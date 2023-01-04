Son dakika... 'Yeni Evim Konut Finansman Programı' kampanyası açıklandı! İşte başvuru şartları

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Bugün burada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’la ve sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, sizleri ve ekranları başında açıklamalarımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.



Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 20 yıldan bu yana vatandaşlarımızın uygun koşullarda konut sahibi olmasına hep önem verdik ve bu anlayışla esaslı adımlar attık.

Bildiğiniz üzere yakın zamanda İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatmıştık. Bugün de orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla tasarladığımız Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Programı’nın detaylarını paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız.



Biliyorsunuz ki bizim kültürümüzde ev; barınmadan öte sevgi ve huzurun başlangıç noktasıdır, bir yuvadır. Yeni Evim Programını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile eşgüdüm içerisinde işte bu farkındalıkla hazırladık. Malumunuz, 2016 yılında, ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan Konut Hesabı’nı uygulamaya aldık. Bu uygulamayla, en az 3 yıl sistemde kalan katılımcılara devlet katkısı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında Konut Finansman Projesi’ni hayata geçirdik.

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Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan “İlk Evim İlk İşyerim Projesi” ile 5 yıllık dönemde 500 bin sosyal konut yapmayı, 1 milyon konut amaçlı arsa sunmayı ve 50 bin işyerini tamamlamayı hedefliyoruz. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz.



Bugün de özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.



Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için; o piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı ilk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve Kredi vadesi boyunca hane halkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programını hazırladık.

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YANSI 3: YENİ EVİM KONUT FİNANSMAN PROGRAMI NEDİR?



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.



Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları:

1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL’dir.



PROGRAMDAN YARARLANMA KRİTERLERİ



Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.



Finansman Programının Özellikleri• Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.



Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz. Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece,vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız.

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PROGRAM KAPSAMINDA HANGİ KONUTLAR ALINABİLİR?



Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için Kredi kullanabilecektir. o Birincisi, tamamlanmış konutlar.İkincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar. Üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar



İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, Program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacaktır.



Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır.



Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir. Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacaktır.

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YENİ EVİM PROGRAMI İNŞAAT DESTEK PAKETİYENİ EVİM PROGRAMI İNŞAAT DESTEK PAKETİ



Bu kapsamda, bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve Programa dâhil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkânı da sunacağız. Program kapsamında diğer önemli bir hedefimiz de konut arzının dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde artırılmasıdır. Böylece, konut fiyatlarında ortaya çıkan dönemsel hızlı yükselişleri de orta vadede en az seviyeye indirmektir.



Bugün açıkladığımız Yeni Evim Programı ile konut ediniminde önemli bir adımı atmış oluyoruz. Şunun da altını çok net çizmek isterim ki konut fiyatlarını Bakanlık olarak uzun zamandan bu yana yakinen izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bakanlığımız tarafından gayrimenkul sektörüne yönelik mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verileri kullanılarak analiz ve değerlendirme çalışmaları detaylı şekilde yürütülmektedir. Ayrıca, enflasyonla mücadele kapsamında, haksız fiyat artışı gerçekleştirenler özelinde de tespitler yapılmakta ve ilgili birimlerle paylaşım sağlanmaktadır.



Gayrimenkul sektörüne yönelik fiyat artışları takip edilerek arz-talep dengesini olumsuz etkileyen kişiler ve bu kişilere aracılık edenler özelinde değerlendirmelere itinalı bir şekilde devam edilecektir. Haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler, gereği yapılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılacaktır.



Vatandaşlarımızın refahını artırmak için, enflasyonla amansız bir mücadele verdiğimiz şu dönemde çok net vurgulamak isterim ki piyasa gerçekleri dışındaki fiyatlamalara müsamaha göstermeyeceğiz.



Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm adımlarımızı her daim milletimizin menfaatleri doğrultusunda attık ve milletimizle kenetlenerek sayısız kazanımlar elde ettik.



Şimdi de “Türkiye Yüzyılı” vizyonumuzla çok daha büyük başarılara inşallah yine beraberce imza atacağız.



Ve Allah’ın izniyle, 21’inci yüzyılın tarihe Türkiye Yüzyılı olarak geçmesini birlikte başaracağız!



Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Programa destek veren herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını can-ı gönülden temenni ediyorum.

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İşte Bakan Kurum'un açıklamaları:

Saygıdeğer Hazine ve Maliye Bakanımız, Konut ve Finans Sektörümüzün Çok Değerli Temsilcileri, Kıymetli Basın Mensupları,

Ben siz değerli misafirlerimizi ve özellikle de ekranları başında yeni yuva heyecanıyla bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızı; sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

Türkiye, yeni bir yüzyıla adım atmıştır. 28 Ekim’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın başladığını ilan etmişti. O muhteşem buluşmada; milletimizin önünde yepyeni bir dönemin açıldığını ve Güçlü Türkiye’nin istikbalini tüm detaylarıyla milletimizle paylaşmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; milletimizin refahını, insanımızın mutluluğunu, yavrularımızın istikbalini merkeze alarak; Türkiye Yüzyılı’nda Mutlu İnsanların Muhteşem Türk Şehirlerini hedef olarak belirlemiş durumdayız.

Bu büyük hedefe yaraşır bir şekilde, öncelikli olarak, insanımızın barınma hakkını yerine getirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu anlayışla; küresel salgınla beraber gelen ekonomik daralmayı, arz problemine sebep olan maliyet artışlarını, malzeme tedariğine dair bozulmayı kendimize bir engel olarak asla görmedik, görmüyoruz.

Geçtiğimiz Eylül ayında; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de başlatarak bu olumlu süreci taçlandırdık. 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve esnafımız için 50 bin iş yeri projemizi milletimize sunduk. Geçtiğimiz Eylül ayında; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de başlatarak bu olumlu süreci taçlandırdık. 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve esnafımız için 50 bin iş yeri projemizi milletimize sunduk.

İnşallah kura çekimlerimizi Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlayacak; en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız. İnşallah biten konutlarımızın ardından da yeni etaplar halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Değerli Basın Mensupları, Bildiğiniz gibi; bakanlık vazifesine başladığımız ilk günlerde “Türkiye için Kazanç Vakti” demiş, ülkemizin en kapsamlı konut kampanyalarından birine imza atmış; on binlerce ailemizi yeni yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşamıştık. İşte bugün de yine; yine büyük bir kampanyaya hep birlikte imza atarak; evi olmayan kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapıyor,

“YENİ KONUT FİNANSMAN MODELİYLE YENİ EVİM” diyoruz.

Yeni kampanyamızla; ilk etapta, tam 100 bin ailemizi, birkaç ay içerisinde ev sahibi yapacağız.

VATANDAŞIMIZIN BAŞVURU SÜRECİ ŞÖYLE OLACAK:

Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar.

Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.

PEKİ, VATANDAŞIMIZ HANGİ PROJELERDEN FAYDALANACAKLAR?

1. Vatandaşımız ülkemizin her yerinden bitmiş konutlardan alabilecek.

2. Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek.

3. Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden istifade edebilecek. Bankalarla imzalanacak bu garantörlük nedir? Banka ve müteahhit anlaşması sonucu proje imzalanacak. Sözleşme sonrasında müteahhidin ilerlemesine göre satış yapılan konuttan hak ediş ödemesi yapılacak. Bu sayede vatandaşın projesinin kontrolü sağlanmış olacak.

KAMPANYAMIZA HANGİ PROJELER DÂHİL OLACAK?

1. Emlak Konut genel müdürlüğümüzün ürettiği projeler,

2. GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerimizin projeleri,

3. Ve yine 81 ilimizin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları taktirde bu sürece dâhil olacaklar. Şunu da ifade etmek isterim. Bu kampanyamızda yüklenici firmalarımız, satacakları konutların bedelinin yüzde 5’i kadar vatandaşımıza destek sağlayacaklar.16 Ocak itibariyle, kuracağımız web sitesinde, vatandaşımız, “Yeni Evim Kampanyamıza” dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilecekler.

TÜM BU SÜRECİN ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR İŞLEMESİ İÇİN BİR KOMİSYON KURACAĞIMIZI BURADAN İLAN EDİYORUZ.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, SPK, BDDK ve değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kuracağız.

Bu komisyon, yaptığı teknik ve finansal denetimlerle, firmaların belirlediği fiyatların takibi ve belirlenmesi konularına çalışacak. Burada da temel kriter, ekspertiz raporları olacaktır.

Denetim görevi yapacak bu komisyon sayesinde; hem projeyi garanti altına alacak, hem de firmalarımıza gerekli finansman desteğini sağlayacağız. Bir yandan konut arzını arttıracak bir yandan da kampanya sürecinde fiyatların sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşımızı koruyacağız, güven içerisinde ev sahibi yapacağız.

Her zaman olduğu gibi bu kampanyada da; hızlı inşa, uygun ödeme imkânı ve kolay ulaşılabilir konut diyoruz.

Biraz önce sayın bakanımızın da açıkladığı gibi; 0,69’dan başlayan son derece uygun oranlarla, konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulamasını 5 yıl arttırarak 15 yıla çıkarıyoruz.

15 yıl boyunca enflasyon oranı veya gelirdeki değişimler ne olursa olsun, taksitler hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek; hatta birçok taksitte yüzde 25-30’lar seviyesine bile düşecek.

Yeni konut üretimine katkı sunmak, yeni projeleri hızlıca başlatmak çok önemli. Bu anlamda tüm evlerimiz birinci el konutlar olacaklar, ikinci el konutlar kampanyaya dâhil edilmeyecekler.

Vatandaşımızın başvuracağı tüm konut projelerinde; çocuklarımızın, yaşlılarımızın, tüm ailelerimizin huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmelerine yardımcı olacak sosyal donatı zenginliği önceliğimiz olacak.

Parkları, bahçeleri, spor alanları, sosyal tesisleri, camileri, okulları, ulaşım kolaylıkları en güzel şekilde tasarlanmış projelere öncelik vereceğiz.

Tüm konutlarımız; deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek güçlü, sağlam ve sağlıklı olacak. Yine sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeleri teşvik edeceğiz.

İnşallah 81 ilimizin tamamında hayat bulacak bu kampanyamızla; ülkemizin her yerinde, özel sektörün konut piyasasına dönüşünü en ileri seviyede hızlandırmış olacağız. Yapı sektörümüzün konutlarını süratle satarak, yeni projelere başlamasının yolunu da bu sayede açmış olacağız. İnşallah 81 ilimizde başlayan konut projeleri hızla tamamlanacak. Hem ulaşılabilir konut arzını arttıracağız hem de kira fiyatlarını daha da düşürmüş olacağız.

Tüm bunların ekonomik kazanımlarına gelirsek; bu kampanya sayesinde milyarca liralık bir hacim ortaya çıkacak, ekonomimizde 600 milyar liralık katma değer oluşacak. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tam 250 sektörün çarkları hızlanmaya başlayacak, şehirlerimizin ekonomisi güçlenecek, yüzbinlerce kardeşimiz de yeni iş imkânına erişecek.

Kıymetli Basın Mensupları,

Devletimiz tüm imkânlarını vatandaşımızın mutluluğu ve refahı için seferber etmekte her zamanki gibi yüksek bir iradeye ve kararlılığa sahiptir. Türkiye bundan sonra da, Cumhurbaşkanımızın Milli Ekonomi Vizyonuyla; tüm dünyada faizler artarken faizleri düşüren, milletin omzundan faiz yükünü alan bir ülke olmaya büyük bir inançla devam edecektir. “Yeni Evim Kampanyamız” işte bu ekonomi vizyonunun, Milli Ekonomi Modeli’mizin doğal bir sonucudur, başarısıdır.

Ben, “Yeni Evim” diyerek yola çıktığımız bu kampanyamızın hayata geçirilmesinde gece gündüz demeden emek veren, destek veren Saygıdeğer Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati beye şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca, bugün burada yerlerini alan gayrimenkul sektörümüzün tüm temsilcilerine, Emlak konut, Gyoder, İnder, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’mize ve bankalarımızın temsilcilerine katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle; sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.