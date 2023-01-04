Son dakika... Yeni Evim Konut Finansman Programı: 0.69 kredi imkanı... Detaylar belli oldu, işte ödeme tablosu

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Yeni Evim Konut Finansman Programı Kampanyası'nın detayları belli oldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kampanya kapsamında kredi için Türkiye 3 bölge olarak ele alındı ve buna göre kredi tutarları belirlendi.

Kredi olarak 1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki iller için en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki iller için ise en çok 2 milyon TL verilecek.

İstanbul 1. Bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi.

HANE HALKI GELİRİ ÖNEMLİ

Kredi taksiti hane halkı gelirinin yüzde 40'ını aşamayacak. Kredi kampanyası sadece sıfır konutlara yönelik olacak.

KENDİSİ VE ANNE-BABASININ KONUTU OLMAMA ŞARTI

Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Konut alacak kişinin anne ve babasının da konutunun olmaması gerekiyor.

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1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerden konut almak isteyen vatandaşların son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizde ikamet şartı aranmayacaktır.

5 YIL SATIŞ YOK, YÜZDE 10 PEŞİNAT

Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir.

BAKAN NEBATİ: İLK 3 YIL ÖDEMELERDE BAKANLIK KATKISI OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için; o piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı ilk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve Kredi vadesi boyunca hane halkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programını hazırladık" dedi.

Bakan Nebati "Vatandaş yeni uygulamayla 1 milyon TL Konut kredisi çektiğinde aylık taksit ilk yıl 4.410 TL olacak. İkinci yıl 5.400 TL, üçüncü yıl 6.480 TL olacak. Üç yıl Hazine desteği var. Şu anda 1.20’den çekse ödeyeceği rakam 13.587 TL" ifadesini kullandı.

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