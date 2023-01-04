Son dakika... Orta gelirliye yeni konut projesi! Bakan Nebati ve Kurum duyurdu: İşte tüm merak edilen soruların yanıtları

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'Yeni Evim Konut Finansman Programı'nın detayları duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ortak basın toplantısıyla yeni konut projesini duyurdu.

Bakan Nebati, "Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak" ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati ve Kurum toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte yeni konut projesinde en çok merak edilen sorular ve yanıtları...

SORU - CEVAP

Fahiş fiyata yönelik yaptırımlar ne olacak?

BAKAN KURUM: Konut fiyatlarını takip edeceğiz. Asıl olan komisyonun görevi de projeye dahil olan firmalar girdiğinde bizim belirlediğimiz kriterler durumu girecek. Uymamaları halinde yapacağımız sözleşme ile onlara sağladığımız garantörlük ve bu konut kredisinde yararlanamayacaklar.

Ailede konutu olan varsa kampanyaya dahil olabilecek mi? Gelir şartı nedir? Yaş sınırı var mı?

Ailede konut olmama şart. Daha önceki yaptığımız kampanyada da böyleydi. Bu çerçevede 18 yaşını doldurmuş, çalışan bireylerimiz buna başvurabiliyorlar.

"TABİ Kİ TAVAN FİYAT OLACAK"

Konutta tabi ki tavan bir fiyat olacak. Asıl olan vatandaşlarımızın konuta erişimini sağlamak. Önümüzdeki süreçte tavan fiyatları da iller bazında sitemizde duyuracağız.

Arsa ve veraset üzerinden hissesi düşen vatandaşlarımız varsa, 50 üzerinde değilse başvurabiliyorlar.

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Burada 100 bin konut verdik ve bu konutla alakalı ilk etapta bir model olmasını da Hazine Bakanlığımızla çalışıyoruz. Bu sistemin uygulanması için de Morged sistemini dahil edebiliriz. Burada iller bazında çalışmayı da iletiyoruz. 100 bin konutluk finansman paketinde %25'inin İstanbul diğer %75'inin de diğer illerde olmasına yönelik çalışma var. 81 ildeki vatandaşımızın bundan faydalanmasını istiyoruz.

VATANDAŞIMIZ HANGİ PROJELERDEN FAYDALANACAKLAR?

1. Vatandaşımız ülkemizin her yerinden bitmiş konutlardan alabilecek.

2. Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek.

3. Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden istifade edebilecek. Bankalarla imzalanacak bu garantörlük nedir? Banka ve müteahhit anlaşması sonucu proje imzalanacak. Sözleşme sonrasında müteahhidin ilerlemesine göre satış yapılan konuttan hak ediş ödemesi yapılacak. Bu sayede vatandaşın projesinin kontrolü sağlanmış olacak.

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KAMPANYAMIZA HANGİ PROJELER DÂHİL OLACAK?

1. Emlak Konut genel müdürlüğümüzün ürettiği projeler,

2. GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerimizin projeleri,

3. Ve yine 81 ilimizin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları taktirde bu sürece dâhil olacaklar. Şunu da ifade etmek isterim. Bu kampanyamızda yüklenici firmalarımız, satacakları konutların bedelinin yüzde 5’i kadar vatandaşımıza destek sağlayacaklar.16 Ocak itibariyle, kuracağımız web sitesinde, vatandaşımız, “Yeni Evim Kampanyamıza” dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilecekler.

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TAKSİTLER HANE GELİRİNİN YÜZDE 40'INI GEÇMEYECEK

15 yıl boyunca enflasyon oranı veya gelirdeki değişimler ne olursa olsun, taksitler hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek; hatta birçok taksitte yüzde 25-30’lar seviyesine bile düşecek.

Yeni konut üretimine katkı sunmak, yeni projeleri hızlıca başlatmak çok önemli. Bu anlamda tüm evlerimiz birinci el konutlar olacaklar, ikinci el konutlar kampanyaya dâhil edilmeyecekler.

Vatandaşımızın başvuracağı tüm konut projelerinde; çocuklarımızın, yaşlılarımızın, tüm ailelerimizin huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmelerine yardımcı olacak sosyal donatı zenginliği önceliğimiz olacak.

FAİZLER 0,69'DAN BAŞLAYACAK

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Biraz önce sayın bakanımızın da açıkladığı gibi; 0,69’dan başlayan son derece uygun oranlarla, konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulamasını 5 yıl arttırarak 15 yıla çıkarıyoruz.

İlk 3 yıl için hazine desteği nasıl olacak?

Bakan Nebati: Burada iki şeye dikkat etmemiz lazım. Biz orta gelir düzeyinde olan vatandaşlarımızın konut sahibi olmasını kolaylaştırıyoruz. Konut üretim arzında bir iyileştirme yapılması bazında KGF paketimizi sunuyoruz.

Bu çalışma içinde aylardır süren paydaşlarımızla birlikte, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın içinde olduğu bir konsept oluşturuldu. Bu son dönemin en önemli kampanyalarından olmuş oldu. Kısa günün karı olarak olaylara bakıp böylesine bir kampanya içerisinde gerçekten ihtiyacı olanların... Bunun içerisinde kim ki yanlış iş yapıyorsa "Mayıs ayından ya da önceki ayın kampanyalardan vatandaşımızın ferasetine göre iş yaptık. Gördük ki fırsatçılar var.

"BU KAMPANYADAN İHTİYACI OLANLAR FAYDALANSIN"

Biz bu kampanyanın hazırlarından itibaren Çevre Bakanlığımızın, vergi denetim kurulu, bankalarımızla fiyatların hangi seviyede olduğunu aldık. Elimizde. Burada vatandaşlarımıza ve özellikle satıcılarımıza sesleniyorum. Bu bir vatandaşa yönelik özverili bir kampanya. Lütfen bu kampanyadan ihtiyacı olanlar faydalansın. Onun için de yaptırımlarla ilgili gelir iradesi başkanlığımız, risk analiz bölümümüzle birlikte yatırımların en ağır uygulanacağı şekilde takip ediyorlar. SPK, Bankacılık Denetleme Kurumu, hepsi takiplerini yapıyorlar.

"KİRA ÖDER GİBİ 3 YILDA EV SAHİBİ OLACAK"

İkinci yıl bunu 5 bin 400 liraya çıkarıyoruz hazine ile. Hane halkı gene %30'luk bir gelirinin taksit olarak ödendiği bir yılı geçirmiş oluyoruz. 3. yıl da ise 6 bin 480 lira. Bu ev sahibi olmak isteyen vatandaşımız ilk 3 yıldaki yükünü biz karşılayacağız. Kira öder gibi 3 yılda ev sahibi olacak.

"5 YIL KONUT SATILMAYACAK"

Şu anda 1,20 ile aynı şartlarda bir ev kalkanların ödediği miktar 1 milyon 445 bin lira bizim kampanya ile 1 milyon. 1. bölgede azami geliri 80 bin olan, 2. bölgede 65 bin. 3 bölgede azami geliri 45 bin lira olanların faydalanabileceği bir kampanya. Kooperatif üyeleri hisseli tapu sahipliği, bağış yoluyla bağış sahipliği olanlar kapsam dışında. Bir şartımız daha var. 5 yıl konut satılmayacak. Zaten konutun da ilk 3 yılı konut sahipliği olmak için özendirilen, tam bir kira öder gibi ev sahibi olduğunuz nokta. Şimdi hane halkından eşlerden birisinin konutu varsa yine olmaz.

Gene İstanbul için söylüyorum (1. ve 2. bölge için) konut sahipliği o ilde en az 1 yıl ikamet zorunluluğu koyuyoruz. Buradaki amacımız konut üreticileri ve vatandaşlarımızı korumak. Kırsaldaki evler ve mülkler bu kapsamda değerlendirilemez.

Ulaşılabilir konutun temel özelliklerinde İstanbul için azami tutar 5 milyon, 2. bölge için 3 milyon, 3. bölge için ise 2 milyon. Bunların üst sınırları orta gelir seviyesinde konuta sahip olacaktır.

"KONUT SINIRLAMASINI KALDIRMIŞ OLUYORUZ"

Üst gelir seviyesindekilerin finansa erişiminde de kolaylıkları var. Aynı şekilde banka oranların faydalanabilirler. Konut sınırlamasını kaldırmış oluyoruz. Bizim için önemli olan orta gelirli vatandaşlarımızın bundan faydalanmalarıdır.