Son dakika: Christian Atsu'dan acı haber geldi! Menajeri açıkladı...

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6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük zarar gören şehirlerimizden olan Hatay'da Rönesans Rezidans'ın enkazında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için günlerdir süren umutlu bekleyiş acı haberle bitti. Ganalı futbolcunun cansız bedenine ulaşıldığını Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet açıkladı.

Demirören Haber Ajansı'na konuyla ilgili bir açıklama yapan Uzunmehmet, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu." dedi.

AİLESİ GANA'DAN GELMİŞ, ENKAZ BAŞINDA BEKLİYORDU

31 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun ailesi günler önce Hatay'a gelmiş ve Rönesans Rezidans'taki enkaz çalışmalarını yakından takip ediyordu.

UÇAK BİLETİ VARDI, GOL ATINCA İPTAL EDİP Hatay'DA KALDI

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Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, Atsu'nun deprem günü İstanbul üzerinden Fransa'ya uçak bileti bulunduğunu ancak Kasımpaşa maçının son dakikasında gol atıp 3 puanı getirinde bileti iptal edip şehirde takım arkadaşlarıyla kalmayı tercih ettiğini söylemişti.

Radyospor'a konuşan Fatih İlek şunları söylemişti:

"Christian Atsu, Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı. Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası. Uçak bileti vardı ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı çoşkudan sonra 'Gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. Önce İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu.

🙏Mekanın cennet olsun Christian Atsu!



Seni 90+7'de attığın frikik golüyle hatırlayacağızpic.twitter.com/RS5L6bEWIV — Spor Arena (@sporarena) February 18, 2023

TANER SAVUT'TAN HENÜZ HABER YOK

Atsu'nun olduğu Rönesans Rezidans'ın enkazı altında Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut da kalmıştı. Savut'tan henüz haber yok.

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CHRISTIAN ATSU KİMDİR?

Christian Atsu 10 Ocak 1992 yılında doğmuştur. Forvet bölgesinde görev yapan Ganalı millî futbolcu Süper Lig takımlarından Hatayspor'da forma giyiyordu.

Atsu, kulüple futbol formasyonunu bitirdikten sonra 17 yaşında Porto'ya geçti.

1 Eylül 2013 tarihinde Atsu, 3,5 milyon £ bonservis karşılığında Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzaladı, ardından hemen 2013-14 sezonunun sonuna kadar Hollanda kulübü SBV Vitesse'e kiralandı.

Christian Atsu profesyonel futbol kariyerinde 2011-2013 Porto, 2011-2012 Rio Ave, 2013-2017 Chelsea, 2013-2014 Vitesse (kiralık), 2014-2015 Everton (kiralık), 2015-2016 Bournemouth (kiralık), 2016 Málaga (kiralık), 2016-2017 Newcastle United (kiralık), 2017-2021 Newcastle United, 2021-2022 Al-Raed ve 2022- Hatayspor'da forma giymiştir.