Altında tercih değişti! İşte yeni trend...

Geçen kasım ayının başında altın en parlak dönemlerinden birini yaşayarak uzun bir süre sonra rekor seviyeleri görmüştü. Sonrasında altın, önemli bir düşüş yaşamış, daha sonra yeniden yükseliş trendine girmişti. Yeniden yukarı ivmenin olduğu dönemde uzmanların genel kanısı; gram altın için 475 lira, ons altın içinse 1800-1820 dolar seviyelerinin oldukça önemli olduğuydu.



Ama mayıs ayına 471 liradan giriş yapan gram altın, beklentileri aşan bir performans sergileyerek şu sıralar 518 lirayı gördü. Çeyrek altın ise 900 liraya doğru ilerliyor. Ons altın ise 1800-1895 dolar seviyesinde seyrediyor. Durum böyle olunca vatandaşların fiziki altına olan talebinde bir azalma gerçekleşti. Hatta bu azalma darphanenin üretim verilerine bile yansıdı…



DARPHANENİN ALTIN ÜRETİMİ SERT DÜŞTÜ



Nisan ayında çeyrek altın üretimi bir önceki aya göre yüzde 99.74 oranında azalarak 3 milyon 318 bin 400’den 8 bin 540’a geriledi. 2021 yılının ocak ayında 2 milyon 152 bin 359 adet, şubat ayında ise 2 milyon 792 bin 486 adet çeyrek altın üretilmişti.



Nisan ayında yaşanan sert düşüş yarım altın üretiminde de görüldü. Ocak ayında 373 bin 930 adet olan yarım altın üretimi şubat ayında 215 bin 330’a geriledi. Mart ayında tekrar 579 bin 500 seviyesine çıkan üretim nisan ayına gelindiğinde ise 610 adette kaldı. Nisanda yarım altın üretimi bir önceki aya göre yüzde 99.89 düştü.





Grafik: Harun Elibol



Tam altın üretiminde de tablo değişmedi. Ocak ayında 506 bin 124 adet olan tam altın üretimi şubat ayında 196 bin 146’ya düşerken mart ayında 513 bin 9 adet seviyesine çıkan tam altın üretimi nisan ayında 459 adete gerileyerek yüzde 99.91 düşüş gösterdi.



Şimdilerde ise altın alamayanlar için ‘altın fonları’ bir seçenek olarak öne çıkıyor. Son beş ayda altın fonları yüzde 11.30 ile yüzde 13.27 arasında kazandırdı. Altın fonlarının performansı, yılbaşından bu yana yüzde 11.4 oranında artış kaydeden gram altının üzerinde yükseldi.

Peki altın fonu nedir? İnsanlar fonlara nasıl yatırım yapıyor? Konu hakkında altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk’ün hurriyet.com.tr’ye önemli bilgiler verdi.



ALTIN FONU NEDİR?



Mehmet Ali Yıldırımtürk altın fonu, ağırlıklı olarak külçe altın veya altın üreten şirketlere yatırım yapan bir yatırım fonu ya da ETF (Borsa Yatırım Fonu) olarak bilindiğini, bu fonun amacının ise altın yatırımlarından uygun bir şekilde getiri elde etmek olduğunu söylüyor.



“Amerikan Merrill Lynch ve Goldman Sachs gibi kurumsal müşterilere yatırım bankacılığı ve finansal danışmanlık yapan kuruluşların altın fonları var. Bir de Türkiye’de İstanbul Altın Borsası’nda veya Borsa İstanbul’da işlem gören fonlar var. Ayrıca bankaların da altın fonları bulunuyor. Yalnız şunun altını çizmekte fayda var, bankaların altın fonlarında da vergi bulunuyor. Ama altın bankacılığı şeklinde yapılan işlemlerde bankadan kaydi altın alırsanız onun vergisi yok, binde ikilik bir vergisi var. O bakımdan bunu alıcı olan vatandaş belki biliyor, belki de bilmiyor.”









ALTIN FONUNA TALEP NEDEN ARTTI?



Mehmet Ali Yıldırımtürk, fiziki altının şu an yüksek fiyatlarda olması insanları buraya itmiş olabilir ya da kendi dijital bankacılığını kullanarak daha rahat alışveriş ve al-sat yapıyor olması yatırımcıyı fona döndürmüş olabilir diyor. Ayrıca Yıldırımtürk, fonun altın fiyatından daha çok kazandırmasının tek gerekçesini, altın fonuna çok talep olmasından kaynaklı olduğunu söylüyor ve bu durumu biraz da kripto paralara benzetiyor.



“İnsanlar üzerinde sosyal medya fenomenlerinin “Haydi bakalım, şu fona giriyoruz, bu fona girdik, çıktık…” şeklinde yorumları da etkili olabilir. Yoksa fonun, altından daha fazla kazandırması ancak fona olan talebin daha yüksek olmasından kaynaklanabilir. Fakat çoğu vatandaşın bu şekilde hareket ettiği kanaatinde değilim. Bunlar biraz daha profesyonelce yapılmış işler. Çünkü onlar sadece altın fonu almıyorlar. Mesela bakır ile ilgili dışarıdan alım satım yapıyorlar, Amerika’daki fonlardan alım-satım yapıyorlar veya oradan hisse senedi alıp satıyorlar... Yani bu işi biraz daha profesyonelce bilenler yapıyor.”







‘ALTIN FONU ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE DAHA DA CAZİP BİR HALE GELEBİLİR’

Mehmet Ali Yıldırımtürk, bu konunun daha da gelişebilmesinde Z kuşağı, okuryazarlığı gelişmiş olan büyük fon sahipleri ya da büyük yatırımcıların yaptığı işlerin oldukça etkili olduğunu ama ilginin daha da artması için biraz daha zamanın gerektiğini söylüyor.

“Geçen yıla kadar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na, Borsa İstanbul’a hiç talep yoktu. Geçen yıl halka arzlar ve sosyal medyadaki gençler ile beraber 20 bin kapasiteli, 2 milyon katılımcının olduğu etkinlikte özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin hisselerine oldukça fazla bir talep söz konusu oldu. Bu yeni bir gelişme… Bu yeni gelişmeyle birlikte altın fonu önümüzdeki dönemde daha da cazip bir hale gelebilir”

FONLAR FİZİKİ ALTINDAN DAHA GÜVENLİ

Konuyla ilgili Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan’ın görüşlerine başvurduğumuzda altının getirisi artıyor, fiyatlar yükseliyor ve insanlar altına dayalı yatırım araçlarından getiri elde etmek istiyor diyor ve ekliyor:

“Piyasalarda da risk algısının arttığı dönemlerde altına yönelim artıyor. Fonlar fiziki altın yatırımından daha güvenli ve cazip görünebilirler.”

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