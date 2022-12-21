Asgari ücrette 9 bin TL düğümü

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili toplantıda dün karar alınması bekleniyordu. Taraflar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda saat 14.00’te toplandılar. Bakanlıktaki üçüncü buluşmaya, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Sekreter Pervul Kavlak ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. Türk-İş Genel Sekreteri Pervul Kavlak, toplantı öncesinde bakanlığa girişte açıklama yaptı. Kavlak, asgari ücretin netleşip netleşmediğiyle ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

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‘İNSANLAR UMUTLA BEKLİYOR’

“Bugün (Dün) netleşecek, esas haber çıkınca olacak. Hem işveren hem de bakanlığın elini görelim. Elini görürsek biz de dağarcığımızda ne varsa dökeceğiz. (Asgari ücretin bugün açıklanma ihtimali ile ilgili var mı?) Basın mensubu arkadaşlardan bana sürekli mesaj geliyor. Külliye’de bir hazırlık olduğunu söylüyorlar. İnşallah öyledir. Bir an önce bitsin de biz de işimize gücümüze bakalım. İnsanlar umutla bekliyor. İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşır, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Amacımız, arzumuz, umudumuz bu şekilde.”

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Ergün Atalay - Pervul Kavlak

TÜRK-İŞ’TEN REST

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda uzlaşı sağlanamadı. Türk-İş toplantı salonunu terk etti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, çıkışta yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Türk-İş 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde Türk-İş’in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür Türk-İş’in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey’e, Komisyon’a söyledim. Türk-İş’in resmi teklifi 9 bin TL’dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız” dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde son toplantısını yaparak asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

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SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 7 Aralık’ta, ikincisi 14 Aralık’ta yapılmıştı. Üçüncü toplantı için ise ilk olarak 21 Aralık tarihi öngörülmüş ancak tarih 20 Aralık’a (dün) alınmıştı. Komisyon görüşmelerde işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) hükümeti ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın çağrısıyla her an toplanabiliyor. Daha önce komisyon dışında, Bakanların tarafların başkanlarıyla veya Cumhurbaşkanı’nın tarafların üst yöneticilerini iknasıyla da görüşmelerde sonuca ulaşılmıştı. Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.