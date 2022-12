Moskova’da ‘Yaşamaz’ demişlerdi... Türkiye’de ikinci hayat

Haberin Devamı

Dağıstanlı Magomed Saidakhedov yaklaşık 2 yıl önce dudağında bir ağrı hissetmesiyle doktora gitti ve baş-boyun kanserine yakalandığını öğrendi. Henüz ikinci evredeydi ve hemen tedaviye başlandı. Ülkesinde gördüğü tedavi iyi gidiyordu. Ancak başka bir kötü sürpriz daha onu bekliyordu... Evli ve 5 çocuk babası Saidakhedov’a HIV’li kan verildiği ortaya çıktı. Bu kez kanser tedavisi yarıda kesilerek HIV tedavisine başlandı. İşler içinden çıkılamaz hale geldi, kanser ilerledi. Moskova’ya gitti ancak “Yapılacak bir şey yok” denildi. “Eve gidip dua ettim” diyen Saidakhedov’un amcası ertesi gün “Seni yurtdışına götürmemiz lazım” diyerek yeni bir tedavi önerisiyle geldi. İnşaatlarda çalışan Saidakhedov için ailesi kendi aralarında para topladı. Soluğu Türkiye’ye aldılar. Burada genetik testler yapıldı. Uzmanlar toplandı; “Hem HIV hem de kanser için aynı anda nasıl tedavi uygulayabiliriz?” sorusunu tartıştılar. Bir umut ışığı doğdu. “Her an ölebilir” diye getirilen hasta, tümörü tamamen temizlenmiş şekilde Türkiye’den ayrıldı ve çocuklarına kavuştu.

Haberin Devamı

‘GENETİK HARİTASINI ÇIKARDIK’

Hasta geldiğinde tümörün çok ilerlemiş ve riskli olduğunu söyleyen tıbbi onkolog Prof. Dr. Mutlu Demiray “Hastayı her an kaybedebiliriz’ diye ailesine bilgi verdik. Tümörün genetiğini anlamak için detaylı testler yaptık ve buna göre tedaviye karar verdik. Biz tümörün hangi organda değil nasıl bir tümör olduğu ile ilgiliyiz. Tümörün genetik haritasını çıkardık ve buna göre tedavi uyguladık. Her insanın genetik yapısı farklı olduğu gibi tümörünün de genetik yapısı farklı. Bu hastamızda da aileden 15 gün süre istedik ve bir plan oluşturduktan sonra tedaviye başladık. Şu anda tüm testlerde tümörü tamamen temizlendi” diye konuştu.

‘AİLEM PARA TOPLADI’

Magomed Saidakhedov, yaşadıklarını şöyle anlattı: “kanser olduğumu ilk öğrendiğimde garip bir hisse kapıldım. Sanki ayaklarım boşlukta gibiydi. İlk başta ülkemde radyoterapi aldım. 2-3 ay kadar her şey yolundaydı. Sonra yüzüm şişmeye başladı ve Moskova’ya gittim. Orada bana HIV bulaştığını ve kanserden önce HIV tedavisi olmam gerektiğini söylediler. Ben de HIV tedavisine başladım. Ancak iyi hissetmiyordum. Sonra yurtdışında tedavi olmaya karar verdim. Ailem benim için para topladı ve beni Türkiye’ye gönderdiler. Türkiye’ye geldiğimde rahatladım çünkü Rusya’da kimse tedavimi sahiplenmiyordu. Şimdi iyiyim. Bundan sonra normal insanlar gibi hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim.”