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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacak

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#Recep Tayyip Erdoğan#Ortak Yağın#Türkiye Tek Yürek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 20:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Tek Yürek" ortak yayına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Enkaz kaldırma ve şehirlerin kurulması için kolları sıvadık. 30 bin konut temeli atarak inşaya başlıyoruz. El birliğiyle bu imtihanında üstesinden geleceğiz. Kabine Toplantısında 136 milyon 589 liralık yardım topladık. Bizim katkımız da var. AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Başta Kahramanmaraş ile Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye, ortak yayında tek yürek oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası ortak yayınına telefon bağlantısıyla katıldı. 

Erdoğan, "Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte, ülkemizden KKTC'den 213 TV ve 562 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşlerimi selamlıyorum. 2 büyük deprem, 11 ilimizde ciddi yıkıma yol açmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimiz kurumları ekipmanıyla milletimizle anında harekete geçti. Arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık devam ediyoruz. İlk günlerdeki eksiklikler kısa sürede giderilmiş, çalışmalar hızlandırılmıştır. Hem arama kurtarma faaliyetleri hem mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyorum. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerin kurulması için kolları sıvadık. 30 bin konut temeli atarak inşaya başlıyoruz. El birliğiyle bu imtihanında üstesinden geleceğiz. Kabine Toplantısında 136 milyon 589 liralık yardım topladık. Bizim katkımız da var. AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır. Tüm kamu bankalarının katılımda paylarının ne olacağını izleyeceğiz. İnşallah bugün rekor kıracak rakamla milletimiz yüce gönüllüğünü gösterecektir. İlk anda 100 milyar olarak Hazine Maliye'den destek verdik. Bundan sonra da konut yapımı sırasında ne gerekiyorsa vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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