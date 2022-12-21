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Pandemi çocukları kaygılandırdı

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#Pandemi#Kaygı#ÇOCUK
Pandemi çocukları kaygılandırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 07:00

Biliminsanları, 20 ülkede yaptıkları araştırmada pandemi döneminde çocukların kaygı ve mutluluk durumlarını inceledi. Araştırmaya göre en fazla kaygı duyan çocuklar Endonezya ve Türkiye’de.

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Biliminsanları 20 ülkede, pandemi nedeniyle okullarından uzak kalan çocukların 2020 ve 2021 yıllarının yaz aylarındaki kaygı ve mutluluk durumlarını araştırdı. Bu kapsamda Cezayir, Bangladeş, Endonezya, Kolombiya, Arnavutluk, Güney Afrika, Türkiye, Tayvan, Şili, Almanya, Belçika, Romanya, İspanya, İtalya, İsrail, Finlandiya, Rusya, İngiltere, Estonya ve Güney Kore’den 24 bine yakın çocukla görüşüldü.

MUTLULUK AZALDI

Araştırmada Bilgi Üniversitesi’nden de akademisyenler yer aldı. Türkiye’de 10-12 yaş arasında 804 çocukla görüşüldü. Araştırmaya göre, Türkiye çocukların mutluluğunun pandemi öncesine kıyasla en fazla azaldığı ilk 5 ülke arasında yer aldı. Araştırmaya göre çocuklar en fazla Endonezya’da mutsuz oldu. Sıralamada ikinci ülke Türkiye olurken hemen ardından Güney Kore geldi. En az kaygı duyan çocuklar ise Estonya, Rusya ve Finlandiya’da yaşayanlar oldu.

 

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#Pandemi#Kaygı#ÇOCUK

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