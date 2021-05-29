Gözünüzden kaçmış olabilir | Son bir yıldır yarasaların günahını mı aldık? Altında tercih değişti, işte yeni trend... Aşı olacağım, alkol tüketebilir miyim? (28-29 Mayıs 2021)

KORKUNÇ ŞÜPHE: SON BİR YILDIR YARASALARIN GÜNAHINI MI ALDIK?

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 virüsünün kaynağını halen kesin olarak bilmiyoruz. Salgının ilk günlerinde ortaya atılan ancak daha sonra gözden düşen laboratuvar sızıntısı teorisi ise son dönemde yeniden üstelik çok daha güçlü bir biçimde tartışılır hale geldi.

Geçtiğimiz günlerde dünya basınının gündemine bomba gibi düşen bir haber bir kaza sonucu virüs kapan birkaç laboratuvar çalışanının hastalığı yaymış olabileceğine dair kanının güç kazanmasını sağladı.

Peki bir yıl öncesinin komplo teorisi bugün nasıl ciddi bir ihtimal olarak konuşulur hale geldi? ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi bu soruya bir zaman akışıyla yanıt aradı. Söz konusu ihtimalle ilgili açıklamaları ilk günden bu yana tek tek sıralayan gazeteye göre bu durumun birçok sebebi var.

İşte Washington Post'tan derlediğimiz bilgilerle, ilk günden bu yana laboratuvar sızıntısı teorisi tartışması...

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HACAMAT YİNE GÜNDEMDE | YAŞANAN KAZANIN ARDINDAN SÖZ UZMANLARDA

Hacamat, geçmişi çok eskiye dayanan geleneksel bir tedavi yöntemi ancak söz konusu yöntem risklerle birlikte geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir 'hacamat kazası' bunları yeniden gündeme getirdi. Peki konunun uzmanları ne diyor? 7 soruda inceledik...

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MİLYONLARCA İNSAN BU YÜZDEN AŞI OLMUYOR! YALAN HABERLERİN KAYNAĞI BULUNDU

Covid-19 aşılarının ölümlere, kısırlığa ya da başka ağır yan etkilere yol açtığına dair özellikle sosyal medya üzerinden yayılan haber ve yorumlar, dünyada milyonlarca insanın aşılardan korkmasına yol açıyor. ABD'de de yapılan bir araştırma bu yalan haberlerin neredeyse tamamının kaynağına ulaştı...

Natural News sitesinde 30 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan haber oldukça sarsıcıydı. Pfizer/BioNTech aşısının klinik denemeleri kapsamında 2 yaşında bir çocuk Şubat ayı sonunda ikinci dozunu olmuş ve ardından hayatını kaybetmişti. Ancak haberde bir tutarsızlık vardı zira Pfizer, 5 yaş altındaki çocuklarla ilgili testlere ancak Nisan ayında başlamıştı.

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AŞI OLACAĞIM, ALKOL TÜKETEBİLİR MİYİM?

BioNTech ile imzalanan anlaşmanın ardından Haziran ayında aşılamanın hızlanması bekleniyor. Aşı olacak kişilerin aklına gelen sorulardan bazıları da alkol tüketimi ile ilgili. "Aşı olmadan önce ve sonra alkol tüketebilir miyim? Aşının etkisi azalır mı? Zararı varsa kaç gün alkol almamalıyım?..." Covid ile mücadelede aktif rol oynayan 5 uzmana sorduk. Konu hakkında farklı görüşler mevcut...

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ALTINDA TERCİH DEĞİŞTİ! İŞTE YENİ TREND...

Altın fiyatları yükselişine hız kesmeden devam ediyor. Gram altın, 500 liranın üzerini görürken, Ons altın, ABD'de artan enflasyon endişelerine rağmen Fed üyelerinin mesajlarıyla 1900 dolara kadar dayandı. Vatandaşların fiziki altına olan talebinde de ciddi bir azalma gözleniyor. Yeni trend ise altın fonu… Peki altın fonu nedir, neden fona talep hızla arttı?

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ABD'DE GÜNDEM UFO'LAR: 'BU ŞEYİN NİYETİ NEDİR? YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI NEDİR?'

ABD geçtiğimiz iki haftayı UFO iddialarını tartışarak geçirdi. Önce San Diego kıyılarında donanmaya ait bir geminin yakınında çekilen bir video büyük merak uyandırdı. Belgeselci Jeremy Corbell'in çektiği görüntülerle ilgili olarak Savunma Bakanlığı (Pentagon) "İnceleniyor" diye açıklama yaptı. James Corden'ın sunduğu The Late Late Show'a katılan eski Başkan Barack Obama'nın şakayla karışık "Göklerde dolaşan ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz bazı nesnelerin görüntüleri ve kayıtları var" demesi de soru işaretlerini artırdı.

Washington Post gazetesi "Bir zamanlar dalga geçilen UFO'lar nasıl Washington'da bir ulusal güvenlik meselesi haline geldi?" başlıklı haberinde bu tartışmaların tarihini ve bugününü mercek altına aldı.

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