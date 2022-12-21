Matematik ve yabancı dilde yeni yöntem

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MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir grup gazeteci ile bir araya gelerek eğitimle ilgili değerlendirmeler yaptı. Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölyelerde gerçekleştirdiği ve yarışmalarda ödüller kazanan projelerini inceleyen Bakan Özer, mesleki eğitimde bir devrim yaşandığını anlattı. Özer’in açıklamaları şöyle:

MESLEK EĞİTİMİNDE KADIN İSTİHDAMI

“Meslek liseleri, bir zamanlar kimsenin gitmek istemediği ama şimdi yüzde 1’lik dilimden öğrenci alan liselere dönüşmüştür. Sınavla öğrenci alan mesleki eğitim kurumlarının doluluk oranları 2022 yılında yüzde 99’a yükselmiştir. Mesleki eğitimde yılda 3 tane tescil alınırken, bu sene 8 bin 300 ürünün tescili alındı ve bu ürünlerin 162 tanesi ticarileşti. Meslek liseleri yurtdışına ihracat yapmaya başladı. Meslek liseleri 700 milyonluk üretim kapasitesinden 2 milyar liranın üzerinde bir kapasiteye ulaşmıştır. Mesleki eğitim okullarında kazanç sağlayan ve ailelerini geçindiren öğrenciler var. Mesleki eğitim merkezlerinde bu değişiklikten önce 27 bin kadın vardı, çırak kalfa olarak, değişiklikten sonra 350 bin oldu. Kadın istihdamı ile ilgili önemli bir fırsat.

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PATENT REKORU KIRILDI

Bakanlığımızda geçmişte yılda ortalama sadece 3 ürün tescili alınırken 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 8 bin 300 ürün tescil edildi. Bunun 1340’ı mesleki eğitim anadolu liselerinde. Ayrıca, bu ürünlerden 162 tanesi de ticarileştirildi. 2023 yılında hedefimiz 10 bin ürünün tescilini almaktır.

6 BİN ANAOKULU

Eğitimde fırsat eşitsizliğinin kaynağı okulöncesi eğitimdir. Biz de bunun bilinciyle hareket ettik. 2000’li yıllarda 5 yaştaki okulöncesi eğitimde okullaşma oranı sadece yüzde 11 idi. Şu anda bu oran yüzde 99. Milli Eğitim Bakanı olduğum zaman tüm Türkiye’de 2 bin 782 anaokulu vardı. 3 bin anaokulu hedefledik ve bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde 6 bin 4 anaokulu ile hedeflenen sayının iki katı kapasitede anaokulu oluşturuldu.

YABANCI DİLDE DEĞİŞİKLİK

Üç dile ağırlık verdik: Birincisi Türkçe anadil, ikincisi matematik, üçüncüsü de yabancı dil. Türkçe başta olmak üzere sadece okuduğunu anlama değil, tüm becerileri geliştirecek şekilde metodolojimizi değiştirdik ve ölçme yöntemlerini değiştirmeye devam ediyoruz. Matematik için de aynı durum söz konusu. Geçen yıl çalışmalar yaparak ‘Matematik Seferberliği’ni başlattık. Yani sadece sayısal eğilimi olanların değil, tüm çocuklarımızın matematiği sevmeleri için yeni yaklaşımlar ortaya koyduk. İlk kez bu yıl matematik yaz okulları açtık. Yaklaşık 1 milyon öğrencimiz bu anlamda ve ayrıca bilim, sanat ve yabancı dil ile ilgili eğitimler aldılar. Yabancı dil eğitiminde yazım kurallarını öğreten sistemden konuşmayı esas alan sisteme geçiyoruz.”

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YAZ OKULLARINDAN 1 MİLYON ÖĞRENCİ YARARLANDI

“Bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce yaz okullarından yaklaşık 1 milyon öğrenci ücretsiz yararlandı. 2023 yılında da yaz okulu uygulamamızı devam ettireceğiz ancak 23 Ocak-3 Şubat arasındaki iki haftalık sömestrde de ilk kez yaz okulu kapsamını genişleterek tüm kurslarımızı açacağız. Bu kapsamda bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce kurslarımız sömestrde de ücretsiz açık olacak.

Artık köylerdeki okullarda sadece çocuklarımız Eğitim almıyor, aynı zamanda ebeveynleri de orada tarımdan hayvancılığa kadar her türlü alanla ilgili eğitim imkânına kavuşmakta. Böylece bir taraftan eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için farklı politikaları devreye sokarken aynı zamanda ailelerin de sürekli eğitim aldıkları, kendilerini geliştirebildikleri, imkâna kavuştukları bir mekanizma oluşturmuş olduk.

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KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMASI

Türkiye’de şu anda kız çocuklarının okullaşma oranı ile ilgili sıkıntı kalmadı. 2000’li yıllarda ortaöğretimde kızların okullaşma oranı yüzde 39.2 iken bugün bu oran yüzde 95’e yükseldi.

KAYITDIŞI 280 BİN ÇOCUK

Kayıtdışı olan çocukların sayısı 280 bin. Bunun 11 bini ilköğretimde, 28 bini ortaokulda, 240 bini ise lisede. Bir kısmı yurtdışında yaşıyor, kendilerine ulaşılamıyor. Bu çocuklarımızı eğitime kazandırmak için sahadayız ve çalışıyoruz.”