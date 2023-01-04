Son dakika... Memur maaş zammı artışı yüzde 30 oldu! Dün yapılan hesaplamalar değişti! İşte yeni maaşlar

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Türkiye'de memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 30 olarak güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi.

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9.105 TL’den 11.848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 6.078 TL’den 7.901 TL’ye yükseldi.

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3600 EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAKLAR DİKKAT

3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamına girenlerin maaşlarında yaşanacak değişiklik ek olarak hesaplara yatacak. Hazırladığımız tablodaki maaşlar 3600 ek gösterge tutarı haricinde gerçekleşen tutarlardır.

3600 EK GÖSTERGEYE DİKKAT

Ayrıca emekliye ayrılmak isteyen memurların, 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinde devreye girecek olmasından dolayı bu tarihten sonra emeklilik dilekçesi vermeleri menfaatlerine olacaktır.

Ocak-Temmuz 2023 döneminde memur ve memur emeklilerinin alacağı maaşları sizleri için derledik.

İşte yeni maaşlar...



































