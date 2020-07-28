Hiranur isminin anlamı nedir? Hiranur ne demek?

Hiranur özellikle anlamı ile beraber İslami açıdan büyük bir öneme sahiptir. Peygamber Efendimiz hakkında bir hikayeyi barındıran Hiranur ismi oldukça özeldir. Kız çocuklar için kullanılan bu isim tek başına veya farklı isimler ile bir araya getirme imkanı da vermektedir.

Hiranur İsminin Anlamı

Son dönemlerde en çok beğeni toplayan ve ilgi gören isimler arasında Hiranur geliyor. Peki, Hiranur nedir? Mekke'de bulunan Hira Dağı Hiranur olarak bilinmektedir. Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ilk vahiy bu daha da gelmiştir. Aynı zamanda Cebrail meleğini ilk defa bu daha üzerinde gerçek haliyle gördüğü bilinmektedir. Bu sebepten dolayı İslami açıdan en önemli ve en beğenilen isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzel ve özel hikayesi ile beraber kız çocuğunuz için verebileceğiniz anlamlı isimler içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda sadece hikayesi değil tonlaması ve okunuşu üzerinden de oldukça naif ve zarif bir etki sunuyor. Minik yavrunuz adına ele aldığınız isim listesi kapsamında bu ismi de ekleyebilir ve eleme içerisinde tutabilirsiniz. Aynı zamanda seçtiğiniz başka bir isim ile beraber bu ismi bir araya getirebilirsiniz.