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Türkiye Tek Yürek… Ortak yayında yardım kampanyası

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#Türkiye Tek Yürek#DEPREM#Yardım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 19:17

“Türkiye Tek Yürek” ortak yayınında, sevilen dizi ve program yüzleri, AFAD ve Kızılay’a bağışlanmak üzere yardım toplayacak.

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Başta Kahramanmaraş ile Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye, ortak yayında tek yürek oluyor. 

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Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olacak. Sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

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#Türkiye Tek Yürek#DEPREM#Yardım

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