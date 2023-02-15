Son dakika... Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde onuncu gün... Can kaybı 35 bin 418... Deprem bölgesinden dakika dakika anlık bilgiler

Haberin Devamı

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Aynı gün saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. İşte şehirlerdeki son durum...

07.42 Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

06.06 Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgesinde çalışmalara katılmak için yardıma gelen yabancı arama kurtarma ekiplerinin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Adıyaman'dan hareket eden Casa tipi askeri kargo uçağı, deprem bölgesinde çalışmalara katılan 38 Litvanya arama kurtarma ekibini İstanbul'a getirdi.

Haberin Devamı

Litvanya arama kurtarma ekiplerinin apronda hazır bekleyen otobüslerle İstanbul Havalimanı'na, oradan da Litvanya'ya gideceği öğrenildi.

03.59 Deprem bölgesinde göçük altından çıkarılan 30 yaralı, Adana’dan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 222’nci filoya ait C-130 tipi kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi. Yaralılar yanlarında bulunan refakatçilerle birlikte çevrede bulunan hastanelere nakledildi.

22.24 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), KKTC’de konuşlu 14’üncü Zırhlı Tugayı'nın Adıyamanlı vatandaşlarımıza yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu.

CAN KAYBI 35 BİN 418

20.10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

18.55 AFAD, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 18.50'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.



17.41 Antalya Valisi Ersin Yazıcı, deprem bölgesindeki illerden kente getirilen depremzede sayısının 72 bine ulaştığını açıkladı. Yazıcı, "Bunun içinde kendiliğinden gelen ve yakınları aracılığıyla şehre dağılmışların rakamı yok" dedi.

Haberin Devamı

15.20 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplandı. Toplantının gündeminde deprem felaketi var. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap ederken, 'Milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bu millet bu tür felaketlerin altından nasıl kalktıysa bundan da kalkacak.' ifadelerini kullandı.

15.00 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), depremzedelerin Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattını 24 saat ücretsiz kullanabileceğini duyurdu.

Haberin Devamı

14.20 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde su hayati önemde. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95'ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek" dedi.

14.00 Emniyet'ten yapılan açıklamada "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 531 hesap yöneticisi tespit edildi, 221'i hakkında adli işlem başlatıldı. 64 şahıs gözaltına alındı, 17'si tutuklandı" denildi.

CAN KAYBI 31 BİN 974'E YÜKSELDİ

13.50 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 195 bin 962 afetzedenin bölgeden diğer illere tahliye edildiği duyuruldu.

Haberin Devamı

12.54 Milli Eğitim Bakanı Özer: 10 ilde liselerde 1 milyon 29 bin öğrencimiz var. Bu öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk. Şu ana kadar bu kapsamda 3 bin 681 öğrenci, nakillerini diğer illere aldırdı.

11.10 AFAD Başkanı Yunus Sezer sosyal medya hesabından "Asrın felaketi olan deprem afetinde, yıllarca omuz omuza çalıştığımız ve vatandaşlarımıza içtenlikle birlikte hizmet ettiğimiz AFAD personelimiz Şef Abdullah Demir, VHKİ İsmail Köse, Arama Kurtarma Teknisyeni Mustafa Gün, Mühendis İsa Erkan Tümer, Şoför Mustafa Çolak, Mühendis Yavuz Dokumacı, Şube Müdürü Mustafa Özden ile diğer kurumlardan AFAD bünyesinde görevli çalışma arkadaşlarımız Aydın Kaya, Mehmet Çalış ve Fatih Özen arkadaşlarımızı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Fedakâr arkadaşlarımıza ve büyük afette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz" mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

10.15 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. "Türkiye'ye sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadelerini kullanan Bahçeli, afet bölgesindeki illere sırasıyla gideceğini açıkladı.

09.54 Adıyaman’da ekipler, depremin 198’inci saatinde 18 yaşındaki Muhammet Cafer Çetin’i enkazdan sağ çıkardı.

09.24 Kahramanmaraş’ta depremin 9. gününde 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdulbaki, Pınar apartmanının enkazından sağ olarak çıkarıldı.

08.20 Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, destek için ülkemize gelen Özbekistan’ın arama-kurtarma ekibiyle Hatay’da bir araya gelerek kendilerine destekleri için teşekkür etti.

04.57 Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde enkaz altından yaralı olarak kurtulan 49 depremzede ve 25 refakatçi Adana’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirildi. Yaralılar burada hazırda bekleyen ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı.