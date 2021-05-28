ABD'de gündem UFO'lar: 'Bu şeyin niyeti nedir? Yapabileceklerinin sınırı nedir?'

ABD geçtiğimiz iki haftayı UFO iddialarını tartışarak geçirdi. Önce San Diego kıyılarında donanmaya ait bir geminin yakınında çekilen bir video büyük merak uyandırdı. Belgeselci Jeremy Corbell'in çektiği görüntülerle ilgili olarak Savunma Bakanlığı (Pentagon) "İnceleniyor" diye açıklama yaptı. James Corden'ın sunduğu The Late Late Show'a katılan eski Başkan Barack Obama'nın şakayla karışık "Göklerde dolaşan ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz bazı nesnelerin görüntüleri ve kayıtları var" demesi de soru işaretlerini artırdı.

Son olarak bu hafta başında, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında bir muhabirin son dönemde ABD hava sahasında UFO görüldüğüne ilişkin hazırlanan istihbarat raporuna işaret etmesi üzerine, "Tanımlanan ya da tanımlanamayan hava araçları tarafından hava sahamıza yönelik ihlalleri ciddiye alıyoruz" diye konuştu. Psaki, söz konusu istihbarat raporunu da ciddiye aldıklarını ve beklediklerini söyledi.

Washington Post gazetesi de, "Bir zamanlar dalga geçilen UFO'lar nasıl Washington'da bir ulusal güvenlik meselesi haline geldi?" başlıklı haberinde bu tartışmaların tarihini ve bugününü mercek altına aldı.

2007 YILI, ÜÇ SENATÖR, GİZLİ BİR TOPLANTI

Gazeteye göre, her şey 2007 yılında başladı. O yıl Senato Çoğunluk Lideri Harry M. Reid, iki senatörle kapalı kapılar ardında bir toplantı gerçekleştirdi. Gizli bilgilerin konuşulduğu güvenlikli bir odada gerçekleşen toplantının katılımcıları dikkat çekiciydi: Alaskalı Cumhuriyetçi Senatör Ted Stevens ile Hawaiili Demokrat Senatör Daniel Inouye.

Stevens ve Inouye'yi aynı odada bir araya getiren şey, ikisinin de Pentagon'un çok gizli operasyonlarının finansmanını kontrol yetkisine sahip olmalarıydı. Reid, iki senatörden çok gizli (ve danışmanlarına bakılırsa biraz da deli saçması) bir konuyu gündeme almalarını istiyordu: Pentagon'un UFO'ları araştırmasını...

Bir Demokrat Partili olan Reid, memleketi nedeniyle UFO konusuna pek uzak değildi. Çünkü Reid Senato'da, ABD ordusunun çok gizli testlerinin yürütüldüğü ve UFO avcılarının gözdesi olan 51'inci Bölge'nin de sınırları içinde bulunduğu Nevada eyaletini temsil ediyordu.

"ZAMAN BENİ HAKLI ÇIKARDI"

Reid, Washington Post'a, "O zaman herkes bana bu işin başıma dert açmaktan başka bir şeye yaramayacağını söyledi ama korkmuyordum. Görünüşe bakılırsa zaman beni haklı çıkardı" diye konuştu.

Zira bugün Washington'da üst düzey senatörler arasında, Pentagon'da perde arkasında hatta eski CIA Direktörleri arasında sürekli UFO'lar konuşuluyor. Bir zamanlar Hollywood filmlerinden ve bilim kurgu romanlarından fırladığı düşünülen ve haklarında konuşan siyasetçilerin aklını kaybettiği yorumlarına yol açan UFO'lar, bugün resmen tartışılır hale geldi. Hatta devlet kurumları bünyesinde bu konuda çalışan bazı kurumlar bile oluşturuldu.

Bill Clinton'ın başkanlığı sırasında özel kalem olarak görev yapan John Podesta, "Bu konu eskiden insanların kariyerlerini bitirirdi" derken, görevi süresince UFO'lara olan ilgisini kendine saklamak zorunda kaldığını söyledi. Podesta, "Bu konuda konuştuğunuz bilinsin istemezdiniz çünkü insanlar sizi 'Gizli Dosyalar' dizisinden çıkmış olmakla suçlardı" diye konuştu.

Bugün ise durum tam tersi...

GEÇEN YIL ÖZEL GÖREV GÜCÜ KURULDU

Örneğin geçtiğimiz yıl Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bir basın bültenin başlığı oldukça dikkat çekiciydi: "Tanımlanamayan Hava Olguları Görev Gücü Kuruldu".

Kısaca UAPTF olarak anılan bu görev gücünün amacı da bültende şöyle özetleniyordu: "ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturma potansiyeline sahip tanımlanamayan hava olgularının tespiti, analizi ve sınıflandırılması."

Birkaç ay sonra, Başkan Donald Trump'ın harcama ve pandemi yardımı paketi kapsamında, Senatör Mark R. Warner liderliğindeki Senato İstihbarat Komitesi, Ulusal Güvenlik Direktörü'ne, UFO'lara dair devlet kurumlarının elindeki tüm bilgileri içeren bir açık rapor hazırlaması çağrısında bulundu. Askeri pilotların şahit olduğu çok sayıda açıklanamayan görüntüyle ilgili bilgileri içerecek raporun Haziran ayında kamuoyuna sunulması bekleniyor.

CIA DİREKTÖRLERİ BİRER BİRER AÇIKLAMA YAPIYOR

Bununla birlikte bir dönem kamuda görev yapmış birçok kişiden de çok çarpıcı açıklamalar geliyor. Örneğin CIA'in eski direktörü John Brennan, geçtiğimiz yıl sonlarında George Mason Üniversitesi Ekonomi Bölümü profesörlerinden Tyler Cowen'ın sunduğu bir podcast'e konuk oldu. Brennan burada, "Bütün bir evrende bizden başka yaşam formu olmadığına inanmak biraz hadsizlik ve kendini beğenmişlik" diye konuştu.

Geçtiğimiz ay da bir başka eski CIA Direktörü olan R. James Woolsey, paranormal aktivitelere odaklanan bir içerik sitesi olan Black Vault'a yaptığı açıklamada, "Kibarca söylemek gerekirse birkaç yıl önceki kadar şüpheci değilim. Birçok akıllı hava aracını ve tecrübeli pilotu şaşırtan bir şeyler oluyor" diye konuştu.

İki eski direktör de açıklamalarında bazı Hava Kuvvetleri ve Donanma pilotlarının son dönemde medyada yayınlanan videolarından bahsetti. Söz konusu radar kaynaklı videolarda ne olduğu açıklanamayan nesneler alışılmadık bir hızla hareket ediyor ve en ileri seviye askeri uçaklarla kıyaslandığında bile mantıkla açıklanamayan hava manevraları yapıyor.

Videolardan birinde radar uçan tuhaf bir nesneye kilitlenirken pilotun, "Şuna bak!" dediği duyuluyor. Diğer pilot, "Kendi etrafında dönüyor" derken ilk pilot, "Aman Tanrım" diye konuşuyor.

PENTAGON VİDEOLARI DOĞRULADI

Videoların hakiki olduğunu Pentagon yetkilileri doğruladı. Hatta görüntülerin bazıları "60 Minutes" isimli haber programında bile yayınlandı.

Brennan, "Donanma pilotlarının çektiği videoların bazılarını gördüm ve doğrusunu söylemek gerekirse, görüntüler epey şaşırtıcı" dedi ve ekledi:

"Gelecekte göreceğimiz olguların bir kısmının halen açıklanamamış olduğunu düşünüyorum. Doğrusu, bunlar henüz anlayamadığımız ve bazılarının farklı bir yaşam formu olarak nitelendirebileceği bir kısım faaliyetin de sonucu olabilir."

"GÖKYÜZÜ UÇAN DAİRE KAYNIYOR"

Aslına bakılırsa UFO'lar Washington'ın radarına ilk kez girmiyor. 1952 yılında başkentin üzerinde "uçan dairelerin" radara yansıdığına dair haberler gündem oldu. O tarihte yayımlanan Cedar Rapids Gazette, "BAŞKENTİN SEMALARI UÇAN DAİRE KAYNIYOR" manşetini atarken Washington Post biraz daha itidalli davranıyor ve "Pilot Uçan Dairenin Jetten Hızlı Olduğunu Söyledi, Hava Kuvvetleri Soruşturmayı Kapattı" ifadelerini kullanıyordu. (Not: O dönemlerde İngilizcede açılımı "Unidentified Flying Object" yani tanımlanamayan uçan cisim/nesne olan UFO terimi yerine birebir çevirisi uçan çay/kahve tabağı olan "flying saucer" ifadesi kullanılıyordu.)

Evlerinde televizyon bulunan az sayıda insan cihazlarında bazı tuhaflıklar olduğunu bildirdi. Hava Kuvvetleri'ne ait jetler acil uçuşlar yaptı ama bir şey bulunamadı. Üst düzey ordu yetkilileri yaşananlardan hava koşullarını sorumlu tuttu.

BAŞKAN CARTER'IN UFO AÇIKLAMASI ÇOK ÜNLÜ

1966 yılında, geleceğin başkanı, dönemin Kongre üyesi Gerald Ford, seçmenlerinin memleketi Michigan'da UFO'lar gördüğü yönündeki iddialarının Kongre tarafından araştırılmasını istedi. Ford'un talebi onaylanmadı.

Ford'dan üç yıl sonra yine gelecekte başkan olacak bir isim, Jimmy Carter, Georgia eyaletinin Leary şehrinde yapacağı bir konuşma öncesi UFO gördüğünü açıkladı.

Bu olayı 2005 yılında GQ dergisine anlatan Carter, "Havada parlak bir ışık vardı, hepimiz gördük. Işık bize yaklaştı da yaklaştı. Sonra durdu. Ne kadar uzaktaydı bilmiyorum ama çam ağaçlarının arka tarafında durdu. Işık bir anda önce maviye sonra kırmızıya sonra yeniden beyaza döndü" ifadelerini kullandı.

UÇAĞI UFO'LAR MI DÜŞÜRDÜ?

Washington'ın güncel merakı ise Reid'in Kongre binasındaki toplantısından sonra başlamış gibi görünüyor.

Kendisinin de 1990'ların ortasında bir televizyon muhabirinin daveti üzerine Las Vegas'ta katıldığı UFO'larla ilgili bir konferans sonucu konuya ilgi duyduğunu anlatan Reid, henüz bir UFO görmediğini, ama o konferansta öğrendiklerini oldukça ilginç ve ikna edici bulduğunu söyledi.

Aşağı yukarı 10 yıl kadar sonra, Robert Bigelow isimli bir tanıdığı Reid'le temas kurdu. Zengin bir turizmci olan Bigelow'un babası bir uçak kazasında ölmüştü ve aile kazadan UFO'ları sorumlu tutuyordu.

Kendisi de bir UFO meraklısı olan Bigelow, Utah'taki çiftliğinde çok sayıda paranormal olaya tanık olmuştu. Sığırlar bir anda ortadan kayboluyordu. Gökyüzünde açıklanamayan cisimler görülüyordu. Tuhaf manyetik alanlar oluşuyordu.

Savunma İstihbarat Ajansı'ndan bir yetkili Bigelow'un çiftliğini ziyaret etmek istemiş, o da bu nedenle Reid'i aramıştı. Bu ilgi Senatör'ü UFO'lar konusunda ciddi düşünmenin zamanı geldiğine ikna etti.

SENATÖRLERİ İKNA ETMEK 10 DAKİKASINI ALDI

Senatör Reid'in diğer iki senatörü ikna etmesi ise sadece 10 dakika sürdü. Bu sürenin sonunda Pentagon bünyesinde UFO'ların araştırılması için kurulacak bir programa 22 milyon dolarlık bir finansman sağlanmasına karar verildi.

Reid özellikle Stevens'ı ikna etmenin çok kolay olduğunu söyledi. Çünkü Stevens İkinci Dünya Savaşı'nda Hava Kuvvetleri pilotu olarak görev yapmıştı ve bu süreçte kendi manevralarını taklit eden ancak uçak olmayan bir cisim dahil birçok tuhaf şeyle karşılaşmıştı.

Reid bugün emekli olmuş durumda ama fikrini soranlara UFO'larla ilgili bildiklerini anlatmaya devam ediyor. Günümüzde Washington'daki UFO gündemini belirleyen kişi ise eski bir askeri istihbarat subayı olan Luis Elizondo. Reid, Elizondo'nun Stevens ve Inouye'yle yaptığı toplantı sonucu kurulan Savunma Bakanlığı biriminin başındaki kişi olduğunu söyledi.

"BU ŞEYİN NİYETİ NEDİR?"

Geçtiğimiz günlerde "60 Minutes" programına konuk olan Elizondo, "Kulağa delice gelmediğini söylemiyorum. Söylediğim şey bunun gerçek olduğu. Asıl soru ise şu: Bu nedir? Bu şeyin niyeti nedir? Yapabileceklerinin sınırı nedir?"

Elizondo, Washington Post'a da bir açıklama yaparak, "Veri toplamak ve topladığımız bu verileri anlamlandırmak için silahlı kuvvetlerin ve istihbarat birimlerinin gücünden faydalanıyoruz. Bu 'Ninem bahçesinde bir ışık görmüş sonra da insanlar bunun ne olduğunu merak etmeye başlamış' minvalinde bir diyalog değil" diye konuştu.

Elizondo, ABD'nin meseleyi ciddiye alma konusunda daha fazla bekleyecek zamanı olmadığını da sözlerine ekledi.

"Bu şeyleri her gün görmeye başladık. Konuyu kapalı tuttuğumuz müddetçe problemin boyutları büyüyecek" diyen Elizondo, UFO'ları tartışmamanın ABD'nin çıkarlarına aykırı olduğunu savundu.

Ancak bazı ABD'li yetkililer halen UFO'larla ilgili konuşmak konusunda kendilerini pek rahat hissetmiyor. Örneğin Washington Post'un haber için yorumuna başvurduğu Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Warner'ın sözcüsü, "Bu konuda yorum yapmayacağız" diyerek konuyu kapatmayı yeğledi.

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