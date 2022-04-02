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Ramazan internet alışverişini artırdı

#RAMAZAN#İnternet Alışverişi#İftar
Ramazan internet alışverişini artırdı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PTT iştirak şirketi PttAVM.com’un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, ramazanın gelişiyle birlikte satışlarının yüzde 30 civarında arttığını söyledi.

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10 gün önceden başlayan iftar ve sahur alışverişleri e-ticarete de yansıdı. Çevikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Geleneksel bir yardımlaşma türü olan ramazan kolisi gönderimi bu sene de benzer bir seyir gösteriyor. Biz de uygun fiyatlarla kolileri hazırladık. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kolileri büyük ilgi görüyor. Bireysel alımlarda hurma çeşitleri, hazır tatlılar, bakliyat, un, şeker, kuruyemiş gibi gıda ürünleri ilgi çeken ürünler arasında. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerini vatandaşlarımızın sepetlerinde epeyce görmeye başladık. Erkekler bu dönemde kadınlara göre biraz daha fazla alışveriş yapıyor. Bu dönemde Türk kahvesinden semaverine leblebisinden bademine kayısısından seccadesine talep olduğunu tespit ettik.” 

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#RAMAZAN#İnternet Alışverişi#İftar

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