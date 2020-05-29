Henna isminin anlamı nedir? Henna ne demek

İlk başta okunuşu ve yazılışı ile beraber Avrupa'yı bir isim gibi görülmektedir. Ancak gerçekte Arapça kökenli bir isimdir ve Türkçede çok uzun yıllardır bulunur. Az bilinmesine rağmen son dönemlerde merak edilmeye başlanan adlar arasında yer alıyor. Bu ismi Türkçe karşılığı ise, ‘Kına ağacı’ şekilde ifade edilmektedir.

Henna İsminin Anlamı

Henna Arapçadan gelen bir isim olması ile beraber hem anlamı hem de telaffuzu üzerinden beğeni toplayan bir addır. Genel olarak tek bir anlamı bulunmaktadır ve bu anlam ise, ‘kına ağacı’ olarak tanımlanmaktadır. Kız çocukları için kullanılır ve oldukça hoş bir uyum sağlar. Okunuşu ile beraber yazılışı aynı şekilde hitap edilir. Yani nasıl yazılıyorsa aynı şekilde gündelik yaşamda telaffuz edilir.

Henna tek başına kullanılan bir isim olması ile beraber, farklı isimlerle de bütünlük yaratabilir. Beğeni toplayan güzel anlamının yanı sıra etkileyici okunuşu sayesinde kız çocuğumuz için bu ismi verebilirsiniz. Hem isim olarak hem de sözlük anlamı açısından aynı ifade ile tabir edildiğini dile getirmek mümkün. Uzun yıllardır Türkiye'de bulunmasının yanı sıra, çok fazla bilinmeyen bir isimdir. Ancak internette yavaş yavaş daha fazla araştırılmaya başlandı.