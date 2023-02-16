Son dakika... AFAD açıkladı... Deprem felaketinde 36 bin 187 can kaybı! Deprem bölgesinden dakika dakika anlık bilgiler

Haberin Devamı

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden 11 gün geçerken bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İşte şehirlerdeki son durum...

11.25 Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 651 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, 330'u hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Açıklamada "110 şahıs gözaltına alındı, 21'i tutuklandı" denildi.

11.15 AFAD'dan yapılan açıklamada "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36 bin 187 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi. AFAD'ın açıklamasında "108.068 vatandaşımız yaralanmıştır (enkazdan sağ kurtulanlar, depremden etkilenenler ve deprem kaynaklı yaralanmalarla hastaneye başvuranlar). 216.347 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

10.30 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yardım teklifinde bulunan 101 ülkeye teşekkür ediyoruz. Şu anda sahada arama kurtarma yapan ülke sayısı 74, personel sayısı 7 bin 98, ekip gönderecek ülke sayısı 1, gelecek personel sayısı 439; görevini tamamlayıp ayrılan ülke sayısı 15, görevini tamamlayıp ayrılan personel sayısı 4 bin 236." dedi.

10.10 Adana'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

09.05 AFAD'dan "Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki hane başı destek ödemeleri başlamıştır" açıklaması yapıldı.