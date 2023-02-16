Tek yürek olduk

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Türkiye, yüreğinde derin yaralar açan son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken tüm televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi. Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedeler için el ele verdi. Deprem felaketinin yaralarını sarmak için dün gece düzenlenen ‘Türkiye Tek Yürek’ adlı yardım programında, depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin her kesimi yardım yarışına girdi.

213 TELEVİZYON 562 RADYO

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk, depremzedelere destek oldu. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’de 213 televizyon kanalı ve 562 radyonun canlı yayınladığı programda rekor bağış rakamına da ulaşıldı. Ortak yayında sanatçılar, sporcular, ünlü isimler masa başında telefonları yanıtlayarak bağış aldı. Hayırseverler, kamu ve özel kurumlar ile şirketler de depremzedelere destek olabilmek için adeta yarıştı. Vatandaşlar da ayrıca cep telefonları aracılığıyla “Tekyürek” yazarak 2668’e mesaj göndererek Kızılay’a ve 1866’ya mesaj atarak AFAD’a destek oldu.

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Saatlerce süren yayın sırasında dakikada 70 bin bağış mesajı atıldı. Milyonlarca çağrı yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve DEVA Partisi Lideri Ali Babacan gibi isimler de programa bağlanarak desteklerini açıkladı. Türkiye’deki cemaatler, sendikalar, birlikler de gecede depremzedeler için milyonlarca lira bağışladı.

İLK SAATTE 55 MİLYAR BAĞIŞ

Programın daha ilk saatinde 55 milyar 266 milyon 494 bin TL’ye ulaşan bağış toplandı. Saat 01.30’a kadar ise 114 milyar 717 milyon 214 bin TL nakit bağış ile 7 milyon 762 bin TL’lik SMS bağışı rakamına ulaşıldı. Moderatörlerden Nihat Hatipoğlu program sürerken, dakikada 60 bin çağrı geldiğini söyledi.

BAĞIŞLARI BU İSİMLER TOPLADI

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Program boyunca telefonla bağışları toplayan isimlerse; Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtçu, Barış Arduç, Kayra Zabcı, Müge Anlı, Esra Erol, Burak Özçivit, Alişan, Ebru Gündeş, Sibel Can, Serap Paköz, Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Ali Koç, Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler, Murat Boz, Melis Sezen, Defne Samyeli, Dursun Özbek, Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, Hafsanur Sancaktutan, Seda Sayan, İrem Helvacıoğlu, İsmail Hacıoğlu, Kubilay Aka, Mehmet Yalçınkaya, Eda Ece, Engin Akyürek, Hande Erçel, Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Afra Saraçoğlu, Ramazan Mert Demir, Hasan Can Kaya, Cenk Tosun, Hülya Avşar, Tülin Şahin ve Altay Bayındır.

HERKES BAĞIŞ İÇİN YARIŞTI

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Saat 20.00’de başlayan ve yeni günün ilk saatlerine kadar devam eden bağış yarışına ülkenin her kesiminden büyük destek geldi. Deprem felaketinin acılarını bir nebze olsun sarmak için telefona sarılan bağışçılar her telefonda toplanan miktarı rekor seviyelere ulaştırdılar. O bağışlardan bazıları...

Cengiz Holding: 3 milyar TL

Baykar: 2 milyar TL

Nihat Hatipoğlu: 200 bin TL

Zorlu Holding: 30 milyon TL

Ahlatçı Holding: 100 milyon TL

Bilfen Okulları: 1 milyon TL

Memur-Sen: 10 milyon TL

HAK-İŞ: 10 milyon TL

Filli Boya: 10 milyon 250 bin TL

Turkcell: 3.5 milyar TL

ETİ Gıda: 10 milyon TL

Özdilek Holding: 20 milyon TL

Boyner Grup: 50 milyon TL

Doğuş Holding: 1 milyar TL

MetGün Grup: 10 milyon TL

ALTUR: 7 milyon TL

Tavuk Dünyası: 3 milyon TL

Acun Ilıcalı: 5 milyon TL

Fettah Tamince: 120 milyon TL

Göksel Gümüşdağ: 2 milyon TL

Edin Visca: 100 bin Euro

Türk Telekom: 2 milyar TL

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BAĞIŞ REKORU KIRILDI

Tüm Türkiye'nin depremzedeler için seferber olduğu gecede bağış rekorları da kırıldı. Daha programın ilk saatinde 55 milyar TL bağış rakamına ulaşıldı. Yeni günün ilk saatlerinde ise ulaşılan bağış rakamı 114 milyar TL'yi aşmıştı.

GELECEK HER KURUŞ DEPREMZEDELERE HARCANACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye Tek Yürek” ortak yayınına telefonla bağlanarak, “Kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır. İnşallah bugün, tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir” dedi.

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Dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 562 radyonun katıldığı “Türkiye Tek Yürek” ortak yayınına telefon bağlantısı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TEK BİR İNSANIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ

“İki büyük deprem 11 ilimizde ciddi yıkıma ve hepimizin ciğerini yakan can kayıplarına yol açmıştır. Devletimiz tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla milletimiz de 7’den 70’e tüm fertlerinin seferberliğiyle depremzedelerimizin yanında yer almak için anında harekete geçti. Fevkalade bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. İlk günlerdeki eksiklikler aksaklıklar önemli ölçüde giderilmiş 250 bin görevlimizin ve topyekun milletimizin gayretleriyle çalışmalar hızlandırılmıştır. Asrın felaketini birlikte omuzladığımız kamu personeliyle, sivil toplum mensubuyla, gönüllüsüyle herkese şükranlarımı sunuyorum. Hem arama kurtarma faaliyetleri hem bugünkü yardım kampanyası hem de taziye ve geçmiş olsun mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyorum. Enkaz altına inşallah tek bir insanımızı bırakmayacağız.

ÇALIŞMALAR İÇİN KOLLARI SIVADIK

Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar için hemen kolları sıvadık. Mart başı itibariyle ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konutun temelini atarak inşaya başlıyoruz. Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine insanımızın güvenle, huzurla oturulabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. Bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır. İnşallah bugün, tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir.

TÜM VATANDAŞLARIMA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Devletimizin mevcut imkanlarını yurt içi ve yurt dışından gelecek yardımlarla takviye ederek Allah’ın izniyle bu yükün altından kalkacağımızdan hiç şüphe duymuyorum. Zaten ilk anda 100 milyar olarak Hazine ve Maliye’den bir destek verdik. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde Hazine Maliye bu konutların yapımı sırasında ne gerekiyorsa bunları vermeye devam edecektir. Katkıları olan tüm vatandaşıma tekrar şükranlarımı sunuyorum.” (ANKARA)





ŞENTOP BİR MAAŞINI DAHA BAĞIŞLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da daha önce bağışladığı 3 aylık maaşına ilaveten 1 aylık maaşını da dün gece kampanyaya bağışladı. Şentop, “Milletvekili arkadaşlarımla ilk günden itibaren maddi bağışlarımızı yaptık. Ben geçen hafta 3 maaş bağışladım, ilave olarak bu kampanya dolayısıyla 1 maaş daha bağışlıyorum. Devlet millet el ele tek yürek bu zor dönemi aşacağız inşallah” dedi.

DESTİCİ’DEN AİLESİ ADINA BAĞIŞ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de, “Hadisenin ilk gününden beri sahadayız. Tabi ki çok üzgünüz milletimizin her ferdi gibi. Bu acılı günlerimizi de beraber aşacağız. Bu hadise bizi birleştirdi. Bugün birlik dayanışma günü. Daha önce bir maaşımı bağışladığımı ifade etmiştim. İlave olarak hanımın adına bir maaşımı, çocuklarım adına da bir 50 bin lira ve ayrıca 500 bin lira bağışladığımı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BİR MAAŞ DAHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ortak yayına telefonla bağlanarak bir maaşını daha bağışladığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Ben de imkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlamak istiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum bu kampanya dolayısıyla. Başarılar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun, hepimize sabır diliyorum” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ve CHP’li vekiller geçtiğimiz günlerde de birermaaşlarını depremzedeler için bağışlamıştı.

AKŞENER: ALLAH BÖYLE BİR ACI YAŞATMASIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de telefonla yayına bağlanarak, “Ben ve eşim birer maaşımızı bağışlıyoruz. İnşallah bundan sonra da yardımlarımız sürecek. Allah böyle bir acı yaşatmasın. Ölmüşlerimize rahmet, kalanlarımıza sağlık diliyorum” dedi.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: BİZLERİN YÜREĞİ PARÇALANDI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yayına bağlanarak üç aylık maaşını bağışladı. Tatar, “Bizlerin bu depremde yüreği parçalanmıştır. Burada da çeşitli bağışlar toplanmaktadır. Dün akşam da bizim Kıbrıs-Türk dayanışma programı oluşmuş, 1000 konteyner konut İskenderun bölgesine yapılması için burada bağışlar toplanmaktadır. Adıyaman’da bizim kendi yavrularımız, Kıbrıs Türk futbol, voleybol takımı da orada enkaz altında kalmış, 24 tane çocuğumuz ve toplamda 50 insanımızı orada kaybettik. Kendi adıma üç aylık maaşımı bağışlıyorum” diye konuştu.

TANSU ÇİLLER: BİR ANNE OLARAK KONUŞMAK İSTEDİM

Eski Başbakan Tansu Çiller, “Bir büyük acı içindeyiz. Tüm siyasi kimliklerimden arınarak, tamamen bir kadın ve bir anne olarak konuşmak istedim. Bizim bunu aşacağımıza inanıyorum. Bu milletimizin özünde var, kültüründe var. Bu birliktelikten doğan güç milletimizin umudu oldu” dedi. Tansu Çiller 1 milyon TL bağışladı.

ERBAŞ: GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Güçlü bir millet ve güçlü bir devletiz. Kardeşlik ruhuyla yaralarımızı saracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak depremin yaşandığı ilk andan itibaren binlerce kadın ve erkek din görevlerimizle 600 civarında tır dolusu insani yardım malzemesi ile mobil mutfak ve ikram araçlarımızla, 500’ü aşkın hizmet aracımızla arama kurtarma ekiplerimizle milletimizin yanındayız. Geçen hafta cuma günü bir kampanya yaptık, 310 milyonluk nakdi bir yardım oluştu ve AFAD’a aktarıyoruz bu yardımımızı. Türkiye Diyanet Vakfımız da 400 milyon harcadı. Ben de ayrıca üç maaşımı bağışlıyorum” dedi.

FİTRE VE ZEKATLARINIZI DA BAĞIŞLAYABİLİRSİNİZ

Gecenin sunuculuğunu yapan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu fitre ve zekatların Ramazan ayı gelmeden verilebileceğini belirterek, “Fitrenin miktarı bu yıl 70 TL olarak ifade edilmişti. Ramazan gelmeden fitre ve zekatlarımızı bu kardeşlerimize gönderebiliriz” dedi.

SÜRYANİ CEMAATİNDEN DESTEK

Türkiye Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin de kampanyaya telefonla bağlanarak Süryani Cemaati’nin kampanyaya 1 milyon 250 bin TL ile destek olduğunu açıkladı. Çetin, cemaat üyelerinin bireysel bağışlarına da devam ettiklerini belirtti.

KULÜP BAŞKANLARI DA YARDIM TOPLADI

Türkiye Tek Yürek yayınında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında telefonla bağış topladılar. Yaptıkları görüşmeleri anlattılar. Ali Koç: “Yüksel Çimeç bey aradı Antalya’dan. İki kızı varmış. Akıllı saat için para biriktirmişler 2 bin 200 lira. Kendisi de hac için para biriktirmiş. 62 bin 200 TL’yi yolluyor. Dursun Özbek ise, “Murat Dönmezer ve eşi Bilgehan hanım aradılar. Yakınlarını bu depremde kaybetmişler, 50 bin TL bağışta bulundular. ” diye konuştu. Ahmet Nur Çebi ise, “İbrahim Urgun öğrenci kardeşimiz 300 tl, Harun Kondak çok tatlı bir çocuğumuz 100 TL’si var vermek istedi. Ahmet Ağaoğlu da, “Zeynep Uzunboy aradı. Kendi burs paralarını toplamışlar 10 arkadaş 15 bin TL verdi” diye konuştu. Ali Koç’u cep telefonundan arayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca 10 milyon TL, Karaman Kulübü Başkanı 2.5 milyon TL ve sezon sonuna kadar maç hasılatlarını, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise 3 milyon TL bağışladı. Trabzonspor’un Boşnak futbolcusu Edin Visca da ülkesinde benzer zor zamanlar yaşadıklarında Türkiye’nin kendilerini yalnız bırakmamasını unutmayacaklarını söyleyerek 100 Bin Euro bağışladı.

ERDOĞAN DEMİRÖREN ADINA 50 MİLYON TL

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, asrın felaketinde vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek bağlandığı yayında şunları söyledi: “İnanıyorum ki ülkemiz tek yürek olarak ve birlik beraberlik içinde bu zor günleri muhakkak atlatacaktır. Biz Demirören Holding ve Demirören Medya olarak ilk günden itibaren başta genel ihtiyaç maddeleri olmak üzere elimizden geldiğince afet bölgesinde malzemeler gönderdik. Göndermeye de devam ediyoruz. Ayrıca deprem bölgesine 350 tane yaşam konteyneri göndermeye başladık. 1500’e yakın vatandaşımız buralarda kalacaktır. Bugüne kadar yaptığımız yardım tutarı 50 milyon TL civarındadır. Bugün de eğer müsaade ederseniz Demirören Ailesi olarak rahmetli babam Erdoğan Demirören adına da bir 50 milyon daha bağışlamak istiyorum.”

KALYON HOLDİNG’DEN 950 MİLYON BAĞIŞ VE KONTEYNER KENT

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da telefonla canlı yayına katılarak şunları söyledi: “Ülkemizin yaşadığı yüzyılın felaketinin derin üzüntüsü içindeyiz. Kalyon Holding olarak ilk andan itibaren yaraları sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Depremde hemşehrilerimizin acil temel ihtiyaçlarıyla barınma sorunlarını çözmek için her türlü desteği sunmaya devam ediyoruz. Allah’ın izniyle 3 bin kişilik konteyner kentimizi Pazartesi günü İslahiye’de hizmete alacağız, vatandaşlarımızı yerleştireceğiz. Bir yandan da Kırıkhan’da 1000 kişilik konteyner kentimizi yapmaya devam ediyoruz. Yollardan, doğalgazdan, boru hatlarından,enkazkaldırmaya kadar, çalışmalarımız devam ediyor. Kalyon holding olarak 950 milyon TL yardımda bulunuyoruz. Ayrıca, Hatay’ta da pistin yapımını tamamladık, orada da 2500 kişilik konteyner kent kurumuna başladık, en kısa zamanda bitireceğiz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde 3 bin kişilik yaşam alanı yanı sıra Psikoloj Bölümü’müz halkımıza psikolojik destek verecek.

YAPTIKLARINIZI UNUTMADIK

Stüdyoya telefon ile bağlanan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: “Beni bu buluşmanın parçası haline getirdiğiniz için teşekkür ederim. Bundan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Arnavutluk’un sesi olarak size şunu söylemek isterim ki bu vehim olaydan dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Pazartesi günü Arnavutluk ulusal yas ilan etti ve bayrağımız yarıya indirildi.Ülkemizde birlik ve beraberlik çağrısı yaptık bu trajediye karşı. Aynı zamanda elimizden gelen yardımı yapmak için yardım ekiplerimizi ve askerlerimizi gönderdik. Biliyoruz bizler küçük ülkeyiz ama büyük bir kalbimiz var. Bizler Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizim için yaptıklarını hiç unutmayacağız. 2019 depreminde bizler için yaptıklarınızı hiç unutmadık ve Türk halkını desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Arnavutluk insanları adına 1 milyon Euro bağışlamak isterim. Çok olmadığını biliyorum, elbette çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyorum. Ama şu anda elimizden gelen bu ve önemli olan kalplerimizin bir olması.”

THY’DEN BİN KONUT VE 3 MİLYAR TL

Türk Hava Yolları bin konutluk THY Mahallesi kuracağını açıklamıştı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat “Türk Hava Yolları olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinde 1000 konutluk Türk Hava Yolları Mahallesi projesi için çalışmalara devam ediyoruz” şeklinde açıklamada bulunmuştu. THY bu yardımlara ek olarak 3 milyar TL daha bağışta bulunduğunu duyurdu. Ayrıca THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat Mart ayı maaşını bağışladığını söyledi.

SANATÇILAR YANITLADI

Gecede Kıvanç Tatlıtuğ’dan Serenay Sarıkaya’ya, Hülya Avşar’dan Sibel Can’a kadar birbirinden ünlü sanatçılar gelen yardım telefonlarını yanıtladı. Sunuculardan Acun Ilıcalı bağışçı işinsanları ile yaptığı telefon bağlantılarında yardımları artırmalarını istedi. Ilıcalı özellikle tanıdığı ve samimi olduğu hayırseverlerin yaptığı katkıların kimisini 5 milyon TL kimisini ise 30 milyon TL artırmalarını istedi. Bağışçılar da Ilıcalı’yı kırmayarak bağışlarını artırdı.