesine enflasyon döneminde dahil önemli bir küfeyi sırtına alıyor. Hem sosyal konut projesinde hem de bu projede. Çok önemli işler bunlar. Böylesine paranın pahalı olduğu dönemde bu işlerin yapılması kolay değil. Vatandaşlarımızın bunu da görüp anlaması lazım.