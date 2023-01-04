Yeni Evim Konut Finansman Programı: Bakan Kurum açıkladı! Başvurular ne zaman? Taksitler nasıl olacak?

Haberin Devamı

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarının tamamı...

Saygıdeğer Hazine ve Maliye Bakanımız, Konut ve Finans Sektörümüzün Çok Değerli Temsilcileri, Kıymetli Basın Mensupları,

Ben siz değerli misafirlerimizi ve özellikle de ekranları başında yeni yuva heyecanıyla bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızı; sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

Türkiye, yeni bir yüzyıla adım atmıştır. 28 Ekim’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın başladığını ilan etmişti. O muhteşem buluşmada; milletimizin önünde yepyeni bir dönemin açıldığını ve Güçlü Türkiye’nin istikbalini tüm detaylarıyla milletimizle paylaşmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; milletimizin refahını, insanımızın mutluluğunu, yavrularımızın istikbalini merkeze alarak; Türkiye Yüzyılı’nda Mutlu İnsanların Muhteşem Türk Şehirlerini hedef olarak belirlemiş durumdayız.

Haberin Devamı

Bu büyük hedefe yaraşır bir şekilde, öncelikli olarak, insanımızın barınma hakkını yerine getirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu anlayışla; küresel salgınla beraber gelen ekonomik daralmayı, arz problemine sebep olan maliyet artışlarını, malzeme tedariğine dair bozulmayı kendimize bir engel olarak asla görmedik, görmüyoruz.

Geçtiğimiz Eylül ayında; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de başlatarak bu olumlu süreci taçlandırdık. 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve esnafımız için 50 bin iş yeri projemizi milletimize sunduk. Geçtiğimiz Eylül ayında; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de başlatarak bu olumlu süreci taçlandırdık. 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve esnafımız için 50 bin iş yeri projemizi milletimize sunduk.

İnşallah kura çekimlerimizi Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlayacak; en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız. İnşallah biten konutlarımızın ardından da yeni etaplar halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Haberin Devamı

Değerli Basın Mensupları, Bildiğiniz gibi; bakanlık vazifesine başladığımız ilk günlerde “Türkiye için Kazanç Vakti” demiş, ülkemizin en kapsamlı konut kampanyalarından birine imza atmış; on binlerce ailemizi yeni yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşamıştık. İşte bugün de yine; yine büyük bir kampanyaya hep birlikte imza atarak; evi olmayan kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapıyor,

“YENİ KONUT FİNANSMAN MODELİYLE YENİ EVİM” diyoruz.

Yeni kampanyamızla; ilk etapta, tam 100 bin ailemizi, birkaç ay içerisinde ev sahibi yapacağız.

VATANDAŞIMIZIN BAŞVURU SÜRECİ ŞÖYLE OLACAK:

Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar.

Haberin Devamı

Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.

PEKİ, VATANDAŞIMIZ HANGİ PROJELERDEN FAYDALANACAKLAR?

1. Vatandaşımız ülkemizin her yerinden bitmiş konutlardan alabilecek.

2. Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek.

3. Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden istifade edebilecek. Bankalarla imzalanacak bu garantörlük nedir? Banka ve müteahhit anlaşması sonucu proje imzalanacak. Sözleşme sonrasında müteahhidin ilerlemesine göre satış yapılan konuttan hak ediş ödemesi yapılacak. Bu sayede vatandaşın projesinin kontrolü sağlanmış olacak.

Haberin Devamı

KAMPANYAMIZA HANGİ PROJELER DÂHİL OLACAK?

1. Emlak Konut genel müdürlüğümüzün ürettiği projeler,

2. GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerimizin projeleri,

3. Ve yine 81 ilimizin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları taktirde bu sürece dâhil olacaklar. Şunu da ifade etmek isterim. Bu kampanyamızda yüklenici firmalarımız, satacakları konutların bedelinin yüzde 5’i kadar vatandaşımıza destek sağlayacaklar.16 Ocak itibariyle, kuracağımız web sitesinde, vatandaşımız, “Yeni Evim Kampanyamıza” dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilecekler.

Haberin Devamı

TÜM BU SÜRECİN ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR İŞLEMESİ İÇİN BİR KOMİSYON KURACAĞIMIZI BURADAN İLAN EDİYORUZ.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, SPK, BDDK ve değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kuracağız.

Bu komisyon, yaptığı teknik ve finansal denetimlerle, firmaların belirlediği fiyatların takibi ve belirlenmesi konularına çalışacak. Burada da temel kriter, ekspertiz raporları olacaktır.

Denetim görevi yapacak bu komisyon sayesinde; hem projeyi garanti altına alacak, hem de firmalarımıza gerekli finansman desteğini sağlayacağız. Bir yandan konut arzını arttıracak bir yandan da kampanya sürecinde fiyatların sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşımızı koruyacağız, güven içerisinde ev sahibi yapacağız.

Her zaman olduğu gibi bu kampanyada da; hızlı inşa, uygun ödeme imkânı ve kolay ulaşılabilir konut diyoruz.

FAİZLER 0,69'DAN BAŞLAYACAK

Biraz önce sayın bakanımızın da açıkladığı gibi; 0,69’dan başlayan son derece uygun oranlarla, konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulamasını 5 yıl arttırarak 15 yıla çıkarıyoruz.

TAKSİTLER HANE GELİRİNİN YÜZDE 40'INI GEÇMEYECEK

15 yıl boyunca enflasyon oranı veya gelirdeki değişimler ne olursa olsun, taksitler hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek; hatta birçok taksitte yüzde 25-30’lar seviyesine bile düşecek.

Yeni konut üretimine katkı sunmak, yeni projeleri hızlıca başlatmak çok önemli. Bu anlamda tüm evlerimiz birinci el konutlar olacaklar, ikinci el konutlar kampanyaya dâhil edilmeyecekler.

Vatandaşımızın başvuracağı tüm konut projelerinde; çocuklarımızın, yaşlılarımızın, tüm ailelerimizin huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmelerine yardımcı olacak sosyal donatı zenginliği önceliğimiz olacak.

"EN GÜZEL ŞEKİLDE TASARLANMIŞ PROJELERE ÖNCELİK VERECEĞİZ"

Parkları, bahçeleri, spor alanları, sosyal tesisleri, camileri, okulları, ulaşım kolaylıkları en güzel şekilde tasarlanmış projelere öncelik vereceğiz.

Tüm konutlarımız; deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek güçlü, sağlam ve sağlıklı olacak. Yine sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeleri teşvik edeceğiz.

"KONUT PROJELERİ HIZLA TAMAMLANACAK"

İnşallah 81 ilimizin tamamında hayat bulacak bu kampanyamızla; ülkemizin her yerinde, özel sektörün konut piyasasına dönüşünü en ileri seviyede hızlandırmış olacağız. Yapı sektörümüzün konutlarını süratle satarak, yeni projelere başlamasının yolunu da bu sayede açmış olacağız. İnşallah 81 ilimizde başlayan konut projeleri hızla tamamlanacak. Hem ulaşılabilir konut arzını arttıracağız hem de kira fiyatlarını daha da düşürmüş olacağız.

Tüm bunların ekonomik kazanımlarına gelirsek; bu kampanya sayesinde milyarca liralık bir hacim ortaya çıkacak, ekonomimizde 600 milyar liralık katma değer oluşacak. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tam 250 sektörün çarkları hızlanmaya başlayacak, şehirlerimizin ekonomisi güçlenecek, yüzbinlerce kardeşimiz de yeni iş imkânına erişecek.

Kıymetli Basın Mensupları,

Devletimiz tüm imkânlarını vatandaşımızın mutluluğu ve refahı için seferber etmekte her zamanki gibi yüksek bir iradeye ve kararlılığa sahiptir. Türkiye bundan sonra da, Cumhurbaşkanımızın Milli Ekonomi Vizyonuyla; tüm dünyada faizler artarken faizleri düşüren, milletin omzundan faiz yükünü alan bir ülke olmaya büyük bir inançla devam edecektir. “Yeni Evim Kampanyamız” işte bu ekonomi vizyonunun, Milli Ekonomi Modeli’mizin doğal bir sonucudur, başarısıdır.

Ben, “Yeni Evim” diyerek yola çıktığımız bu kampanyamızın hayata geçirilmesinde gece gündüz demeden emek veren, destek veren Saygıdeğer Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati beye şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca, bugün burada yerlerini alan gayrimenkul sektörümüzün tüm temsilcilerine, Emlak Konut, Gyoder, İnder, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’mize ve bankalarımızın temsilcilerine katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle; sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.